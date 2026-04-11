Advertisement
trendingNow13174479
Hindi Newsदुनियाइस्लामाबाद में कूटनीति, पर्दे के पीछे डील? सीजफायर के बीच ईरान की ताकत बढ़ाने वाली खुफिया हलचल

इस्लामाबाद में कूटनीति, पर्दे के पीछे डील? सीजफायर के बीच ईरान की ताकत बढ़ाने वाली खुफिया हलचल

Middle East Tensions: एक तरफ इस्लामाबाद में ईरान-अमेरिका में बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान युद्ध विराम की आड़ में खुद को मजबूत करने में लगा है. चीन अगले कुछ हफ्तों में ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 11, 2026, 10:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस्लामाबाद में कूटनीति, पर्दे के पीछे डील? सीजफायर के बीच ईरान की ताकत बढ़ाने वाली खुफिया हलचल

US-Iran Meeting: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग दो हफ्तों के लिए रुक गई है. इस्लामाबाद में युद्ध को लेकर चर्चा भी हो रही है. अब खबर है कि युद्धविराम में ईरान खुद को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. खुफिया जानकारी से पता चला है कि चीन अगले कुछ हफ्तों में ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है, ये जानकारी तब सामने आई है जब अमेरिका-इजरायल और ईरान में हाल में युद्ध रुका है. 

हथियारों को भरना है मकसद

खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान सीजफायर का फायदा उठाकर विदेशी दोस्तों की मदद से हथियारों को भरना चाहता है. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों को पहुंचाने के लिए चीन किसी और देश के रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है, लगातार वो ऐसी योजना बना रहा है.

चीन ट्रांसफर करने जा रहा ये हथियार

सोर्स ने कहा कि बीजिंग जिन सिस्टम को ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहा है, वे कंधे से फायर किए जाने वाले एंटी-एयर मिसाइल सिस्टम हैं, जिन्हें MANPADs के नाम से जाना जाता है, जो पांच हफ्ते के युद्ध के दौरान नीचे उड़ने वाले US मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए एक अलग खतरा थे और अगर सीजफायर टूट जाता है तो ये फिर अमेरिका-इजरायल के लिए खतरा बन सकते हैं. इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने इशारा किया था कि पिछले हफ़्ते ईरान के ऊपर मार गिराया गया F-15 फाइटर जेट एक हैंडहेल्ड शोल्डर मिसाइल, हीट-सीकिंग मिसाइल से टकराया था, हालांकि ये साफ नहीं हो पाया था कि वो सिस्टम चीन में बना था या नहीं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान बना सकता है हथियार

सूत्रों ने कहा कि चीनी कंपनियों ने ईरान को डुअल-यूज टेक्नोलॉजी बेचना जारी रखा है, जिससे ईरान हथियार बनाता रह सकता है और अपने नेविगेशन सिस्टम को बेहतर बना सकता है, लेकिन चीनी सरकार का सीधे हथियार सिस्टम ट्रांसफर करना मदद का एक नया लेवल दिखाएगा. अगले महीने बीजिंग में ट्रंप के शी से मिलने की उम्मीद है और व्हाइट हाउस ने कहा कि इस हफ्ते की शुरुआत में ईरान सीजफायर बातचीत के दौरान US और चीन के बीच हाई-लेवल बातचीत हुई थी.

पक्का दोस्त साबित करने की कोशिश

इंटेलिजेंस से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि चीन को इस लड़ाई में खुलकर शामिल होने और US और इजरायल के खिलाफ ईरान को बचाने की कोशिश करने में कोई असली स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं दिखती, जिसे वे जानते हैं कि जीतना नामुमकिन होगा. इसके बजाय, बीजिंग खुद को ईरान का पक्का दोस्त साबित करने की कोशिश कर रहा है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वह ईरान के तेल पर काफी ज्यादा निर्भर है, जबकि वह बाहर से न्यूट्रल बना है.

चीनी एंबेसी ने कही ये बात

जैसी ही ये चर्चा शुरू हुई तो वॉशिंगटन में चीनी एंबेसी के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि चीन ने कभी भी लड़ाई में किसी भी पार्टी को हथियार नहीं दिए हैं. अगर ऐसी कोई बात सामने आ रही है तो वो पूरी तरह से गलत है. आगे कहा कि एक जिम्मेदार बड़े देश के तौर पर, चीन लगातार अपनी इंटरनेशनल जिम्मेदारियों को पूरा करता है. हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वह बेबुनियाद आरोप लगाने, गलत इरादे से कनेक्शन बनाने और सनसनी फैलाने से बचें. साथ ही साथ कहा कि जब ये जंग शुरू हुई तो उसके बाद से लगातार चीन ये लड़ाई खत्म करने में प्रयास कर रहा है और सीजफायर के लिए कोशिश कर रहा है. 

ये भी पढ़ें: डील की मेज पर ‘डाउट फैक्टर’! ईरान बोला- हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिकी पर जरा सा भरोसा नहीं
 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

China IranUS Iran Meeting

Trending news

ठुकराए जाने पर प्रेमी ने लगाया खूनी इंजेक्शन, परेशान गर्लफ्रेंड ने कर लिया सुसाइड
Hyderabad News
ठुकराए जाने पर प्रेमी ने लगाया खूनी इंजेक्शन, परेशान गर्लफ्रेंड ने कर लिया सुसाइड
बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
weather update
बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
Supreme Court
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
ममता राज में मालदा के हिंदू कैसे जीते हैं? दंगा पीड़ितों की गवाही का देखिए वीडियो
West Bengal
ममता राज में मालदा के हिंदू कैसे जीते हैं? दंगा पीड़ितों की गवाही का देखिए वीडियो
देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
Mustard
देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस
Maharashtra Politic
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस
बंगाल में प्रचार कर रहे BJP उम्मीदवार की कार पर हमला, गुस्साए कार्यकर्ता, पसरा तनाव
West Bengal Election 2026
बंगाल में प्रचार कर रहे BJP उम्मीदवार की कार पर हमला, गुस्साए कार्यकर्ता, पसरा तनाव
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
West Bengal Election 2026
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
Ran Samwad
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण
ISRO
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण