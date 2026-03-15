हकीकत में बदली ट्रंप की 38 साल पुरानी चेतावनी, खर्ग आइलैंड पर तब भी थी हमला करने की मंशा, ईरान की 'लाइफलाइन' के लिए क्या बोले थे राष्ट्रपति?

Middle East Tensions: अमेरिका ने ईरान के मेन ऑयल हब खर्ग आइलैंड पर भीषण हमला किया है. खर्ग आइलैंड को लेकर ट्रंप की मंशा हमेशा से जग जाहिर है. उन्होंने 38 साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ईरान अमेरिका पर हमला करता है तो वह उसके अहम तेल केंद्र खर्ग द्वीप पर हमला कर देंगे. तब उन्होंने ये भी कहा था कि वे हमें साइकोलॉजिकली हरा रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं. उस समय ट्रंप राजनीतिक एंट्री की तलाश कर रहे थे.

खर्ग को बनाया निशाना

1988 में द गार्डियन की पॉली टॉयनबी के साथ एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि वे हमें साइकोलॉजिकली हरा रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं. तब भी उनका रवैया ईरान के खिलाफ सख्त था. उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे किसी आदमी या जहाज पर एक गोली चली तो वो खर्ग को निशाना बनाएंगे और उसपर कब्जा कर लेंगे. साथ ही कहा था कि ईरान इराक को भी नहीं हरा सकता, फिर भी वे यूनाइटेड स्टेट्स को धमकी देते हैं.

कैरोलिन लेविट ने कही ये बात

US प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने X पर पोस्ट किया कि ट्रंप ईरान पर एक जैसे रहे हैं. उन्होंने लिखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर अपनी पूरी जिंदगी में काफी एक जैसे रहे हैं. US का यह नया हमला बहुत जरूरी है, क्योंकि खर्ग आइलैंड को लंबे समय से एक अहम प्रेशर पॉइंट माना जाता रहा है.

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खर्ग आइलैंड पर किया था हमला

अमेरिका ने ईरान के मेन ऑयल हब खर्ग आइलैंड पर भीषण हमला किया. इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि खर्ग आइलैंड पर स्थित ईरान के हर मिलिट्री टारगेट पर हमला करके उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ मिलिट्री टारगेट पर हमले किए गए हैं, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं किए गए हैं.

नए सुप्रीम लीडर से कही ये बात

ईरान पर अमेरिका और इजरायल दोनों हमले कर रहा है. भीषण बमबारी से उथल-पुथल मची है. हमले के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के स्टेटस पर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह जिंदा भी हैं या नहीं, अभी तक कोई उन्हें देख नहीं पाया है, मैं सुन रहा हूं कि वह जिंदा नहीं हैं और अगर हैं, तो उन्हें अपने देश के लिए कुछ बहुत स्मार्ट काम करना चाहिए और वह है सरेंडर करना.

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