Advertisement
trendingNow13190530
Hindi Newsदुनियाईरान को बनने में लग जाते 20 साल...ट्रंप ने बताई होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी की असल वजह, कितने हफ्तों के लिए बढ़ा इजरायल-लेबनान का सीजफायर?

ईरान को बनने में लग जाते 20 साल...ट्रंप ने बताई होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी की असल वजह, कितने हफ्तों के लिए बढ़ा इजरायल-लेबनान का सीजफायर?

Middle East Tensions: मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने उन्हें ब्रेक दिया है. मैं सबसे अच्छी डील करना चाहता हूं, मैं अभी डील कर सकता हूं. साथ ही उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर भी बात की. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 24, 2026, 07:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान को बनने में लग जाते 20 साल...ट्रंप ने बताई होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी की असल वजह, कितने हफ्तों के लिए बढ़ा इजरायल-लेबनान का सीजफायर?

Donald Trump: अमेरिका और ईरान में भले ही सीजफायर हो गया है लेकिन अब भी परिस्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं. होर्मुज स्ट्रेट आज भी विवाद की जड़ बना हुआ है. अमेरिका और ईरान की नाकाबंदी से तेल की कीमतों पर काफी प्रभाव पड़ रहा है. मौजूदा हालात को लेकर व्हाइट हाउस में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने उन्हें ब्रेक दिया है. मैं सबसे अच्छी डील करना चाहता हूं, मैं अभी डील कर सकता हूं. क्या आप जानते हैं कि अगर मैं अभी चला जाता, तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिलती. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

ईरान को बनाने में लगते 20 साल

आगे कहा उन्हें फिर से ईरान को बनाने में 20 साल लग जाते, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता. मैं चाहता हूं कि वह जिंदा हमेशा रहें, अच्छे से रहें, मैं जो कर रहा हूं, मैं आपको नहीं बता सकता, यह बहुत जल्दी हो जाएगा, हम होर्मुज स्ट्रेट खोल देंगे, अभी, हमने इसे बंद कर रखा है. स्ट्रेट पर हमारा पूरा कंट्रोल है. उन्होंने इसे 3 दिन पहले खोल दिया होता तो ऐसी नौबत न आती, वे हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि वे स्ट्रेट खोलने के लिए राजी हो जाएंगे. मेरे अलावा मेरे सभी लोग खुश थे. हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, अगर मैं इसे खोल दूं तो वो हर दिन 500 मिलियन डॉलर कमाएंगे लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि वो ऐसा कर पाएं, इसलिए मैंने इसे बंद कर रखा है.

तीन हफ्तों के लिए बढ़ा सीजफायर

इजरायल और लेबनान के मौजूदा हालात पर कहा इजरायल और लेबनान दोनों तरफ के सीनियर अधिकारियों से बातचीत के बाद अपने सीजफायर को और तीन हफ्ते बढ़ाने पर राजी हो गए हैं. लेबनान और इजरायल के बहुत बड़े अधिकारियों के साथ हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई और मुझे लगता है कि लेबनान के प्रेसिडेंट और इजरायल के प्राइम मिनिस्टर अगले कुछ हफ्तों में यहां आएंगे, वे और तीन हफ्ते के लिए राजी हो गए हैं, मुझे लगता है, कि अब कोई फायरिंग नहीं होगी, हमें अब भी हिज्बुल्ला के बारे में सोचना है.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूक्लियर वेपन पर कही ये बात

जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ये मूर्खता है मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा. किसी को भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए. साथ ही कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स की इकॉनमी मजबूत है और तेल की सप्लाई भी काफी है. (ANI)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM सरमा का बड़ा बयान
West Bengal Election 2026
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM सरमा का बड़ा बयान
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
India US News in Hindi
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
Assembly Election 2026
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?
DNA
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?
अप्रैल में 42°C का कहर, मई-जून में बेकाबू होंगे हालात? सवा लाख साल का रिकॉर्ड टूटेगा
DNA
अप्रैल में 42°C का कहर, मई-जून में बेकाबू होंगे हालात? सवा लाख साल का रिकॉर्ड टूटेगा
अमरनाथ यात्रा में चप्पे-चप्पे पर होगी हाईटेक निगरानी, IGP ने की हाई लेवल मीटिंग
Amarnath Yatra 2026
अमरनाथ यात्रा में चप्पे-चप्पे पर होगी हाईटेक निगरानी, IGP ने की हाई लेवल मीटिंग
चीन जाने की कर ली थी पूरी तैयारी, अचानक कैसे बाबर ने किया भारत का रुख और बदला इतिहास
BABUR
चीन जाने की कर ली थी पूरी तैयारी, अचानक कैसे बाबर ने किया भारत का रुख और बदला इतिहास
बंगाल में कैसे सुरक्षाबलों ने बदला माहौल, बंपर मतदान के पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं
DNA
बंगाल में कैसे सुरक्षाबलों ने बदला माहौल, बंपर मतदान के पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं
न शिप, न प्लेन और ना कहीं से बाई रोड, किसी भी तरह से न जाएं ईरान; एडवायजरी जारी
iran
न शिप, न प्लेन और ना कहीं से बाई रोड, किसी भी तरह से न जाएं ईरान; एडवायजरी जारी
पंजाब के स्कूलों की बदलेगी तकदीर, फिनलैंड की युनिवर्सिटी से ट्रेंड शिक्षक पढ़ाएंगे
punjab education
पंजाब के स्कूलों की बदलेगी तकदीर, फिनलैंड की युनिवर्सिटी से ट्रेंड शिक्षक पढ़ाएंगे