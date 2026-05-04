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Hindi Newsदुनियाएक महीने बाद फिर सुलग उठा मिडिल ईस्ट, ईरान ने दागे ड्रोन और क्रूज मिसाइल; US ने पलटवार में डुबो दी 7 नौकाएं

एक महीने बाद फिर सुलग उठा मिडिल ईस्ट, ईरान ने दागे ड्रोन और क्रूज मिसाइल; US ने पलटवार में डुबो दी 7 नौकाएं

Iran Attack on UAE: मिडिल ईस्ट में पिछले एक महीने से जारी शांति फिर से खत्म हो गई है. ईरान ने सोमवार रात मिसाइलों और ड्रोनों से यूएई और यूएस के जहाजों पर हमला कर दिया. इसके जवाब में यूएस नेवी ने ईरान की 7 अटैकिंग स्माल बोट्स डुबो दीं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 04, 2026, 11:42 PM IST
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AI निर्मित फोटो
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Iran Attack on US Warship: करीब एक महीने की शांति के बाद मिडिल ईस्ट फिर धधकने लगा है. होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव नया रूप ले चुका है. अमेरिकी सेना के अनुसार, ईरान की नौसेना ने वाणिज्यिक और अमेरिकी सैन्य जहाजों पर क्रूज मिसाइलों से हमले किए. उसने UAE के तेलवाहक जहाज पर भी मिसाइल दागी, जिससे उसमें आग लग गई. वहीं, यूएस की नेवी ने भी ईरानी सेना पर पलटवार कर उसकी छोटे साइज वाली 6 फास्ट अटैक बोट्स डुबो दीं. 

ईरानी अटैक से यूएई के एक जहाज में लगी आग

UAE ने ईरान के इन हमलों को 'आर्थिक ब्लैकमेल और पाइरेसी' करार दिया है. अटैक की वजह से फुजैराह समेत पूरे UAE में आग और विस्फोट की खबरें सामने आईं. उसके रक्षा मंत्रालय ने ADNOC से जुड़े एक टैंकर पर स्ट्रेट में दो ईरानी ड्रोन हमलों की निंदा की, जिसमें आग लग गई थी. 

मंत्रालय ने बताया कि देश के हवाई रक्षा तंत्र ने ईरान से दागी गईं बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को निशाना बनाया. रिपोर्ट के मुताबिक, यूएई के फुजैराह इलाके में पेट्रोलियम साइट पर ड्रोन हमले में तीन भारतीय नागरिक मध्यम रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

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ईरान की 7 नावों को यूएस ने डुबोया

ईरान की यह आक्रामक कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' शुरू करने के एलान के बाद शुरू हुई हैं. ट्रंप ने घोषणा की है कि इस प्रोजेक्ट के तहत होर्मुज स्ट्रेट में फंसे तटस्थ देशों के जहाजों को सुरक्षित निकालने में मदद दी जाएगी. उन्होंने दक्षिण कोरियाई कार्गो जहाज पर हमले का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान की सात छोटी 'फास्ट' नावों को नष्ट कर दिया. 

अमेरिकी सेना की मध्य कमान (CENTCOM) ने भी ईरानी नावों के डूबने की पुष्टि की. उधर IRGC ने अमेरिकी जहाजों पर हमलों का वीडियो जारी कर बड़े नुकसान का दावा किया. हालांकि, अमेरिकी सेना ने इन दावों से इनकार किया और कहा कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ.

फिर से संघर्ष भड़कने की आशंका 

न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बदले हालात को देखते हुए मंगलवार सुबह अमेरिकी अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति स्पष्ट हो सकती है. ऐसे में अगर जंग दोबारा भड़कती है तो इसकी वजह से यह संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है. जिसका खामियाजा पहले से ही संकट का सामना कर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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