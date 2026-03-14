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Hindi Newsदुनियातब तक जारी रहेगी जंग....ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने अमेरिका-इजरायल को चेताया, बोले- करेंगे हिसाब-किताब

तब तक जारी रहेगी जंग....ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने अमेरिका-इजरायल को चेताया, बोले- 'करेंगे हिसाब-किताब'

Middle East Tensions: ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा है कि युद्ध तब तक होता रहेगा जब तक दुश्मन का हिसाब-किताब नहीं हो जाता है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 14, 2026, 01:31 PM IST
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तब तक जारी रहेगी जंग....ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने अमेरिका-इजरायल को चेताया, बोले- 'करेंगे हिसाब-किताब'

Middle East tensions: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जंग में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ट्रंप को नेतन्याहू ने जंग शुरू करने के लिए धोखा दिया और अब वह उनके कंट्रोल में काम कर रहे हैं. साथ कहा कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक दुश्मन का हिसाब-किताब नहीं हो जाता है. उन्हें इस जंग का कोई भी पछतावा नहीं है. 

आगे बोलते हुए गालिबफ ने कहा कि ईरान के लिए इजरायल और अमेरिका दोनों एक समान हैं और ईरान दोनों को एक नजर से देखता है. उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों के बीच जंग के बीच जंग तेज हो गई है. कड़े राजनीतिक रुख को दिखाते हुए आगे कहा कि IRGC ने अपने जवाबी कैंपेन के 48वें फेज के लॉन्च की पुष्टि की है, जिसमें अलग-अलग इजरायली और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा.

इससे पहले 47वीं लहर में नेगेव डेजर्ट, नेवातिम एयरबेस, बी'र शेवा और लोद शहर को टारगेट किया गया. साथ ही कतर में अमेरिका का बड़ा एयरबेस अल-उदैद पर भी हमला हुआ, 46वीं लहर में भी खोर्रमशहर, खेबर शेकन, इमाद और कद्र मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया.

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पिछले महीने के आखिर में दुश्मनी शुरू होने के बाद से IRGC ने कथित तौर पर सैकड़ों बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ-साथ अटैक ड्रोन भी तैनात किए हैं. ऑर्बिटर 4, हर्मीस, और सहित पांच हमलावर एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा किया. मिलिट्री रिकॉर्ड बताते हैं कि हमले की शुरुआत से अब तक ईरान के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने कुल 114 टोही और लड़ाकू ड्रोन को बेअसर कर दिया है. 

वहीं इजरायल की सेना ने अपने फारसी भाषा के X अकाउंट पर एक पोस्ट में उत्तर-पश्चिमी ईरान के शहर तबरीज के पश्चिम में स्थित एक औद्योगिक इलाके को खाली करने के लिए लोगों को चेतावनी दी है. सेना ने कहा कि इस इलाके में मौजूद सभी लोगों को अपनी सुरक्षा और भलाई के लिए तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए. सेना ने कहा कि आने वाले कुछ घंटों में हमले होंगे. उसने कहा,'इस इलाके में आपकी मौजूदगी आपकी जान को खतरे में डालती है.' सेना ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के साथ एक नक्शा भी लगाया, जिसमें हमले के लिए निशाना बनाए गए इलाके को दिखाया गया है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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