रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और... क्या 'पागलों वाली थ्योरी' पर अमल कर रहे हैं ट्रंप? एक्सपर्ट ने दिलाई अतीत की याद

Donald Trump: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच भले ही सीजफायर हो गया है लेकिन अब भी तनातनी है. ट्रंप ईरान को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं. ट्रंप की नीतियों को लेकर एक्सपर्ट का कहनाहै कि वो इस समय पागलों वाली थ्योरी पर अमल कर रहे हैं.
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Donald Trump: अमेरिका-इजरायल और ईरान में दो हफ्तों के लिए सीजफायर हुआ है. हालांकि इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है. इस्लामाबाद में होने वाली बैठक भी टल गई है. होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान ने नई शर्तें लागू कर दी है. सीजफायर के बाद अमेरिका ने अपने जीत का दावा किया जबकि ईरान ने खुद को विजेता बताया. ट्रंप की धमकियों को लेकर एक एक्सपर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रंप 'मैडमैन थ्योरी' पर चल रहे हैं. इसके पीछे की क्या वजह है, ये थ्योरी क्या है इसपर भी उन्होंने टिप्पणी की है.
एक्सपर्ट ने बताया कि कोल्ड वॉर के दौरान इस थ्योरी को काफी ज्यादा पसंद किया गया था. इस थ्योरी के जरिए देश का मुखिया विरोधियों कड़ी चेतावनी देता है उनके अंदर डर पैदा करता था. ताकि दुश्मन उसके हिसाब से काम करे. शुरू में इसका मकसद अचानक और अनोखा बर्ताव दिखाना था, लेकिन बाद में इसे दुश्मन को डराकर रियायतें हासिल करने की सोची-समझी रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा.
इस थ्योरी को लेकर लेकर पेन्सिलवेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल अफेयर्स की प्रोफेसर रोजीन मैकमैनस ने कहा कि “मैडमैन” होने का असल में क्या मतलब है, यह हमेशा साफ तौर पर डिफाइन नहीं किया जाता है, लेकिन रिसर्च में, मेरा मानना है कि दो तरह के “पागलपन” से लीडर्स की धमकियों को ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिल सकती है. पहला है अनप्रेडिक्टेबिलिटी यानी अनिश्चितता और दूसरा है एक्सट्रीमिज्म यानी लीडर युद्ध के नतीजों बेपरवाह है. ऐसे में युद्ध के दौरान ट्रंप के बयानों और कामों से लगता है कि उनमें दोनों तरह का पागलपन है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप ने दूसरे लीडर्स के मुकाबले एक पागल आदमी की इमेज ज्यादा बनाई है. यह भी बताया कि रिचर्ड निक्सन पागलपन की रेप्युटेशन बनाना चाहते थे, फिर भी वह पागलपन की एक्टिंग में इतने रेगुलर नहीं थे कि दूसरे लोग इस पर यकीन करें, सोवियत नेता उन्हें पसंदीदा अमेरिकी राष्ट्रपति मानते थे, जबकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को कुछ लोग पागल कहते थे, लेकिन यह आमतौर पर गाली देने के लिए होता था. उन्हें हॉक (सख्त) माना जाता था, लेकिन वे अनिश्चित या चरमपंथी नहीं थे.
इस थ्योरी की एक बड़ी समस्या यह है कि पागलपन की छवि बनाए रखना बहुत मुश्किल है. ज्यादा जानकारी होने से यह और भी कठिन हो जाता है, निक्सन भी इससे जूझते रहे. समस्या यह है कि भले ही धमकियों पर भरोसा बढ़ जाए, लेकिन शांति के वादों पर भरोसा कम हो जाता है. दुश्मन सोचता है कि “पागल” नेता से शांति का वादा टिकेगा नहीं, इसलिए वह लड़ाई के लिए तैयार रहता है. शायद यही वजह है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत में देरी की.