US-इजरायल को छोड़कर किसके लिए खुला है होर्मुज स्ट्रेट, क्यों इस रास्ते से गुजरने से कतरा रहे हैं जहाज? ट्रंप ने किससे मांगी मदद

Middle East Tensions: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग छिड़ी है. इस जंग की वजह से दुनियाभर में हलचल है. अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद ईरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाया है. इस युद्ध की वजह से दुनियाभर के देशों में कच्चे तेल का संकट मंडराने लगा है. होर्मुज स्ट्रेट को लेकर काफी चर्चा हो रही है. यहां से गुजरने वाले जहाजों पर नजरें टिकी हैं. इसी बीच ईरान ने कहा कि अमेरिका और इजराइल को छोड़कर सभी देशों के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत होगी. यह रास्ता उनके लिए नहीं होगा जिन्हें ईरान अपना दुश्मन मानता है. वहीं ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के लिए अन्य देशों से मदद मांगी है.

सभी के लिए खुला है होर्मुज स्ट्रेट

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने MS NOW के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि असल में, होर्मुज स्ट्रेट खुला है. यह रास्ता सिर्फ उन देशों के जहाजों के लिए होगा जिन्हें ईरान अपना दुश्मन मानता है. यह सिर्फ हमारे दुश्मनों के टैंकरों और जहाजों के लिए बंद है. दूसरे लोग आजादी से गुजर सकते हैं. इसके अलावा कहा कि कई जहाज “सिक्योरिटी की चिंताओं” की वजह से यह सफर नहीं करना “पसंद” करते हैं लेकिन इसका हमसे कोई लेना-देना नहीं है.

ट्रंप ने मांगी मदद

होर्मुज के मौजूदा हालात को स्थिर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित करने के लिए मदद मांगी है. ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि दुनिया के वे देश जो होर्मुज स्ट्रेट के जरिए तेल लेते हैं, उन्हें उस रास्ते का ध्यान रखना चाहिए, और हम उनकी बहुत ज्याद मदद करेंगे. साथ ही ट्रंप ने दोस्त देशों से होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित करने के लिए जंगी जहाज भेजने की अपील की.

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मोजतबा खामेनेई पर उठाया सवाल

इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के स्टेटस पर सवाल उठाया, उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि वह जिंदा भी हैं या नहीं, अभी तक कोई उन्हें दिखा नहीं पाया है, मैं सुन रहा हूं कि वह जिंदा नहीं हैं और अगर हैं, तो उन्हें अपने देश के लिए कुछ बहुत स्मार्ट काम करना चाहिए और वह है सरेंडर करना.

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