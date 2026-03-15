Advertisement
trendingNow13141688
Hindi Newsदुनियाहकीकत में बदली ट्रंप की 38 साल पुरानी चेतावनी, खर्ग आइलैंड पर तब भी थी हमला करने की मंशा, ईरान की लाइफलाइन के लिए क्या बोले थे राष्ट्रपति?

हकीकत में बदली ट्रंप की 38 साल पुरानी चेतावनी, खर्ग आइलैंड पर तब भी थी हमला करने की मंशा, ईरान की 'लाइफलाइन' के लिए क्या बोले थे राष्ट्रपति?

Donald Trump: अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पर भीषण हमला किया है. खर्ग आइलैंड को लेकर ट्रंप की मंशा पहले भी ऐसे ही थी. उन्होंने तब भी कहा था कि ईरान अगर अमेरिका पर हमला करता है तो वे खर्ग आईलैंड पर हमला कर देंगे. 

 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 15, 2026, 03:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हकीकत में बदली ट्रंप की 38 साल पुरानी चेतावनी, खर्ग आइलैंड पर तब भी थी हमला करने की मंशा, ईरान की 'लाइफलाइन' के लिए क्या बोले थे राष्ट्रपति?

Middle East Tensions: अमेरिका ने ईरान के मेन ऑयल हब खर्ग आइलैंड पर भीषण हमला किया है. खर्ग आइलैंड को लेकर ट्रंप की मंशा हमेशा से जग जाहिर है. उन्होंने 38 साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ईरान अमेरिका पर हमला करता है तो वह उसके अहम तेल केंद्र खर्ग द्वीप पर हमला कर देंगे. तब उन्होंने ये भी कहा था कि वे हमें साइकोलॉजिकली हरा रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं. उस समय ट्रंप राजनीतिक एंट्री की तलाश कर रहे थे. 

खर्ग को बनाया निशाना

1988 में द गार्डियन की पॉली टॉयनबी के साथ एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि वे हमें साइकोलॉजिकली हरा रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं. तब भी उनका रवैया ईरान के खिलाफ सख्त था. उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे किसी आदमी या जहाज पर एक गोली चली तो वो खर्ग को निशाना बनाएंगे और उसपर कब्जा कर लेंगे. साथ ही कहा था कि ईरान इराक को भी नहीं हरा सकता, फिर भी वे यूनाइटेड स्टेट्स को धमकी देते हैं. 

कैरोलिन लेविट ने कही ये बात 

US प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने X पर पोस्ट किया कि ट्रंप ईरान पर एक जैसे रहे हैं. उन्होंने लिखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर अपनी पूरी जिंदगी में काफी एक जैसे रहे हैं.  US का यह नया हमला बहुत जरूरी है, क्योंकि खर्ग आइलैंड को लंबे समय से एक अहम प्रेशर पॉइंट माना जाता रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

खर्ग आइलैंड पर किया था हमला

अमेरिका ने ईरान के मेन ऑयल हब खर्ग आइलैंड पर भीषण हमला किया. इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि खर्ग आइलैंड पर स्थित ईरान के हर मिलिट्री टारगेट पर हमला करके उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ मिलिट्री टारगेट पर हमले किए गए हैं, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं किए गए हैं. 

नए सुप्रीम लीडर से कही ये बात

ईरान पर अमेरिका और इजरायल दोनों हमले कर रहा है. भीषण बमबारी से उथल-पुथल मची है. हमले के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के स्टेटस पर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह जिंदा भी हैं या नहीं, अभी तक कोई उन्हें देख नहीं पाया है, मैं सुन रहा हूं कि वह जिंदा नहीं हैं और अगर हैं, तो उन्हें अपने देश के लिए कुछ बहुत स्मार्ट काम करना चाहिए और वह है सरेंडर करना.

ये भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट में पूरी तरह रद्द हुईं 12वीं की परीक्षाएं, बढ़ते तनाव के बीच CBSE का बड़ा फैसला

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Middle East tensions

Trending news

पति के स्पर्म से बच्चा तो चाहिए लेकिन... हाईकोर्ट में महिला की अजीबो-गरीब डिमांड
Bombay HC
पति के स्पर्म से बच्चा तो चाहिए लेकिन... हाईकोर्ट में महिला की अजीबो-गरीब डिमांड
Election 2026 date announcement LIVE:: असम-बंगाल समेत पांच राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान आज, कुछ देर बाद EC करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Assembly Elections 2026
Election 2026 date announcement LIVE:: असम-बंगाल समेत पांच राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान आज, कुछ देर बाद EC करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस
सड़क पर कार का तांडव,तेज रफ्तार SUV ने 6 गाड़ियों को कुचला, बुरी तरह जख्मी हुई महिला
Navi Mumbai News
सड़क पर कार का तांडव,तेज रफ्तार SUV ने 6 गाड़ियों को कुचला, बुरी तरह जख्मी हुई महिला
बंगाल-असम चुनाव से पहले BSF जवानों की बढ़ी टेंशन! DG के ‘लाठी’ वाले आदेश पर उठे सवाल
West Bengal Election 2026
बंगाल-असम चुनाव से पहले BSF जवानों की बढ़ी टेंशन! DG के ‘लाठी’ वाले आदेश पर उठे सवाल
सरकार पर करेंगे हमले लेकिन दीदी का नहीं लेंगे नाम! बंगाल चुनाव में BJP की नई रणनीति
West Bengal assembly election
सरकार पर करेंगे हमले लेकिन दीदी का नहीं लेंगे नाम! बंगाल चुनाव में BJP की नई रणनीति
छुट्टी के दिन क्यों चुनाव की तारीखों का ऐलान? EC की 'खास टाइमिंग' के पीछे है मकसद
election date 2026
छुट्टी के दिन क्यों चुनाव की तारीखों का ऐलान? EC की 'खास टाइमिंग' के पीछे है मकसद
पंजाब: इलाज के लिए पैसे नहीं थे, AAP सरकार की योजना ने बचाई मजदूर की जान! मिले 90000
Bhagwant Mann
पंजाब: इलाज के लिए पैसे नहीं थे, AAP सरकार की योजना ने बचाई मजदूर की जान! मिले 90000
हमलों के दौरान खामेनेई अंत तक बंकर में क्यों नहीं गए? ईरानी राजदूत ने बताई कहानी
iran
हमलों के दौरान खामेनेई अंत तक बंकर में क्यों नहीं गए? ईरानी राजदूत ने बताई कहानी
असम 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए AAP की पहली लिस्ट आई, 14 उम्मीदवारों के नाम जारी
Assam
असम 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए AAP की पहली लिस्ट आई, 14 उम्मीदवारों के नाम जारी
LoC पर सेना का एक्शन, उरी में मारा गया पाक आतंकी, कर रहा था घुसपैठ की कोशिश
URI Encounter
LoC पर सेना का एक्शन, उरी में मारा गया पाक आतंकी, कर रहा था घुसपैठ की कोशिश