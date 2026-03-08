जयशंकर की डिप्लोमेसी से दूर हुई बड़ी परेशानी, होर्मुज से गुजरेंगे भारतीय जहाज; कैसे बनी बात?

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक अहम राहत भरी खबर सामने आई है. ईरान ने संकेत दिया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले भारतीय ध्वज वाले जहाजों को निशाना नहीं बनाया जाएगा. दरअसल, हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघाची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से टेलीफोन पर बातचीत की थी. इस बातचीत के बाद ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह नई दिल्ली पहुंचे और जयशंकर से आमने-सामने मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत और मुलाकात के बाद ईरान की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं. माना जा रहा है कि ईरान ने अनौपचारिक रूप से भरोसा दिलाया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले भारतीय झंडे वाले जहाजों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है. ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव भारत सहित कई देशों के लिए चिंता का कारण बन जाता है, क्योंकि भारत की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा भी इसी मार्ग से होकर आता है. इसी वजह से भारत लगातार कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय है और क्षेत्रीय देशों के साथ संवाद बनाए हुए है, ताकि समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रह सके। ईरान की ओर से आए इस संकेत को भारत के लिए सकारात्मक माना जा रहा है.

बहुत ही अहम समुद्री मार्ग है होर्मुज

स्टेट ऑफ होर्मुज को दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में गिना जाता है. यह संकरा जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी से अरब सागर से जोड़ता है और वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है. इसी वजह से यहां होने वाली हर गतिविधि पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जाती है. समुद्री ट्रैकिंग डेटा के अनुसार हाल ही में भारतीय जहाज पुष्पक और परिमल को इस जलडमरूमध्य से तेजी से गुजरते हुए देखा गया. क्षेत्र में बढ़े सुरक्षा जोखिमों और तनावपूर्ण हालात के चलते इन जहाजों की आवाजाही पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज जैसे रणनीतिक समुद्री मार्ग में किसी भी असामान्य गतिविधि पर नजर रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इसका असर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है.

भारतीय ध्वज वाले जहाजों को नहीं बनाया जाएगा निशाना

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय जहाजों को लेकर कुछ राहत भरी खबर सामने आई है. कई रिपोर्टों में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि ईरान की ओर से ऐसे संकेत मिले हैं कि मौजूदा हालात में भारतीय ध्वज वाले जहाजों को निशाना नहीं बनाया जाएगा. माना जा रहा है कि यह रुख भारत और ईरान के बीच लगातार बने कूटनीतिक संपर्कों का नतीजा हो सकता है. दरअसल, हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर बातचीत भी हुई है. इसी क्रम में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागजी और भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बीच टेलीफोन पर चर्चा हुई थी. इस बातचीत को क्षेत्र में बढ़ते तनाव और समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में अहम माना जा रहा है.

ऐसे बनी बात

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के साथ ईरान के पारंपरिक संबंध और लगातार संवाद की नीति ऐसे समय में भारतीय हितों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. जयशंकर की ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत के बाद ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादेह नई दिल्ली पहुंचे और जयशंकर से मुलाकात की. रिपोर्टों के मुताबिक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय हालात पर भी चर्चा हुई. इसी दौरान दोनों नेताओं में इस बात का भी हल निकाला गया कि भारतीय जहाजों को निशाना नहीं बनाया जाएगा.

अमेरिका को IRGC की चेतावनी

ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है. इस बीच ईरान की सैन्य इकाई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है. दरअसल, अमेरिका की ओर से कहा गया था कि वह हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठा सकता है. इस बयान के बाद ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई है. आईआरजीसी ने साफ शब्दों में कहा कि वह अमेरिका के किसी भी कदम का जवाब देने के लिए तैयार है और अमेरिका का इंतजार कर रहा है. ईरानी सैन्य इकाई का यह बयान ऐसे समय आया है जब खाड़ी क्षेत्र में पहले से ही तनाव का माहौल बना हुआ है और हॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है.