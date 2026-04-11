Advertisement
trendingNow13174317
Hindi Newsदुनियाजेडी वेंस, अराघची, शहबाज शरीफ और... इस्लामाबाद में कौन-कौन होगा चर्चा में शामिल? आ गई प्रतिनिधियों की लिस्ट

जेडी वेंस, अराघची, शहबाज शरीफ और... इस्लामाबाद में कौन-कौन होगा चर्चा में शामिल? आ गई प्रतिनिधियों की लिस्ट

Iran-US talks: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की होने वाली बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों का नाम भी सामने आ गया है. इस बैठक में ईरान की तरफ से 6 प्रतिनिधि शामिल होंगे. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 11, 2026, 08:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जेडी वेंस, अराघची, शहबाज शरीफ और... इस्लामाबाद में कौन-कौन होगा चर्चा में शामिल? आ गई प्रतिनिधियों की लिस्ट

Middle East Tensions: पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने जा रही है. पहले ये चर्चा थी कि ये बातचीत टल गई है लेकिन दोनों देशों का डेलिगेशन इस्लामाबाद पहुंच गया है. इस बैठक में ईरान की तरफ से 6 और अमेरिका की तरफ से 4 प्रतिनिधि शामिल होंगे इसके अलावा 4 प्रतिनिधि पाकिस्तान के भी शामिल होंगे. इन प्रतिनिधियों की लिस्ट भी सामने आ गई है. 

मीटिंग में शामिल होंगे ये ईरानी

सीजफायर के बाद होने जा रही इस मीटिंग में ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराघची वार्ता को लीड करेंगे, इसके अलावा मीटिंग में ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ भी शामिल होंगे, इन दोनों के अलावा डिप्टी विदेश मंत्री माजिद मजीद तख्त-रावंची, सर्वोच्च राष्ट्रीय रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदीन,  केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दोलनासेर हेम्मती, सुरक्षा मामलों के जानकार मोहम्मद बागेर जोल्घाद्र इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं.

ईरान से आए 70 लोग

इसके अलावा ईरान का 70 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद पहुंचा है. इसमें आर्थिक, सुरक्षा और राजनीतिक क्षेत्रों के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ-साथ मीडियाकर्मी और सहायक कर्मचारी भी शामिल हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

जेडी वेंस करेंगे अमेरिका को लीड

वहीं अमेरिका की तरफ से इस मीटिंग में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कमान संभालेंगे और वही वार्ता को लीड करेंगे. इसके अलावा  ट्रंप के दामाद और पूर्व सलाहकार जारेड कुशनर, पश्चिम एशिया के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर मीटिंग में शामिल होंगे.

चार पाकिस्तानी प्रतिनिध भी होंगे शामिल

पाकिस्तान की तरफ से 4 प्रतिनिधि वार्ता में शामिल होंगे. जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, थल सेना प्रमुख असीम मुनीर, विदेश मंत्री इशाक डार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद असीम मलिक इस वार्ता को होस्ट करेंगे. 

चर्चाओं में आई तस्वीर

इस बैठक में शामिल होने के लिए जिस विमान गलिबाफ आए वो काफी ज्यादा चर्चाओं में है. ईरानी संसद के स्पीकर बागेर गलिबाफ ने बातचीत से ठीक पहले एक ऐसी तस्वीर साझा की, जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर विमान के अंदर की एक फोटो पोस्ट की, लेकिन यह कोई साधारण तस्वीर नहीं थी. इस तस्वीर में विमान की सीटों के पीछे मासूम बच्चों की तस्वीरें चिपकी हुई थीं. वे बच्चे, जो युद्ध की भयानक आग में अपनी जिदगी खो चुके हैं.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Iran-US Talks

Trending news

बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
weather update
बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
Supreme Court
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
ममता राज में मालदा के हिंदू कैसे जीते हैं? दंगा पीड़ितों की गवाही का देखिए वीडियो
West Bengal
ममता राज में मालदा के हिंदू कैसे जीते हैं? दंगा पीड़ितों की गवाही का देखिए वीडियो
देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
Mustard
देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस
Maharashtra Politic
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस
बंगाल में प्रचार कर रहे BJP उम्मीदवार की कार पर हमला, गुस्साए कार्यकर्ता, पसरा तनाव
West Bengal Election 2026
बंगाल में प्रचार कर रहे BJP उम्मीदवार की कार पर हमला, गुस्साए कार्यकर्ता, पसरा तनाव
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
West Bengal Election 2026
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
Ran Samwad
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण
ISRO
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण
करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड
mumbai
करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड