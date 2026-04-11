जंग का स्ट्रेस! अमेरिकी सैनिकों ने गटक डाली 9.5 लाख गैलन कॉफी; एनर्जी ड्रिंक्स के आंकड़ों ने भी चौंकाया

US-Iran War: देश दुनिया में बहुत सारे कॉफी के शौकीन लोग होते हैं. आपको घर से लेकर ऑफिस तक तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बड़े चाव के साथ कॉफी पीते हैं लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के दौरान अमेरिकी सैनिकों के लिए कॉफी ने बूस्टर डोज का काम किया है. अमेरिकी सैनिकों ने दो-चार हजार नहीं बल्कि 9.5 लाख गैलन कॉफी गटक डाली. इसके अलावा ऑपरेशन में सैनिकों ने कई और चीजों का सेवन किया.

हैरान करने वाले आंकड़े

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच हुआ सीजफायर फिलहाल राहत की सांस तो देता है, मगर हालात पूरी तरह सामान्य नहीं कहे जा सकते. तनाव भरे माहौल के बीच एक दिलचस्प लेकिन चौंकाने वाला डेटा सामने आया है. पेंटागन में हुई एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ से जुड़े आंकड़े शेयर किए गए. जिसमें खाने-पीने की चीजों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

इन चीजों का किया सेवन

करीब 6 हफ्तों तक चले इस ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिकों ने 60 लाख से ज्यादा मील्स खाए, 9.5 लाख गैलन कॉफी पी, 20 लाख एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया और बहुत सारा निकोटीन. लिया. ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि लगातार हाई-प्रेशर माहौल में सैनिकों को खुद को सतर्क और सक्रिय बनाए रखने के लिए किन चीजों का सहारा लेना पड़ा.

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76 लाख कप के बराबर कॉफी

इन आंकड़ों को आसान भाषा में समझें तो 9.5 लाख गैलन कॉफी करीब 76 लाख कप के बराबर होती है. यानी अगर हर मिनट एक कप कॉफी पी जाए, तो इसे खत्म करने में 14 साल से ज्यादा समय लग जाएगा. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सैनिकों के लिए कैफीन किसी ईंधन से कम नहीं था.

इस्लामाबाद में हो रही है बैठक

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बैठक हो रही है. यहां अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है, जिसका नेतृत्व जेडी वेंस कर रहे हैं. बैठक से पहले ईरान ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबफ ने इस्लामाबाद पहुंचते ही अमेरिका को दो टूक शब्दों में अपनी शर्तें बता दीं. उन्होंने कहा कि अगर वॉशिंगटन वास्तव में किसी समझौते तक पहुंचना चाहता है, तो उसे सबसे पहले ईरान के अधिकारों को स्वीकार करना होगा.