Middle East Tensions: मिडिल ईस्ट में जंग थम गई है लेकिन होर्मुज स्ट्रेट पर अब भी तनाव है. ईरान के सांसद महमूद नबावियन ने कहा है कि पाकिस्तान में US के साथ हुई बातचीत एक गलती थी.
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Mahmoud Nabavian: अमेरिका और इजरायल के बीच भले ही जंग थम गई हो लेकिन स्थितियां अभी भी सामान्य नहीं हुई है, होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका और ईरान दोनों ने नाकेबंदी की है. दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में बैठक भी हुई लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही, अब ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी के मेंबर और सांसद महमूद नबावियन ने कहा है कि पाकिस्तान में US के साथ हुई बातचीत एक गलती थी.
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अपने न्यूक्लियर मुद्दे पर चर्चा करना एक 'स्ट्रेटेजिक गलती' थी. हमें न्यूक्लियर मुद्दे को बातचीत के लिए नहीं रखना चाहिए था. ऐसा करने से दुश्मन और हिम्मतवाला हो गया. नबावियन ने कहा कि US ने मांग की कि ईरान का 60% एनरिच्ड मटीरियल हटा दिया जाए और 20 साल के लिए ब्लॉक कर दिया जाए, उसकी इस मांग को ईरान ने नकार दिया.
इससे पहले इस मसले पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि शायद मैं इस पोजीशन पर सबसे कम प्रेशर वाला इंसान हूं. मेरे पास दुनिया का सारा टाइम है, लेकिन ईरान के पास नहीं है, टाइम निकलता जा रहा है. ईरान की नेवी समुद्र की गहराई में पड़ी है, उनकी एयर फोर्स खत्म हो चुकी है, उनके एंटी एयरक्राफ्ट और रडार वेपनरी खत्म हो चुके हैं, उनके लीडर नहीं हैं. उनका वक्त खराब होता जा रहा है और समय उनके साथ नहीं है. अगर डील हो जाएगी तो ये ईरान के साथ दुनियाभर के लिए अच्छा होगा.
इसके अलावा व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पारंपरिक हमलों से ही ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया जा चुका है. इसलिए अब परमाणु हथियारों को तैनात करने का कोई तुक नहीं बनता है. (ANI)