अगर हुआ ईरानी लेन-देन तो... अमेरिका ने फिर चीन को चेताया, क्यों की बैन लगाने की बात?

US warns China: मिडिल में जंग रुक गई है, दो हफ्तों के लिए सीजफायर हुआ है. चर्चा है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही दूसरे चरण की वार्ता हो सकती है. अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट पर भी नाकेबंदी कर दी है. यहां से आने-जाने वाले जहाजों पर कड़ी निगरानी रख रहा है. दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन को भी चेतावनी दे दी है. US ने कहा कि अगर चीनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ईरानी फाइनेंशियल फ्लो को आसान बनाते पाए गए, तो US उन पर सेकेंडरी बैन लगाने के लिए तैयार है.

तो हम लगा सकते हैं बैन

यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान पहले आतंकवाद का सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर था. चीन उनका 90 परसेंट से ज्यादा तेल खरीद रहा था, ये तेल चीन की एनर्जी जरूरतों को पूरा करता था. बेसेंट ने यह भी बताया कि US ट्रेजरी ने संभावित बैन उल्लंघन की चिंताओं पर पहले ही चीनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से संपर्क किया है. ट्रेजरी विभाग ने पहले ही दो चीनी बैंकों को चिट्ठी लिखकर साफ-साफ चेतावनी दी है. उन्होंने कहा, अगर हम साबित कर सकते हैं कि आपके बैंक के अकाउंट से ईरानी पैसा फ्लो हो रहा है, तो हम सेकेंडरी बैन लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

हथियार न सप्लाई करने का भरोसा

यह बात ईरान पर इकोनॉमिक दबाव बढ़ाने और उसके फाइनेंशियल नेटवर्क, खासकर तेल व्यापार से जुड़े और प्रॉक्सी ग्रुप्स को कथित सपोर्ट पर रोक लगाने की US की बड़ी कोशिशों के बीच आई है. US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावे के बाद चीन ने वॉशिंगटन को भरोसा दिलाया है कि वह ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरे चरण की हो सकती है वार्ता

अमेरिका और ईरान में सीजफायर हो गया है. दोनों के बीच पहले चरण की वार्ता हुई लेकिन वो विफल रही, अब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर बढ़ाने के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं. क्षेत्रीय मीडिएटर्स दोनों देशों को दूसरे दौर की वार्ता के लिए तैयार कर रहे हैं, हालांकि तारीख और स्थान अभी तय नहीं हुआ है. (ANI)