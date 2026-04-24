ईरान को बनने में लग जाते 20 साल...ट्रंप ने बताई होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी की असल वजह, कितने हफ्तों के लिए बढ़ा इजरायल-लेबनान का सीजफायर?

Donald Trump: अमेरिका और ईरान में भले ही सीजफायर हो गया है लेकिन अब भी परिस्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं. होर्मुज स्ट्रेट आज भी विवाद की जड़ बना हुआ है. अमेरिका और ईरान की नाकाबंदी से तेल की कीमतों पर काफी प्रभाव पड़ रहा है. मौजूदा हालात को लेकर व्हाइट हाउस में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने उन्हें ब्रेक दिया है. मैं सबसे अच्छी डील करना चाहता हूं, मैं अभी डील कर सकता हूं. क्या आप जानते हैं कि अगर मैं अभी चला जाता, तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिलती. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

ईरान को बनाने में लगते 20 साल

आगे कहा उन्हें फिर से ईरान को बनाने में 20 साल लग जाते, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता. मैं चाहता हूं कि वह जिंदा हमेशा रहें, अच्छे से रहें, मैं जो कर रहा हूं, मैं आपको नहीं बता सकता, यह बहुत जल्दी हो जाएगा, हम होर्मुज स्ट्रेट खोल देंगे, अभी, हमने इसे बंद कर रखा है. स्ट्रेट पर हमारा पूरा कंट्रोल है. उन्होंने इसे 3 दिन पहले खोल दिया होता तो ऐसी नौबत न आती, वे हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि वे स्ट्रेट खोलने के लिए राजी हो जाएंगे. मेरे अलावा मेरे सभी लोग खुश थे. हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, अगर मैं इसे खोल दूं तो वो हर दिन 500 मिलियन डॉलर कमाएंगे लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि वो ऐसा कर पाएं, इसलिए मैंने इसे बंद कर रखा है.

तीन हफ्तों के लिए बढ़ा सीजफायर

इजरायल और लेबनान के मौजूदा हालात पर कहा इजरायल और लेबनान दोनों तरफ के सीनियर अधिकारियों से बातचीत के बाद अपने सीजफायर को और तीन हफ्ते बढ़ाने पर राजी हो गए हैं. लेबनान और इजरायल के बहुत बड़े अधिकारियों के साथ हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई और मुझे लगता है कि लेबनान के प्रेसिडेंट और इजरायल के प्राइम मिनिस्टर अगले कुछ हफ्तों में यहां आएंगे, वे और तीन हफ्ते के लिए राजी हो गए हैं, मुझे लगता है, कि अब कोई फायरिंग नहीं होगी, हमें अब भी हिज्बुल्ला के बारे में सोचना है.

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न्यूक्लियर वेपन पर कही ये बात

जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ये मूर्खता है मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा. किसी को भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए. साथ ही कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स की इकॉनमी मजबूत है और तेल की सप्लाई भी काफी है. (ANI)