लेबनान प्रस्ताव से पलटा इजरायल! सीजफायर के ऐलान के बाद भी किए हमले, क्या हवा-हवाई थे शहबाज शरीफ के दावे?

Middle East Tension: मिडिल ईस्ट में जंग थम गई है. सीजफायर को लेकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक पोस्ट किया था. जिसमें लिखा था कि सीजफायर के दौरान लेबनान हमले नहीं करेगा. हालांकि इजरायल के पीएम ने इस बात से इनकार किया है.
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Middle East Tension: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिनों से हो रही जंग आखिरकार रुक गई है. इस जंग के रुकने के बाद ईरान के लोग जीत का जश्न मना रहे हैं. वहीं अमेरिका भी जीत का दावा कर रहा है. इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दो हफ्ते के सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं है. वहीं शहबाज शरीफ के पोस्ट में लेबनान पर भी हमले नहीं होने की बात की गई थी. जानिए क्या है पूरा मामला.
इजरायली पीएम के ऑफिस ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि इजरायल प्रेसिडेंट ट्रंप के ईरान के खिलाफ हमले दो हफ्ते के लिए रोकने के फैसले का समर्थन करता है, बशर्ते ईरान तुरंत स्ट्रेट्स खोल दे और US, इजरायल और इस इलाके के देशों पर सभी हमले रोक दे. इजरायल इसका भी समर्थन करता है कि ईरान अब अमेरिका, इजरायल, ईरान के अरब पड़ोसियों और दुनिया के लिए न्यूक्लियर, मिसाइल और आतंकी खतरा न बने.
हालांकि इजरायल ने ये साफ किया कि वह लेबनान में अपना हमला जारी रखेगा और इसका मकसद हिज्बुल्ला से खतरे को खत्म करना है, जिसे ईरान का समर्थन मिला हुआ है. बता दें कि सीजफायर के ऐलान के बाद भी लेबनान में दो इजरायली हवाई हमले हुए, इसमें एक हमला टायर शहर में एक अस्पताल के पास हुआ और दूसरा बेका घाटी के मचघरा शहर में हुआ है.
सीजफायर को लेकर एक ट्वीट करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि बहुत विनम्रता के साथ, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अपने साथियों के साथ, लेबनान और दूसरी जगहों सहित हर जगह तुरंत सीजफायर पर सहमत हो गए हैं, जो तुरंत लागू होगा.
मैं इस समझदारी भरे कदम का दिल से स्वागत करता हूं और दोनों देशों के लीडरशिप का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उनके डेलीगेशन को शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में इनवाइट करता हूं, ताकि सभी झगड़ों को सुलझाने के लिए एक पक्के समझौते पर आगे बातचीत की जा सके. हालांकि इजरायल इस बात से लगातार इनकार कर रहा है. उसका कहना है कि लेबनान पर वो हमले जारी रखेगा.