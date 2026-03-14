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Hindi Newsदुनियाअमेरिका को लग रहे झटके पर झटके! प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर खड़े 5 अमेरिकी रिफ्यूलिंग प्लेन तबाह

अमेरिका को लग रहे झटके पर झटके! प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर खड़े 5 अमेरिकी रिफ्यूलिंग प्लेन 'तबाह'

US Refueling Planes: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने फिर सऊदी अरब में मिसाइलें दागी हैं. जिसकी वजह से अमेरिकी वायु सेना के ईंधन भरने वाले 5 विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 14, 2026, 09:46 AM IST
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अमेरिका को लग रहे झटके पर झटके! प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर खड़े 5 अमेरिकी रिफ्यूलिंग प्लेन 'तबाह'

Middle East Tensions: इराक में अमेरिका का एक KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था. अब सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं जिसकी वजह से अमेरिकी वायु सेना के ईंधन भरने वाले 5 विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं. हालांकि कर्मचारी इसकी मरम्मत कर रहे हैं, इस हमले में किसी की जान नहीं गई है,

एयरबेस पर खड़े थे विमान

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार दो अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि कि ये प्लेन जमीन पर खड़े थे, तभी इन्हें निशाना बनाया गया. हालांकि, ये पूरी तरह बर्बाद नहीं हुए हैं और इनकी मरम्मत की जा रही है.

ईंधन भरते समय क्रैश हुआ था विमान

इससे पहले पश्चिमी इराक में अमेरिकी वायु सेना का केसी-135 ईंधन विमान क्रैश हो गया था. विमान के क्रैश होने की वजह से छह चालक दल के सदस्य मारे गए थे.  CENTCOM ने X पर एक पोस्ट में कहा, “सर्विस मेंबर्स की पहचान उनके रिश्तेदारों को बताने के 24 घंटे बाद तक छिपाई जा रही है. साथ ही कहा कि एयरक्राफ्ट का नुकसान दुश्मन की फायरिंग या फ्रेंडली फायरिंग का नतीजा नहीं था.

नष्ट हो चुकी हैं मिसाइलें

जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान में अमेरिकी सैन्य अभियान तब खत्म होगा जब उन्हें लगेगा कि इसके लिए सही समय आ गया है. उन्होंने कहा कि उन्हें पता चल जाएगा कि युद्ध खत्म हो गया है,'जब मुझे यह अपनी रग-रग में महसूस होगा.' फॉक्स न्यूज रेडियो से बात करते हुए ट्रंप ने इस संघर्ष को खत्म करने के लिए कोई पक्की समय-सीमा बताने से इनकार कर दिया. साथ ही साथ ये भी कहा कि अमेरिकी सेना पहले ही ईरान की 90 प्रतिशत मिसाइलों को नष्ट कर चुकी है. यह संघर्ष लगभग दो हफ्ते पहले तब शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों में ईरान की सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था.

ये भी पढ़ें: जंग के बीच दिल्ली-तेहरान की ‘सीक्रेट डिप्लोमेसी’? ईरान बोला- भारत के साथ बातचीत के बड़े नतीजे निकलेंगे
 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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