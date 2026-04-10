बेहतर होगा कि वे ऐसा न करें... होर्मुज पर ईरान की नई शर्तों पर भड़के ट्रंप, दी बड़ी चेतावनी

Donald Trump: मिडिल ईस्ट में जंग थम गई है लेकिन अब भी इजरायल लेबनान पर हमले कर रहा है. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान को फिर चेतावनी दी है. उन्होंने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि ऐसी खबरें हैं कि ईरान, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकरों से फीस ले रहा है, बेहतर होगा कि वे ऐसा न करें और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें अभी बंद कर देना चाहिए.

बढ़ रहे हैं मतभेद

सोशल मीडिया पर लिखते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान तेल टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट से निकलने देने में बहुत खराब काम कर रहा है. कुछ लोग इसे बेईमानी भी कह रहे हैं. ट्रंप ने याद दिलाया कि यह हमारे बीच हुए अस्थायी सीजफायर (युद्धविराम) समझौते के खिलाफ है. इससे पहले ही दोनों तरफ के मतभेद बढ़ रहे हैं, जिससे कमजोर सीजफायर और भी खतरे में पड़ गया है.

ईरान ने लगाया था आरोप

इससे पहले, तेहरान ने इजरायल पर लेबनान पर हमला करके समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, क्योंकि उसने कहा था कि लेबनान में सीजफायर संघर्ष विराम का हिस्सा है. हालांकि, वॉशिंगटन और इजरायल दोनों ने कहा है कि सीजफायर लेबनान तक नहीं है, इस असहमति ने डिप्लोमैटिक कोशिशों को और मुश्किल बना दिया है और संघर्ष विराम के टूटने का खतरा बढ़ा दिया है.

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इजरायली पीएम ने कही थे बात

इजरायली पीएम ने कहा कि लेबनान में कोई सीजफायर नहीं है. उन्होंने हिजबुल्ला पर हमले करने की कसम भी खाई, साथ ही कहा कि हम हिज्बुल्ला पर पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम आपकी सुरक्षा वापस नहीं कर लेते.

टली इस्लामाबाद की मीटिंग

लेबनान पर इजरायली हमले को देखते हुए इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग टल गई है. ईरान की न्यूज एजेंसी तसनीम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की बातचीत करने वाली टीम अमेरिकियों से बात करने के लिए इस्लामाबाद (पाकिस्तान) नहीं पहुंची है, ये जानकारी पूरी तरह से गलत है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जबतक अमेरिका लेबनान में सीजफायर का अपना वादा पूरा नहीं करता और इजरायल अपने हमले जारी रखता है, तब तक दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत नहीं होगी.

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