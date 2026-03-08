600 टारगेट... 200 आतंकी ढेर... हिजबुल्लाह पर फिर टूटा इजरायल का कहर; लेबनान में IDF ने एक हफ्ते में क्या किया?

Israel Iran War: पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल के ईरान पर हमले के बाद शुरू हुआ संघर्ष दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है. अमेरिका-यूएस संयुक्त रूप से ईरान पर हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान अकेले डटा हुआ है और जबरदस्त तरीके से जवाब दे रहा है. ईरान केवल इजरायल ही नहीं, बल्कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित अधिकांश अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला कर रहा है. पिछले एक हफ्ते में ईरान ने यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन समेत एक दर्जन से अधिक देशों में स्थित US सैन्यबेस को निशाना बनाया है.

इजरायल न केवल ईरान बल्कि पिछले एक हफ्ते में ईरानी शासन की तरफ से लड़ाई में शामिल होने के हिजबुल्लाह के कई कमांडर को मार गिराया है. इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से रविवार (08 मार्च) को एक हफ्ते की लड़ाई का ब्यौरा दिया गया है. एक बयान में IDF की ओर से बताया गया कि पिछले एक हफ्ते में लेबनाम में 600 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया गया और कम से कम 200 हिजबुल्लाह आतंकियों को मारा गया है.

लेबनान में हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूटी IDF

इजरायल डिफेंस फोर्स की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पिछले हफ्ते ईरानी शासन की तरफ से लड़ाई में शामिल होने के हिजबुल्लाह के फैसले के बाद नार्दर्न कमांड ने पूरे लेबनान सेक्टर में पूरी कमान संभाल ली. IDF की ओर से बताया गया कि पिछले सप्ताह नॉर्दर्न कमांड के तहत काम करने वाली सेनाओं ने हवा, समुद्र और जमीन से लेबनान में 600 से अधिक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया. इस दौरान 190 से अधिक आतंकियों को मारा गया.

इजरायली फोर्स ने इस ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कई कमांडर को भी मार गिराया, जिसमें अबू हमजा रामी, लेबनान में इस्लामिक जिहाद का कमांडर कर्नल के बराबर रैंक वाले दो कमांडर और आतंकवादी संगठन में तीन बटालियन कमांडर शामिल थे.

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा

इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमले के बाद से पश्चिम एशिया में तनाव है. ईरान लगातार इजरायल के कई शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है. वहीं, इजरायली हमलों में तेहरान को जानमाल का भारी नुकसान पहुंचा है. अभी तक की जानकारी के अनुसार, ईरान में इजरायली हमलों के कारण 1000 से अधिक लोगों की जान गई है. वहीं, इजरायल ईरान के साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों पर भी कहर बनकर टूट रही है.

