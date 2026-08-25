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ईरानी सुप्रीम लीडर का वीडियो आया सामने, पहली बार सुनी गई मोजतबा खामेनेई की आवाज; सेहत को लेकर फिर उठे कई सवाल

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनकी आवाज सुनाई दे रही है. ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के बाद यह पहला मौका है, जब किसी वीडियो में उनकी आवाज सुनाई दे रही हो. वीडियो के बाद कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 25, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:27 AM IST
ईरानी सुप्रीम लीडर का वीडियो आया सामने, पहली बार सुनी गई मोजतबा खामेनेई की आवाज; सेहत को लेकर फिर उठे कई सवाल
Image Credit: अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद मोजतबा ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं. (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

About the Author

abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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