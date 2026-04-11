जेडी वेंस, अराघची, शहबाज शरीफ और... इस्लामाबाद में कौन-कौन होगा चर्चा में शामिल? आ गई प्रतिनिधियों की लिस्ट

Middle East Tensions: पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने जा रही है. पहले ये चर्चा थी कि ये बातचीत टल गई है लेकिन दोनों देशों का डेलिगेशन इस्लामाबाद पहुंच गया है. इस बैठक में ईरान की तरफ से 6 और अमेरिका की तरफ से 4 प्रतिनिधि शामिल होंगे इसके अलावा 4 प्रतिनिधि पाकिस्तान के भी शामिल होंगे. इन प्रतिनिधियों की लिस्ट भी सामने आ गई है.

मीटिंग में शामिल होंगे ये ईरानी

सीजफायर के बाद होने जा रही इस मीटिंग में ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराघची वार्ता को लीड करेंगे, इसके अलावा मीटिंग में ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ भी शामिल होंगे, इन दोनों के अलावा डिप्टी विदेश मंत्री माजिद मजीद तख्त-रावंची, सर्वोच्च राष्ट्रीय रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदीन, केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दोलनासेर हेम्मती, सुरक्षा मामलों के जानकार मोहम्मद बागेर जोल्घाद्र इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं.

ईरान से आए 70 लोग

इसके अलावा ईरान का 70 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद पहुंचा है. इसमें आर्थिक, सुरक्षा और राजनीतिक क्षेत्रों के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ-साथ मीडियाकर्मी और सहायक कर्मचारी भी शामिल हैं.

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जेडी वेंस करेंगे अमेरिका को लीड

वहीं अमेरिका की तरफ से इस मीटिंग में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कमान संभालेंगे और वही वार्ता को लीड करेंगे. इसके अलावा ट्रंप के दामाद और पूर्व सलाहकार जारेड कुशनर, पश्चिम एशिया के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर मीटिंग में शामिल होंगे.

चार पाकिस्तानी प्रतिनिध भी होंगे शामिल

पाकिस्तान की तरफ से 4 प्रतिनिधि वार्ता में शामिल होंगे. जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, थल सेना प्रमुख असीम मुनीर, विदेश मंत्री इशाक डार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद असीम मलिक इस वार्ता को होस्ट करेंगे.

चर्चाओं में आई तस्वीर

इस बैठक में शामिल होने के लिए जिस विमान गलिबाफ आए वो काफी ज्यादा चर्चाओं में है. ईरानी संसद के स्पीकर बागेर गलिबाफ ने बातचीत से ठीक पहले एक ऐसी तस्वीर साझा की, जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर विमान के अंदर की एक फोटो पोस्ट की, लेकिन यह कोई साधारण तस्वीर नहीं थी. इस तस्वीर में विमान की सीटों के पीछे मासूम बच्चों की तस्वीरें चिपकी हुई थीं. वे बच्चे, जो युद्ध की भयानक आग में अपनी जिदगी खो चुके हैं.