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क्या युद्ध में खत्म होने लगी मिसाइलें? मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ट्रंप बढ़ाने जा रहे हथियारों का प्रोडक्शन, कई समझौतों पर किए सिग्नेचर

Donald Trump: मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिका हथियारों का उत्पादन बढ़ाने जा रहा है. इसके लिए तीन बड़े करार किए हैं. अमेरिका ने ये घोषणा युद्ध के शुरू होने के तीन हफ्ते बाद की है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 26, 2026, 08:10 AM IST
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क्या युद्ध में खत्म होने लगी मिसाइलें? मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ट्रंप बढ़ाने जा रहे हथियारों का प्रोडक्शन, कई समझौतों पर किए सिग्नेचर

Middle East War: ईरान के साथ छिड़ी जंग के बीच अमेरिका ने हथियारों की प्रोडक्शन बढ़ा दी है. अमेरिका ने हथियार को लेकर तीन बड़े करार किए हैं. अमेरिका ने ये घोषणा युद्ध के शुरू होने के तीन हफ्ते बाद की है. हाल के अमेरिकी सैन्य अभियानों में हथियारों का स्टॉक काफी कम हो गया था, इसलिए पेंटागन अब उन स्टॉक को फिर से भरने की कोशिश कर रहा है. महीने की शुरुआत राष्ट्रपति ट्रंप ने सात बड़ी डिफेंस कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की थी. 

मिलियन डॉलर का होगा निवेश

रॉयटर्स के मुताबिक पेंटागन ट्रंप को जमीनी हमले का ऑर्डर और ऑप्शन देने के लिए खाड़ी में हजारों एयरबोर्न सैनिक भेजने की भी योजना बना रहा है. इसे लेकर पेंटागन ने कहा कि इन एग्रीमेंट के तहत हनीवेल एयरोस्पेस अमेरिका के हथियारों के स्टॉक के लिए जरूरी पार्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ाएगी. इसके लिए 500 मिलियन डॉलर निवेश किया जाएगा.

कई तरह के हथियार बनाए जाएंगे

पेंटागन ने कहा कि BAE सिस्टम्स और लॉकहीड मार्टिन टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD) (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस) मिसाइल सिस्टम, इंटरसेप्टर के लिए सीकर्स का प्रोडक्शन भी चार गुना बढ़ाएंगे, जबकि लॉकहीड के साथ एक नया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट उसकी प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल (सटीक हमला करने वाली मिसाइल) के प्रोडक्शन में तेजी लाएगा. हनीवेल ने कहा कि यह एग्रीमेंट U.S. मिलिट्री प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होने वाले नेविगेशन सिस्टम, मिसाइल स्टीयरिंग एक्चुएटर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करेगा.

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क्या बोले CEO

लॉकहीड मार्टिन के CEO जिम टेसलेट ने यह भी कहा कि कंपनी ऑपरेशनल डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ वॉर और U.S. आर्मी के साथ मिलकर काम कर रही है. इन समझौतों के तहत, बीएई सिस्टम्स और लॉकहीड मार्टिन टीएचएएडी इंटरसेप्टर के लिए सिक्कर के उत्पादन को चौगुना करेंगे. वहीं हनीवेल एरोस्पेस महत्वपूर्ण घटकों के उत्पादन में बढ़ोतरी करेगा. 

इन देशों को दिया था हथियार

बता दें कि 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले और गाजा में इजरायल के सैन्य अभियानों के बाद अमेरिका ने अपने हथियारों का बड़ा स्टॉक यूक्रेन और इजरायल को दे दिया था, जिसे भरने के लिए अमेरिका फिर से हथियार बनाने में लग गया है. 

क्या बोले ट्रंप

इसके अलावा NRCC के सालाना फंडरेजिंग डिनर में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि ऐसा कोई देश का मुखिया कभी नहीं हुआ जो ईरान का मुखिया बनने से कम यह पद चाहता हो. उन्होंने कहा कि हमने 8 युद्ध सुलझाए.  मिडिल ईस्ट में हम ईरान के साथ जो कर रहे हैं, वैसा किसी ने नहीं देखा. वैसे, वे बातचीत कर रहे हैं. वे बहुत बुरी तरह से डील करना चाहते हैं लेकिन वे यह कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपने ही लोगों के हाथों मारे जाएंगे। उन्हें यह भी डर है कि हम उन्हें मार देंगे.

ईरान ने नहीं किया डील का सम्मान

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से बाहर निकलने के कारण भी बताए. इसका एग्रीमेंट साल 2015 में हुआ था. जो ईरान और P5+1 (चीन, फ्रांस, रूस, UK, US + जर्मनी) और EU के बीच हुआ था. उन्होंने इसे यह कहते हुए खत्म कर दिया था कि ईरान ने डील का सम्मान नहीं किया.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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