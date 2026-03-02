मिडिल ईस्ट, ड्रोन बोट और... समंदर के चारों ओर नाच रही मौत! अमेरिका-ईरान की जंग में अबतक मारे गए कितने भारतीय?

Israel-Iran attack: खाड़ी देशों में मौजूल तेल संपदा संपन्न देशों की गगनचुंबी इमारतें धू-धू कर जल रही हैं. युद्ध में नेता नहीं मरते, शहादत होती है तो बस उन सैनिकों की जो जंग के मोर्चे पर तैनात होते हैं. वहीं युद्ध की विनाशलीला के बीच मरता-खटता है आम आदमी. ईरान और अमेरिका के हमलों के बीच सोमवार सुबह आई एक भारतीय की मौत की खबर ने अरब देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों के परिजनों की धुकधुकी बढ़ा दी. जब तक मृतक की पहचान नहीं होगी, करीब एक करोड़ लोगों की चिंता कम नहीं होगी.

ईरान-अमेरिका के युद्ध से भारत में क्यों बढ़ी धुकधुकी?

ईरान पर अमेरिका और इजरायल की सेना ने हमला किया तो खाड़ी देशों में काम-काज ठप हो गया. कुवैत, ओमान, सऊदी और यूएई के आबू धाबी और दुबई में बसे भारतीय रोजी-रोजगार और जान बचाने की फिक्र में परेशान हो उठे. वहीं हजारों किलोमीटर दूर भारत में मौजूद उनके परिजन चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं. उन्हें हर घड़ी बच्चों की फिक्र सता रही है. ओमान ने सोमवार सुबह अपने न्यूज़ बुलेटिन में कहा, 'हथियार ले जा रही ड्रोन बोट ने ओमान की खाड़ी से गुजर रहे ऑयल टैंकर पर अटैक किया, हमले में एक नाविक की मौत हो गई.

मिडिल ईस्ट में चारों ओर नाच रही मौत!

ओमान की न्यूज़ एजेंसी ने जहाज की पहचान MKD VYOM के तौर पर की है. जिसके मुताबिक टैंकर पर हुए बम अटैक में मरने वाला क्रू मेंबर भारत का था. ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर ईरान के बदले की कार्रवाई के बीच ये हमला किसने किया, यह साफ नहीं हुआ है.

वी.शिप्स एशिया ने अपने बयान में कहा, '1 मार्च को मस्कट, ओमान के तट पर एक संदिग्ध प्रोजेक्टाइल से टकराने के बाद जहाज में धमाका हुआ जिससे आग लग गई. यह बहुत दुख की बात है कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि घटना के समय इंजन रूम में मौजूद एक क्रू मेंबर की मौत हो गई है.'

समंदर में लगी 'आग', ईरान-अमेरिका की जंग में कितने भारतीयों की मौत?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य के अलावा दुबई, दोहा, मनामा और ओमान के दुकम पोर्ट में लगातार दूसरे दिन धमाकों की खबरें आई. बीते रविवार को भी, 15 भारतीय नागरिक पलाऊ के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर सवार थे, जब ओमान के मुसंदम पेनिनसुला के पास उसे टक्कर मार दी गई, जिसमें चार लोग घायल हो गए थे. उसमें भी कुछ लोगों की मौत की खबर आई है.

दुनिया के किसी भी समंदर या खाड़ी से गुजरने वाले ऑयल टैंकरों और समुद्री जहाजों के नाविक हों या अन्य क्रू स्टाफ उनमें कई भारतीय काम करते हैं. ऐसे हमलों में एक भी मौत होना दुखद है. ओमान की खाड़ी से पता चली डेथ हिस्ट्री, किसी भारतीय की पहली मौत का पहला केस हो सकती है. हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच की जंग में अबतक कहां-कहां कितने भारतीय मारे गए या घायल हुए हैं इसका आंकड़ा फिलहाल पूरी तरह साफ नहीं हुआ है.