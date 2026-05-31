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Hindi Newsदुनियारेगिस्तान में खत्म हुआ फिजूलखर्ची का दौर! तेल की मार से MBS का विजन 2030 हुआ पंचर, ठंडे बस्ते में गए अजूबे शहर

रेगिस्तान में खत्म हुआ फिजूलखर्ची का दौर! तेल की मार से MBS का 'विजन 2030' हुआ पंचर, ठंडे बस्ते में गए अजूबे शहर

Saudi Arabia 2029 Asian Winter Games Hosting Cancelled: तेल की गिरती कीमतों और विदेशी निवेश की कमी के कारण सऊदी अरब के 'विजन 2030' के मेगा प्रोजेक्ट्स का बजट काटा जा रहा है. शीशे का अनोखा शहर 'द लाइन' अब छोटा किया जा रहा है और विंटर रिसॉर्ट का काम लटकने से 2029 के एशियाई विंटर गेम्स की मेजबानी भी छिन गई है. आइए समझते है कि मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव ने किन तरह सऊदी अरब के सपनों को उससे दूर कर दिया है...

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 09:42 AM IST
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Saudi Arabia cutting budget for Vision 2030: रेगिस्तान की छाती पर शीशे का 161 किलोमीटर लंबा चमचमाता शहर, पहाड़ों पर जमी कुदरती बर्फ के बीच स्की रिसॉर्ट और 50 बिलियन डॉलर का एक ऐसा जादुई क्यूब जिसके भीतर आलीशान दफ्तर और घर होने थे. जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने 'विजन 2030' का ढोल पीटा, तो दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली थी. ऐसा लगा मानो अलादीन का चिराग अब रियाद के सुल्तान के हाथ लग गया है.

लेकिन आज कहानी बदल चुकी है. मध्य-पूर्व की बारूदी लपटों और तेल के टूटते दामों ने सऊदी के 'वेल्थ फंड' की हवा निकाल दी है. जिन प्रोजेक्ट्स को कल तक दुनिया का आठवां अजूबा बताया जा रहा था, वे अब या तो फाइलों में सिमट रहे हैं या सिर्फ इंटरनेट पर 'डिजिटल फुटप्रिंट' बनकर रह गए हैं. सऊदी के इस आलीशान ख्वाब के टूटने की इनसाइड स्टोरी अब दुनिया के सामने है.

हवा हवाई साबित हुए अरबों के प्रोजेक्ट

'द लाइन'- एक ऐसा सीधी लकीर जैसा शहर जिसे देखकर हॉलीवुड की साइंस-फिक्शन फिल्में भी छोटी लगें, अब बजट की कैंची चलने के बाद एक बेहद मामूली टाउनशिप में तब्दील होता जा रहा है. पहाड़ों के बीच जिस 'ट्रोजेना शीतकालीन रिसॉर्ट' को साल 2029 के एशियाई विंटर गेम्स की मेजबानी करनी थी, उसका काम बीच में ही लटक गया है. नतीजा यह हुआ कि खेलों की मेजबानी रद्द करनी पड़ी और अब ये गेम कजाकिस्तान में होंगे. यही हाल $50 बिलियन के 'द क्यूब' का हुआ है, जिसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. दुनिया भर के गोल्फर्स को पानी की तरह पैसा बहाकर रिझाने वाला 'LIV गोल्फ टूर' 5 बिलियन डॉलर डकार चुका है, लेकिन कमाई के नाम पर सऊदी के हाथ में अभी भी कुछ नहीं है.

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जी हुजूर वाले सलाहकारों ने राजा को लगाया चूना!

'सऊदी इंक.' किताब के लेखक एलेन आर वाल्ड इस खेल को बहुत करीब से देख रहे हैं. उनका कहना है कि सऊदी की यह पुरानी आदत है. बड़ी-बड़ी घोषणाएं करो और फिर धीरे से उन्हें छोटा कर दो. वाल्ड के मुताबिक, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सऊदी का 'जी-हुजूरी कल्चर' (Yes-men culture) है. सलाहकार और विदेशी कंपनियां अपने करोड़ो-अरबों के कॉन्ट्रैक्ट बचाने के चक्कर में राजा को वही सपने दिखाते हैं जो राजा देखना चाहता है. वे कभी कड़वी हकीकत और बाजार का जोखिम एमबीएस के सामने रखते ही नहीं. जब तक राजा को समझ आता है, तब तक अरबों डॉलर पानी में बह चुके होते हैं.

कड़वी यादों ने निवेशकों को डराया

क्राउन प्रिंस एमबीएस ने सऊदी समाज को बदला, महिलाओं को ड्राइविंग की आजादी दी, सिनेमाघर खुलवाए और युवाओं में पॉपुलैरिटी भी बटोरी. लेकिन कूटनीति और सत्ता के गलियारों में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने विदेशी निवेशकों की रीढ़ की हड्डी कंपा दी. 2017 में एमबीएस ने भ्रष्टाचार के नाम पर रियाद के आलीशान रिट्ज-कार्लटन होटल में देश के सबसे बड़े रईसों और कारोबारियों को बंधक बना लिया. सरकार ने $100 अरब वसूले तो सही, लेकिन अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को संदेश गया कि यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है. 2018 में इस्तांबुल के दूतावास में पत्रकार जमाल खाशोज्जी की बेरहमी से की गई हत्या ने एमबीएस की छवि पर वो दाग लगाया, जो लाख पीआर कंटेंट के बाद भी नहीं धुला. मानवाधिकार कार्यकर्ता अब्दुल्ला अल-आऊदा कहते हैं कि निवेशक वहां पैसा लगाते हैं जहां भरोसा हो, खौफ के माहौल में कोई अपनी पूंजी दांव पर नहीं लगाता.

अब 'प्लान-बी' पर आए सुल्तान

जब एमबीएस को समझ आ गया कि बड़े-बड़े ख्वाब दिखाकर विदेशी तिजोरी का ताला नहीं खोला जा सकता, तो सऊदी ने चुपचाप अपनी रणनीति बदल ली. अब ध्यान 'नियोम' जैसे सफेद हाथी पर खर्च करने के बजाय छोटे और व्यावहारिक प्रोजेक्ट्स पर है. लाल सागर का 'सिंदालाह द्वीप रिसॉर्ट', ऐतिहासिक 'अल-उला' का पर्यटन केंद्र और दिरियाह का पुनर्विकास इसी नई सोच के उदाहरण हैं. हालांकि, एमबीएस के लिए सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि वे 2034 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी हासिल करने में कामयाब रहे हैं. सऊदी के कारोबारी थामेर शाकर का मानना है कि यह बदलाव नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा है, जहां अब बात 'घोषणाओं' से हटकर 'काम की मजबूती' पर आ गई है. देखना यह है कि क्या यह नई व्यावहारिक सोच सऊदी को बिना तेल वाले भविष्य की राह पर ले जा पाएगी या फिर विजन 2030 सिर्फ एक अधूरी दास्तान बनकर इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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