मिडिल ईस्ट युद्ध का साइड इफेक्ट: संकट में बदल सकता है दुनिया का समुद्री नक्शा, पनामा नहर कैसे बनेगी बैकअप रूट?

Israel-Iran war: मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा तनाव है, अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग छिड़ी है. इस जंग की वजह से फ्यूल की कीमतें तेजी से बढ रही हैं. इसी बीच पनामा कैनाल एडमिनिस्ट्रेटर रिकोर्टे वास्केज ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई और फ्यूल की बढ़ती कीमतों से इंटरओशनिक वॉटरवे को फायदा हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर के शिपर्स अपने रूट बदल रहे हैं. लोगों का ध्यान पनामा की तरफ हो सकता है. हालांकि पनामा नहर होर्मुज स्ट्रेट का सीधा विकल्प नहीं हो सकती है बल्कि बैकअप रूट की तरह काम आ सकती है.

पनामा नहर की तरफ जा सकता है ध्यान

वास्केज ने कहा कि एनर्जी, फ्यूल और नेविगेशन की ज्यादा लागत पनामा कैनाल को कमर्शियल ट्रैफिक के लिए ज्यादा आकर्षक ऑप्शन बना सकती है. जब आम तौर पर मरीन फ्यूल की कीमत बढ़ती है तो पनामा कैनाल ज्यादा आकर्षक रूट बन जाता है. बता दें कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसके कारण ईरान ने U.S. और इजरायली हमलों के जवाब में होर्मुज स्ट्रेट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है.

तुरंत नहीं हो सकता है बदलाव

दुनियाभर के तेल का पांचवां हिस्सा इस रास्ते से गुजरता है. साथ ही कहा कि फ्यूल की बढ़ती लागत से कंटेनर जहाजों, बल्क कैरियर और लिक्विफाइड नैचुरल गैस ले जाने वाले टैंकरों पर असर पड़ने की उम्मीद है. लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष ग्लोबल ट्रेड रूट को बदल सकता है. हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि ये बदलाव तुरंत नहीं होगा बल्कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जहाज ऑपरेटर युद्ध को कितने समय तक चलने वाला मानते हैं.

बैकअप रूट बन सकती है पनामा नहर

अगर हम पनामा नहर की बात करें तो यह सीधा होर्मुज का विकल्प नहीं हो सकती है क्योंकि दोनों की भौगोलिक स्थितियां अलग-अलग है लेकिन होर्मुज संकट में वैश्विक ऊर्जा व्यापार का बैकअप रूट बन सकती है. जब खाड़ी देशों से LNG की सप्लाई रुक जाती है तो एशियाई देश अमेरिका से LNG खरीदने लगते हैं. ऐसे में अमेरिकी LNG को एशिया पहुंचाने के लिए पनामा नहर बेहतर विकल्प है. खाड़ी से आने वाला कच्चा तेल पनामा नहर से नहीं गुजरता, क्योंकि वो रास्ता बहुत लंबा और महंगा हो सकता है लेकिन LNG और कुछ अन्य कार्गो के लिए ये रास्ता काम आ सकता है. (AP)