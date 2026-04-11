इस्लामाबाद में कूटनीति, पर्दे के पीछे डील? सीजफायर के बीच ईरान की ताकत बढ़ाने वाली खुफिया हलचल

US-Iran Meeting: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग दो हफ्तों के लिए रुक गई है. इस्लामाबाद में युद्ध को लेकर चर्चा भी हो रही है. अब खबर है कि युद्धविराम में ईरान खुद को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. खुफिया जानकारी से पता चला है कि चीन अगले कुछ हफ्तों में ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है, ये जानकारी तब सामने आई है जब अमेरिका-इजरायल और ईरान में हाल में युद्ध रुका है.

हथियारों को भरना है मकसद

खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान सीजफायर का फायदा उठाकर विदेशी दोस्तों की मदद से हथियारों को भरना चाहता है. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों को पहुंचाने के लिए चीन किसी और देश के रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है, लगातार वो ऐसी योजना बना रहा है.

चीन ट्रांसफर करने जा रहा ये हथियार

सोर्स ने कहा कि बीजिंग जिन सिस्टम को ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहा है, वे कंधे से फायर किए जाने वाले एंटी-एयर मिसाइल सिस्टम हैं, जिन्हें MANPADs के नाम से जाना जाता है, जो पांच हफ्ते के युद्ध के दौरान नीचे उड़ने वाले US मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए एक अलग खतरा थे और अगर सीजफायर टूट जाता है तो ये फिर अमेरिका-इजरायल के लिए खतरा बन सकते हैं. इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने इशारा किया था कि पिछले हफ़्ते ईरान के ऊपर मार गिराया गया F-15 फाइटर जेट एक हैंडहेल्ड शोल्डर मिसाइल, हीट-सीकिंग मिसाइल से टकराया था, हालांकि ये साफ नहीं हो पाया था कि वो सिस्टम चीन में बना था या नहीं.

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ईरान बना सकता है हथियार

सूत्रों ने कहा कि चीनी कंपनियों ने ईरान को डुअल-यूज टेक्नोलॉजी बेचना जारी रखा है, जिससे ईरान हथियार बनाता रह सकता है और अपने नेविगेशन सिस्टम को बेहतर बना सकता है, लेकिन चीनी सरकार का सीधे हथियार सिस्टम ट्रांसफर करना मदद का एक नया लेवल दिखाएगा. अगले महीने बीजिंग में ट्रंप के शी से मिलने की उम्मीद है और व्हाइट हाउस ने कहा कि इस हफ्ते की शुरुआत में ईरान सीजफायर बातचीत के दौरान US और चीन के बीच हाई-लेवल बातचीत हुई थी.

पक्का दोस्त साबित करने की कोशिश

इंटेलिजेंस से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि चीन को इस लड़ाई में खुलकर शामिल होने और US और इजरायल के खिलाफ ईरान को बचाने की कोशिश करने में कोई असली स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं दिखती, जिसे वे जानते हैं कि जीतना नामुमकिन होगा. इसके बजाय, बीजिंग खुद को ईरान का पक्का दोस्त साबित करने की कोशिश कर रहा है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वह ईरान के तेल पर काफी ज्यादा निर्भर है, जबकि वह बाहर से न्यूट्रल बना है.

चीनी एंबेसी ने कही ये बात

जैसी ही ये चर्चा शुरू हुई तो वॉशिंगटन में चीनी एंबेसी के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि चीन ने कभी भी लड़ाई में किसी भी पार्टी को हथियार नहीं दिए हैं. अगर ऐसी कोई बात सामने आ रही है तो वो पूरी तरह से गलत है. आगे कहा कि एक जिम्मेदार बड़े देश के तौर पर, चीन लगातार अपनी इंटरनेशनल जिम्मेदारियों को पूरा करता है. हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वह बेबुनियाद आरोप लगाने, गलत इरादे से कनेक्शन बनाने और सनसनी फैलाने से बचें. साथ ही साथ कहा कि जब ये जंग शुरू हुई तो उसके बाद से लगातार चीन ये लड़ाई खत्म करने में प्रयास कर रहा है और सीजफायर के लिए कोशिश कर रहा है.

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