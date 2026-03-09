हमले में नहीं गई भारतीय की जान, ईरानी मिसाइल के चपेट में आकर घायल हुआ एक नागरिक; भारतीय दूतावास ने खारिज किया दावा

Advertisement
Hindi Newsदुनियाहमले में नहीं गई भारतीय की जान, ईरानी मिसाइल के चपेट में आकर घायल हुआ एक नागरिक; भारतीय दूतावास ने खारिज किया दावा

Middle East Tensions: मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारतीय दूतावास ने बड़ा बयान दिया है. दूतावास के मुताबिक सऊदी अरब के अल खर्ज में ईरानी मिसाइल की चपेट में आने से किसी भी भारतीय की जान नहीं गई है.

Mar 09, 2026, 10:18 AM IST
US Israel Iran War: मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच कई दिनों से जंग चल रही है. इस जंग में कई लोग मारे जा चुके हैं जबकि 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं. ईरान लगातार वेस्ट एशियाई देशों को निशाना बना रहा है. सऊदी अरब पर ईरान आग के गोले बरसा रहा है. सऊदी अरब में ईरानी मिसाइल ने भीषण तबाही मचाई है. दावा किया जा रहा था कि इसकी चपेट में आने से भारतीय की मौत हो गई है लेकिन इस दावे को भारतीय दूतावास ने खारिज कर दिया है. 

सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने कहा कि अल खर्ज में एक रिहायशी इमारत पर मिलिट्री प्रोजेक्टाइल  (मिसाइल या सैन्य गोला) के सीधे गिरने की घटना में किसी भारतीय नागरिक की मौत नहीं हुई, हालांकि एक भारतीय नागरिक घायल हो गया है. घायल हुए व्यक्ति का इलाज अल खर्ज के सरकारी अस्पताल में चल रहा है. 

भारतीय दूतावास ने कही ये बात 
X पर एक पोस्ट में  सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने लिखा कि यह राहत की बात है कि कल शाम अल खर्ज में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में किसी भारतीय की मौत नहीं हुई है. दूतावास इस मामले के बारे में संबंधित सऊदी अधिकारियों के संपर्क में है. काउंसलर (CW) श्री वाई. साबिर कल रात अल खर्ज गए और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल घायल भारतीय नागरिक से मिले. उनका अभी अल खर्ज के एक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

दो बांग्लादेशियों की हुई मौत
सऊदी सिविल डिफेंस के मुताबिक यह प्रोजेक्टाइल सीधे अल-खर्ज गवर्नरेट में एक रिहायशी जगह पर गिरा. जिसमें दो लोगों के मारे जाने की खबर है. इसकी चपेट में आकर मरने वाले दो लोग बांग्लादेशी नागरिक थे. इसके अलावा इसमें करीब 11 लोग घायल हुए थे जिसमें 1 भारतीय नागरिक भी है. 

रक्षा मंत्रालय ने कही ये बात 
इसके अलावा सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने रुब अल-खली रेगिस्तान के ऊपर उड़ रहे चार ड्रोन को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया. ये ड्रोन देश के अहम शायबा ऑयलफील्ड की ओर बढ़ रहे थे. ड्रोन को समय रहते रोक लिया गया, जिससे किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. (ANI)

