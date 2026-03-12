Advertisement
ईरानी हमले में गई भारतीय की जान, इराक में 'सुसाइड बोट' से अमेरिकी तेल टैंकर को बनाया था निशाना

US Iran War: ईरान ने इराक में एक अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया था. जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई है. यह हमला खोर अल जुबैर पोर्ट के पास किया गया. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 12, 2026, 11:40 AM IST
Middle East Tension: मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है. इसी बीच ईरान ने एक अमेरिकी तेल टैंकर पर हमला किया. ईरान ने टैंकर सेफसी विष्णु पर ये हमला एक सुसाइड बोट के जरिए इराक के खोर अल जुबैर पोर्ट किया, इस हमले में एक भारतीय नागरिक की भी जान चली गई है. यह इलाका इराक के जल सीमा में आता है. हमले के बाद 27 क्रू मेंबर को बचा लिया गया है.

भारत सरकार से की बड़ी अपील
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेफसी भारतीय क्रू मेंबर की मौत से बहुत दुखी हैं. उन्होंने भारत सरकार से हमले की कड़ी निंदा करने और हाई-रिस्क जोन में काम करने वाले भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की. ​​दुनिया भर में समुद्री कर्मचारियों की संख्या 15 प्रतिशत से ज्यादा होने के कारण चेतावनी दी कि भविष्य में होने वाले किसी भी हमले में भारतीय नागरिक कोलैटरल डैमेज बन सकते हैं.

 

पीएम के बात करने के बाद हुई घटना
यह घटना इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी के अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को यह बताने के ठीक दो दिन बाद हुई है. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा था कि इराक को क्षेत्रीय युद्ध में नहीं घसीटा जाना चाहिए. सुदानी ने एक फोन कॉल के दौरान इस बात पर जोर दिया कि यह पक्का किया जाए कि इराकी एयरस्पेस, इलाके और पानी का इस्तेमाल पड़ोसी देशों को टारगेट करने वाले मिलिट्री ऑपरेशन के लिए न किया जाए, यह अपील तब आई जब कथित तौर पर लड़ाई शुरू होने के तुरंत बाद इराक में भारी मिसाइल और एयरक्राफ्ट एक्टिविटी देखी गई.

वेसलफाइंडर पर मौजूद जानकारी के मुताबिक सेफसी विष्णु 2007 में बना एक क्रूड ऑयल टैंकर है. यह जहाज 228.6 मीटर लंबा, 32.57 मीटर चौड़ा है और मार्शल आइलैंड्स के झंडे के नीचे चलता है. इसका ग्रॉस टनेज 42,010 और डेडवेट टनेज 73,976 है.

