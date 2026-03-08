Advertisement
trendingNow13133209
Hindi Newsदुनियाजयशंकर की डिप्लोमेसी से दूर हुई बड़ी परेशानी, होर्मुज से गुजरेंगे भारतीय जहाज; कैसे बनी बात?

जयशंकर की डिप्लोमेसी से दूर हुई बड़ी परेशानी, होर्मुज से गुजरेंगे भारतीय जहाज; कैसे बनी बात?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है. ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव भारत सहित कई देशों के लिए चिंता का कारण बन जाता है, क्योंकि भारत की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा भी इसी मार्ग से होकर आता है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 08, 2026, 10:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian Ship in Sea Photo - AI
Indian Ship in Sea Photo - AI

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक अहम राहत भरी खबर सामने आई है. ईरान ने संकेत दिया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले भारतीय ध्वज वाले जहाजों को निशाना नहीं बनाया जाएगा. दरअसल, हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघाची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से टेलीफोन पर बातचीत की थी. इस बातचीत के बाद ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह नई दिल्ली पहुंचे और जयशंकर से आमने-सामने मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत और मुलाकात के बाद ईरान की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं. माना जा रहा है कि ईरान ने अनौपचारिक रूप से भरोसा दिलाया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले भारतीय झंडे वाले जहाजों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है. ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव भारत सहित कई देशों के लिए चिंता का कारण बन जाता है, क्योंकि भारत की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा भी इसी मार्ग से होकर आता है. इसी वजह से भारत लगातार कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय है और क्षेत्रीय देशों के साथ संवाद बनाए हुए है, ताकि समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रह सके। ईरान की ओर से आए इस संकेत को भारत के लिए सकारात्मक माना जा रहा है.

बहुत ही अहम समुद्री मार्ग है होर्मुज

स्टेट ऑफ होर्मुज को दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में गिना जाता है. यह संकरा जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी से अरब सागर से जोड़ता है और वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है. इसी वजह से यहां होने वाली हर गतिविधि पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जाती है. समुद्री ट्रैकिंग डेटा के अनुसार हाल ही में भारतीय जहाज पुष्पक और परिमल को इस जलडमरूमध्य से तेजी से गुजरते हुए देखा गया. क्षेत्र में बढ़े सुरक्षा जोखिमों और तनावपूर्ण हालात के चलते इन जहाजों की आवाजाही पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज जैसे रणनीतिक समुद्री मार्ग में किसी भी असामान्य गतिविधि पर नजर रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इसका असर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय ध्वज वाले जहाजों को नहीं बनाया जाएगा निशाना

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय जहाजों को लेकर कुछ राहत भरी खबर सामने आई है. कई रिपोर्टों में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि ईरान की ओर से ऐसे संकेत मिले हैं कि मौजूदा हालात में भारतीय ध्वज वाले जहाजों को निशाना नहीं बनाया जाएगा. माना जा रहा है कि यह रुख भारत और ईरान के बीच लगातार बने कूटनीतिक संपर्कों का नतीजा हो सकता है. दरअसल, हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर बातचीत भी हुई है. इसी क्रम में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागजी और भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बीच टेलीफोन पर चर्चा हुई थी. इस बातचीत को क्षेत्र में बढ़ते तनाव और समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में अहम माना जा रहा है.

ऐसे बनी बात

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के साथ ईरान के पारंपरिक संबंध और लगातार संवाद की नीति ऐसे समय में भारतीय हितों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. जयशंकर की ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत के बाद ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादेह नई दिल्ली पहुंचे और जयशंकर से मुलाकात की. रिपोर्टों के मुताबिक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय हालात पर भी चर्चा हुई. इसी दौरान दोनों नेताओं में इस बात का भी हल निकाला गया कि भारतीय जहाजों को निशाना नहीं बनाया जाएगा. 

अमेरिका को IRGC की चेतावनी

ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है. इस बीच ईरान की सैन्य इकाई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है. दरअसल, अमेरिका की ओर से कहा गया था कि वह हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठा सकता है. इस बयान के बाद ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई है. आईआरजीसी ने साफ शब्दों में कहा कि वह अमेरिका के किसी भी कदम का जवाब देने के लिए तैयार है और अमेरिका का इंतजार कर रहा है. ईरानी सैन्य इकाई का यह बयान ऐसे समय आया है जब खाड़ी क्षेत्र में पहले से ही तनाव का माहौल बना हुआ है और हॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है.

यह भी पढ़ेंः मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

indiairanS Jaishankarus attack on iran

Trending news

औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
Womens Day 2026
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
Gujarat Temple
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
assam election 2026
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
Womens Day
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
israel iran war
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
Rahul Gandhi
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
Punjab Education Model
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
punjab new industrial policy
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
Telangana News in Hindi
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
Mangalore Refinery
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच