अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को समाप्त करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए, दोनों देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है. दोनों देशों के बीच इस डील के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पश्चिम एशिया में हालात सामान्य होंगे. हालांकि, ऐसा होता नहीं दिख रहा है. भले ही ईरान और अमेरिका में बातचीत की राह खुल गई हो, लेकिन इजरायल का लेबनान पर कहर जारी है.
दरअसल, अमेरिका-ईरान शांति समझौते के तहत युद्धविराम के बावजूद, लेबनान पर इजरायल ने ताबड़तोड़ बमबारी की है. इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के गांवों पर लगातार बमबारी करते हुए हिजबुल्लाह के दर्जनों सदस्यों को मार गिराने का दावा किया है. वहीं, इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गिवीर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूरे लेबनान को जला देना चाहिए.
इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गिवीर ने शुक्रवार (19 जून) को एक बड़ा बयान दिया है. यरुशलम की हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी एक्शन के बीच इजरायली मंत्री ने कहा कि अमेरिकियों के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ, इजरायल को पूरी दुनिया को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारे बेटों का खून और हमारे नागरिकों की सुरक्षा सौदेबाजी का विषय नहीं है. लेबनान का हर हिस्सा जलकर राख हो जाना चाहिए.
गौरतलब है कि दक्षिणी लेबनान के गावों पर इजरायल एयरफोर्स की बमबारी जारी है. यह बमबारी ऐसे समय पर हो रही है, जब ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के मसौदे पर कुछ घंटे पहले ही हस्ताक्षर हुए हैं. इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज की ओर से कहा गया कि हमें कोई नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है. उन्होंने दावा किया कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के दर्जनों लड़ाकों को मार गिराया गया.
उधर, इजरायल के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक ताजा बयान में बताया गया कि आधी रात से लेकर आज सुबह तक किए गए इजरायली हवाई हमलों के कारण शहीदों और घायलों को निकालना संभव नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक तौर पर कम से कम 18 लोगों की जान गई और 33 घायल हुए हैं.
इजरायली हमलों का पलटवार करते हुए, हिजबुल्लाह ने भी ड्रोन दागे हैं. दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कम से कम चार इजरायली सैनिकों की जान गई है. टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के एक्शन के बाद इजरायली एयरफोर्स ने जवाबी पलटवार किया है. इजराइली मीडिया के अनुसार, ये मौतें तेबनीत के पास तैनात 52वीं बटालियन के एक टैंक से संदिग्ध वस्तु के टकराने के कारण हुईं.
तेहरान और वाशिंगटन के बीच शांति समझौते के मसौदे पर हुए हस्ताक्षर के बाद भी इजरायल की लेबनान के खिलाफ कार्रवाई जारी है. इससे पहले इजरायल की ओर से जारी एक नक्शे में दक्षिण लेबनान के इलाके को इजरायल के क्षेत्र में दर्शाया गया था. इन सबके बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लेबनान के मुद्दे पर इजरायल की ओर से ट्रंप की बातों की अवहेलना की जा रही है.
बता दे कि लेबनान में इजरायल की ओर से तेज होती लड़ाई के बीच चैनल 14 को दिए साक्षात्कार में इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा कि कोई हमें यह नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं. हमने इसको साबित भी किया है. काट्ज की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि हमें पूरी छूट है कि अपने देश की ओर आते खतरों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने का अधिकार है.