लौटेगा ईरान, डील भी होगी पक्की! डोनाल्ड ट्रंप-जेडी वेंस के इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या?

एक अमेरिकी अधिकारी ने, नाम न छपने की शर्त पर बताया कि ईरान के साथ बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है. पाकिस्तान से वापस लौटने के बाद भी अमेरिका को ये उम्मीद है कि अभी भी ईरान वापस वार्ता के लिए आएगा और शर्तें भी मानेगा. यानि कि इस वार्ता के कूटनीतिक दरवाजे भी भी खुले हैं.
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इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच करीब 21 घंटे तक चली लंबी और थकाऊ बातचीत भले ही बिना किसी ठोस समझौते के खत्म हुई हो, लेकिन इसे नाकामी के तौर पर नहीं देखा जा रहा. वाशिंगटन का रुख साफ है, निराशा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दोनों को यकीन है कि यह बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई है. उनका मानना है कि ईरान जल्द ही फिर से बातचीत की मेज पर लौटेगा और इस बार समझौता अमेरिकी शर्तों के करीब होगा.
दरअसल, अमेरिकी प्रशासन को भरोसा है कि मौजूदा हालात में ईरान पर आर्थिक और रणनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है. यही दबाव उसे दोबारा बातचीत के लिए मजबूर करेगा. एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, इस दौर की बातचीत भले ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन इसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की स्थिति को बेहतर तरीके से समझा है. इसे आगे की डील की नींव के तौर पर देखा जा रहा है. अमेरिका का आकलन है कि ईरान के पास विकल्प सीमित होते जा रहे हैं, और ऐसे में बातचीत ही उसके लिए सबसे व्यवहारिक रास्ता बचता है. यही वजह है कि वाशिंगटन को उम्मीद ही नहीं, बल्कि पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में यह कूटनीतिक प्रक्रिया फिर से रफ्तार पकड़ेगी.
इस पूरी कूटनीतिक वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की कमान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के हाथों में थी. उनके साथ टीम में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर भी शामिल थे. वार्ता से जुड़े एक अमेरिकी अधिकारी ने, पहचान गुप्त रखने की शर्त पर, बताया कि वेंस अब भी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि ईरान के साथ किसी समझौते की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. हालांकि, वेंस ने इस्लामाबाद में ईरान के सामने अपना अंतिम प्रस्ताव रख दिया और वहां से लौट भी आए हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं. हालात भले ही नाजुक हों, मगर कूटनीति में अक्सर आखिरी पल तक रास्ते निकल आते हैं और इस मामले में भी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है.
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हालिया बातचीत के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ईरान अपनी ताकत को लेकर गलतफहमी में है. उनका मानना है कि ईरान को लगता है कि वह अमेरिका पर दबाव बना सकता है, लेकिन हकीकत में उसकी सौदेबाजी की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई है. अधिकारी के अनुसार, ट्रंप प्रशासन की नजर में ईरान के पास अब ऐसे ठोस विकल्प या ‘मजबूत पत्ते’ नहीं बचे हैं, जिनके दम पर वह बातचीत में बढ़त हासिल कर सके. यही वजह है कि वॉशिंगटन को लगता है कि इस बार बातचीत में बढ़त अमेरिका के पास है, जबकि ईरान अपनी स्थिति को जरूरत से ज्यादा मजबूत समझ रहा है.
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भले ही जारी है, लेकिन कई अहम मुद्दों पर अब भी गतिरोध बना हुआ है. एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, तीन ऐसे बड़े मसले हैं जिन पर दोनों देशों के बीच सहमति बनना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है. सबसे पहला मुद्दा ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का है. अमेरिका चाहता है कि ईरान इसे पूरी तरह बंद कर दे, लेकिन तेहरान इसके लिए तैयार नहीं है. दूसरा बड़ा विवाद क्षेत्रीय शांति व्यवस्था को लेकर है. अमेरिका चाहता है कि इस ढांचे में उसके सहयोगी देशों को भी शामिल किया जाए, जबकि ईरान इस पर सहमत नहीं दिख रहा. तीसरा और बेहद अहम मुद्दा होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ा है. अमेरिका चाहता है कि यहां से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर किसी तरह का ‘टोल’ या अवैध शुल्क न लगे और रास्ता पूरी तरह खुला रहे. लेकिन इस पर भी दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई है. इन तीनों मुद्दों पर अटकी बातचीत यह साफ संकेत देती है कि अमेरिका और ईरान के रिश्तों में तल्खी अभी कम होने वाली नहीं है.
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