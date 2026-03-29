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Hindi Newsदुनियाअमेरिकी सैनिकों को जिंदा जला देंगे, ट्रंप के जमीनी हमले वाले बयान पर भड़का ईरान, दे दी सीधी चेतावनी

'अमेरिकी सैनिकों को जिंदा जला देंगे', ट्रंप के जमीनी हमले वाले बयान पर भड़का ईरान, दे दी सीधी चेतावनी

Middle East Conflict: मिडिल ईस्ट में हवाई हमलों के बाद जमीनी जंग की तैयारी हो रही है, जिस पर ईरान ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दे दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जमीनी हमले पर विचार करने वाले बयान के बीच ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिकी सैनियों को जला दिया जाएगा. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 29, 2026, 11:33 PM IST
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'अमेरिकी सैनिकों को जिंदा जला देंगे', ट्रंप के जमीनी हमले वाले बयान पर भड़का ईरान, दे दी सीधी चेतावनी

War Update: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के हालात दिन-ब-दिन बदतर होते जा रही है. पिछले 30 दिनों से जारी इस युद्ध ने न केवल बड़ी संख्या में लोगों की जान ली है, बल्कि दुनिया भर में ऊर्जा संकट भी पैदा कर दिया है. फिलहाल इस जंग का अंत नजर नहीं आ रहा है, बल्कि इसे और फैलने की आशंका ही दिख रही है. हवाई हमलों के बाद अब जंग को जमीन पर ले जाने की तैयारी हो रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जमीनी हमले पर विचार करने वाले बयान के बीच ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है. ईरान का कहना है कि अगर ऐसा हुआ, तो अमेरिकी सैनिकों को 'जला दिया जाएगा'.

अमेरिका को सीधी चेतावनी

AP की रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने अमेरिका को जमीनी हमला करने के खिलाफ चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि अगर वह जमीनी हमला करते हैं, तो अमेरिकी सैनिक 'आग के हवाले कर दिए जाएंगे'. यह चेतावनी रविवार को पाकिस्तान में दी गई थी, जब एक क्षेत्रीय राजनयिक पाकिस्तान इस उम्मीद से मिले थे, कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत शुरू हो सके और एक महीने से चल रहा युद्ध खत्म हो जाए.

अमेरिकी सैनिकों को सबक सिखाने के लिए तैयार ईरान

वहीं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल लेबनान में अपने सैन्य अभियान का विस्तार करेगा. दूसरी तरफ, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने पाकिस्तान में चल रही बातचीत को केवल दिखावा बताया है. उन्होंने कहा कि ईरानी सेना अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रही है, जिससे उन्हें सबक सिखाया जा सके.

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3000 से ज्यादा लोग मारे गए

पिछले 30 दिनों से चल रही इस युद्ध ने ग्लोबली तेल, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर की सप्लाई के लिए खतरा बन गई है. होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान के नियंत्रण और हूती विद्रोहियों के युद्ध में शामिल होने से समुद्री व्यापार भी प्रभावित हुआ है. अब तक युद्ध में 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. 

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Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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