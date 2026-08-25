/ईरानी सुप्रीम लीडर का वीडियो आया सामने, पहली बार सुनी गई मोजतबा खामेनेई की आवाज; सेहत को लेकर फिर उठे कई सवाल

ईरान युद्ध के दौरान एक सबसे अहम और बड़ी पहली बनी है कि आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा अली खामेनेई कहां है. क्या वह ठीक हैं और तेहरान में हैं. इससे पहले कई ऐसी रिपोर्ट्स में दावा भी किया जा चुका है कि मोजतबा खामेनेई रूस में हैं और वह पूरी तरीके से स्वस्थ्य नहीं है. ईरान ने हमेशा से दावा किया है कि उसके सुप्रीम लीडर जिंदा हैं, लेकिन अमेरिका हमेशा से पूछता आया है कि इसका सबूत क्या है.
इन सभी चर्चाओं के बीच ईरान ने एक वीडियो जारी किया है. इसमें मोजबता खामेनेई के दिखाई देने का दावा किया जा रहा है. यह पहला इस प्रकार का वीडियो है, जिसको ईरान ने जारी किया और सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई नजर आ रहे हों. बताया जा रहा है कि वीडियो में खामेनेई एक धार्मिक एकेडमिक सेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं.
गौर करने वाली बात है कि ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स की ओर से यह वीडियो ऐसे समय पर शेयर किया गया है, जब मोजतबा खामेनई की सेहत और सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. वीडियो में नजर आ रहा है कि एक छात्र की ओर से मोजतबा खामेनेई को एक थीसिस के बारे में जानकारी दी जा रही है. मोजतबा की ओर से छात्र की थीसिस को बेहतरीन बताया गया और उसे 20 में से 19.5 अंक दिए. इस वीडियो में पहली बार खामेनेई की आवाज सुनी गई.
Iran’s Supreme Leader Mojtaba Khamenei in FIRST-TIME-SEEN footage
Released publicly for the first time by Iranian media, footage shows him presiding over a religious academic study session pic.twitter.com/iIIl0pLAgS
— RT Intl (@RT_on_X) August 24, 2026
सामने आए इस वीडियो की सबसे खास बात है कि इसमें मोजतबा खामेनेई की आवज भी सुनाई दे रही है. युद्ध शुरू होने के बाद मोजतबा खामेनेई को सार्वजनिक मंचों पर नहीं देखा गया है और उनकी आवाज की कोई रिकॉर्डिंग भी इससे पहले सामने नहीं आई है. यही कारण है कि ईरान की ओर से जारी किया गया यह वीडियो कई मायनों में खास है. हालांकि, यह वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया और कहां का है, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है.
गौरतलब है कि मोजतबा की आवाज वाला यह पहला वीडियो सामने आया है. यह वीडियो इसलिए खास है क्योंकि ईरान के नेतृत्व को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी दिलचस्पी बनी है. नए ईरानी सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामेनेई अभी तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए. इसी वजह से उनकी भूमिका और नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. इन सबके बीच ईरानी मीडिया की ओर से ऐसे वीडियो जारी करना एक प्रकार से यह दिखाने की कोशिश भी माना जा सकता है कि मोजतबा खामेनेई सक्रिय हैं.
ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी मोजतबा अली खामेनेई सार्वजनिक नजरों से दूर हैं. उनके पिता और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद मोजतबा को देश का नया सर्वोच्च नेता बनाया गया था. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि अमेरिकी हवाई हमलों में मोजतबा घायल जरूर हुए थे, लेकिन वह जिंदा हैं.
अमेरिका का कहना है कि अगर मोजतबा जिंदा हैं कि ईरान सबूत दिखाए. वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि मोजतबा इलाज के लिए रूस गए हुए हैं. इस बीच मोजतबा का एक वीडियो सामने आया है, जिसने अलग हलचल पैदा कर दी है. ऐसे में सवाल है कि आखिर मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक मंच पर कब नजर आएंगे.