तेल नहीं, अब ‘पानी’ बनेगा युद्ध का हथियार? ईरान से टकराव के बीच प्यास से भी जंग लड़ेंगे अमेरिका के मित्र देश

Gulf countries: अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर भीषण अटैक किया था, जिसके बाद ईरान खाड़ी देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, फिर जंग छिड़ गई और पिछले 15 दिनों से जंग हो रही है, इस जंग का असर दुनियाभर पर पड़ रहा है. लोगों का मानना था कि जंग का असर सिर्फ तेल पर पड़ेगा लेकिन ये जंग अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित कर रही है, इस जंग की वजह से तेल ही नहीं बल्कि पानी की भी किल्लत झेलनी पड़ सकती है. ऐसी चर्चा क्यों होने लगी है, आइए जानते हैं विस्तार के साथ.

पीने लायक बनाते हैं पानी

अमेरिकी-इजरायली हमले के बाद ईरान खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है. अगर हम खाड़ी देशों की बात करें तो उसके पास दुनिया के मीठे पानी का केवल 2 प्रतिशत हिस्सा है, यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर समुद्री पानी को मीठा बनाने की प्रक्रिया यानी डिसैलिनेशन (समुद्र जल से नमक हटाने की प्रक्रिया) पर निर्भर है. इससे काफी हद तक पानी से नमक और खनिज हटाए जाते हैं. जिसकी वजह से पानी पीने लायक बनता है.

कितने प्रतिशत आता है पानी

अगर हम खाड़ी देशों की बात करें तो कुवैत में 90 प्रतिशत पानी डिसैलिनेशन से आता है. जबकि ओमान में यह 86 प्रतिशत, सऊदी अरब में 70 प्रतिशत और संयुक्त अरब अमीरात में 42 प्रतिशत पानी इस प्रक्रिया के तहत आता है. पीने के पानी के अलावा ये देश खेती, सिंचाई या फिर अन्य कामों के लिए भी डिसैलिनेशन किए गए पानी पर निर्भर रहते हैं. अब ईरान के साथ छिड़ी जंग में वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंच रहा है.

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ईरान के निशाने पर वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर

रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन ने ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया है. जबकि ईरान का कहना था कि अमेरिकी हमले में केश्म द्वीप पर स्थित एक वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचा था. इसके अलावा दुबई के जेबेल अली बंदरगाह के पास भी हमले हुए, जिसके लेकर कहा जा रहा था कि ये हमले दुनिया के सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांटों में एक के काफी करीब हुए. वहीं कुवैत के दोहा वेस्ट प्लांट के पास भी हमले की रिपोर्ट आई थी, साथ ही साथ UAE के फजैरा एफ1 इंडिपेंडेंट वाटर एंड पावर प्लांट के पास भी आग लगने की रिपोर्ट आई थी.

पानी का किया गया इस्तेमाल

ईरान के इन हमलों को लेकर यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट फॅार वाटर, एनवायरन्मेंट एंड हेल्थ के प्रमुख प्रोफेसर कावेह मदानी ने बीबीसी से कहा कि महत्वपूर्ण वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमला ईरान की क्षमता को दिखाता है. उन्होंने ये भी कहा कि यह ये भी संकेत देता है कि ईरान अमेरिका और इजरायल का जवाब देने के लिए कितना आगे जा सकता है. पानी का इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से हमेशा धमकी देने के हथियार के रूप में किया गया है. अगर ईरान ऐसे ही हमले करता रहा तो फिर पानी की भी किल्लत झेलनी पड़ सकती है क्योंकि इसका असर धीरे-धीरे दिखने लगा है.

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