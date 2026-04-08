वो हमले रोक दिए तो हम भी...सीजफायर के बाद बोले ईरानी विदेश मंत्री, शरीफ-मुनीर की क्यों करने लगे तारीफ?

Middle East Tension: अमेरिका-इजरायल और ईरान में चल रही जंग रुक गई है. जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर अगर हमले रोक दिए गए तो हम भी ऑपरेशन रोक देंगे.
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Abbas Araghchi: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच 40 दिनों से चल रही जंग पर आखिरकार विराम लग गया है. यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ 2 हफ्ते का युद्धविराम का ऐलान किया है. वहीं ईरान, होर्मुज स्ट्रेट पर भी मिलिट्री ऑपरेशन पर रोक लगाने पर भी सहमत हो गया है. इसके बाद ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने X पर लिखा कि अगर उस पर हमला नहीं हुआ तो ईरान अपने मिलिट्री ऑपरेशन बंद कर देगा.
उन्होंने ट्वीट करते हुए अराघची ने लिखा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की ओर से, मैं अपने प्यारे भाइयों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर का इस इलाके में युद्ध खत्म करने की उनकी लगातार कोशिशों के लिए शुक्रिया और तारीफ करता हूं.
प्रधानमंत्री शरीफ के ट्वीट में भाईचारे वाले अनुरोध के जवाब में और U.S. के अपने 15-पॉइंट प्रपोजल के आधार पर बातचीत के अनुरोध के साथ-साथ POTUS के ईरान के 10-पॉइंट प्रपोजल के जनरल फ्रेमवर्क को बातचीत के आधार के तौर पर स्वीकार करने की घोषणा पर विचार करने के बाद मैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से यह घोषणा करता हूं. अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए गए, तो हमारी ताकतवर आर्म्ड फोर्सेज अपने डिफेंसिव ऑपरेशन बंद कर देंगी. दो हफ्ते के लिए, ईरान की सेना के साथ समन्वय और टेक्निकल लिमिटेशन का पूरा ध्यान रखते हुए होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता बनाया जा सकेगा.
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने ट्वीट किया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से बयान:
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की ओर से, मैं अपने प्यारे भाइयों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर का इस इलाके… pic.twitter.com/2ruOYEA9Bx
ईरान कई शर्तों के साथ युद्ध विराम करने के लिए तैयार हुआ है, जिसमें युद्ध को स्थाई रूप से बंद करने, भविष्य में हमले न करने की गारंटी, होर्मुज पर उसकी संप्रभुता स्वीकार करने, युद्ध के नुकसान की भरपाई करने और उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग शामिल थी. इस मांग पत्र को अमेरिका तक पहुंचाया गया.
इससे पहले, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी रोकने का फैसला किया था और दो हफ्तों के लिए सीजफायर का ऐलान किया था. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने कहा कि दस-पॉइंट प्रपोजल एक परमानेंट डील के लिए बातचीत का आधार बनेगा, साथ ही उन्होंने दोहराया कि US ने अपने ज्यादातर मिलिट्री मकसद हासिल कर लिए हैं. शहबाज शरीफ की बातचीत के आधार पर और होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो गए हैं, जिसकी वजह से युद्ध विराम हो गया है. (ANI)