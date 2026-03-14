अमेरिका को लग रहे झटके पर झटके! प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर खड़े 5 अमेरिकी रिफ्यूलिंग प्लेन 'तबाह'

US Refueling Planes: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने फिर सऊदी अरब में मिसाइलें दागी हैं. जिसकी वजह से अमेरिकी वायु सेना के ईंधन भरने वाले 5 विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं.
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Middle East Tensions: इराक में अमेरिका का एक KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था. अब सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं जिसकी वजह से अमेरिकी वायु सेना के ईंधन भरने वाले 5 विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं. हालांकि कर्मचारी इसकी मरम्मत कर रहे हैं, इस हमले में किसी की जान नहीं गई है,
जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान में अमेरिकी सैन्य अभियान तब खत्म होगा जब उन्हें लगेगा कि इसके लिए सही समय आ गया है. उन्होंने कहा कि उन्हें पता चल जाएगा कि युद्ध खत्म हो गया है,'जब मुझे यह अपनी रग-रग में महसूस होगा.' फॉक्स न्यूज रेडियो से बात करते हुए ट्रंप ने इस संघर्ष को खत्म करने के लिए कोई पक्की समय-सीमा बताने से इनकार कर दिया. साथ ही साथ ये भी कहा कि अमेरिकी सेना पहले ही ईरान की 90 प्रतिशत मिसाइलों को नष्ट कर चुकी है. यह संघर्ष लगभग दो हफ्ते पहले तब शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में ईरान की सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था.
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