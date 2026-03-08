Israel Iran War: कौन बनेगा खामेनेई का उत्तराधिकारी, ईरान तय कर लिया नाम; इधर इजरायल ने दे दी बड़ी टेंशन

Who will be Khamenei's successor: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी की चयन प्रक्रिया जारी है. रविवार (08 मार्च) को दावा किया गया कि ईरान की एक्सपर्ट्स असेंबली ने तेहरान के नए सुप्रीम लीडर के चयन पर फैसला ले लिया है. हालांकि, चुने गए धर्मगुरु का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है.

दरअसल, ईरान के सर्वोच्च नेता के चयन के लिए जिम्मेदार निकाय के सदस्यों ने पुष्टि करते हुए बताया कि आंतरिक विचार-विमर्ष के बाद आम सहमति बन गई है. हालांकि, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के उत्तराधिकारी का नाम जल्द ही ऐलान किया जाएगा. उधर, इजरायल ने भी चेतावनी दी है कि ईरान जिसको भी अपना सुप्रीम लीडर चुनेगा, IDF उसको अपना निशाना बनाएगी.

कौन होगा खामेनेई का उत्तराधिकारी?

इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए इस संबंध में खुजेस्तान प्रांत का प्रतिनिधित्व करने वाले चयन निकाय के सदस्य मोहसेन हैदरी की ओर से बताया गया कि विशेषज्ञों की सभा के बहुमत के बाद अनुमोदित सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का निर्धारण कर लिया गया है. वहीं, इस असेंबली से जुड़े एक अन्य सदस्य मोहम्मद मेहदी मीरबाघेरी की ओर से कहा गया कि बहुमत के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने वाला एक ठोस मत लिया गया है.

इजरायल की चेतावनी भी जानिए

गौरतलब है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी की चयन प्रक्रिया ऐसे समय पर हो रही है, जब इजरायल की ओर से चेतावनी दी गई है कि वह ईरान के अगले सर्वोच्च नेता को भी निशाना बना सकता है. हाल में ही इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज की ओर से कहा गया कि अगर ईरान इजरायल के साथ अपना टकराव जारी रखता है, तो खामेनेई के उत्तराधिकारी को स्पष्ट रूप से खत्म करने का निशाना बनाया जाएगा.

ईरान क्यों नहीं कर रहा नाम का खुलासा?

इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ईरान फैसला लेने के बाद भी नए नेता का नाम नहीं बता रहा है. माना जा रहा है कि सुरक्षा चिंता और राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण ऐसा किया गया है. इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा है कि निर्णय लेने में देरी इजरायल की ओर से दी गई चेतावनी के कारण भी की जा रही है.

