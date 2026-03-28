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Hindi Newsदुनियाजंग के बीच US ने दिखाया ताकत का तूफान! सेंट्रल कमांड में तैनात कर रहा विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर

जंग के बीच US ने दिखाया ताकत का तूफान! सेंट्रल कमांड में तैनात कर रहा विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर

Middle East War: जंग के बीच अमेरिका सेंट्रल कमांड इलाके में अमेरिका और सख्ती बढ़ा रहा है. अमेरिका यहां पर USS जॉर्ज HW बुश नाम के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 28, 2026, 02:01 PM IST
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Middle East War
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Middle East War: मिडिल ईस्ट की जंग के बीच अमेरिका, US सेंट्रल कमांड के तहत आने वाले इलाके में USS जॉर्ज HW बुश नाम के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर रहा है. यह CENTCOM वेस्ट एशिया में ईरान के खिलाफ US मिलिट्री ऑपरेशन की देखरेख करने वाला बड़ा कॉम्बैटेंट कमांड है. युद्ध के 29वें दिन अमेरिका की ये तैनाती काफी बड़ी मानी जा रही है. 

पूरी की है ट्रेनिंग

CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने इस महीने की शुरुआत में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन में तैनाती के लिए तैयार है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह कैरियर ईरान के खिलाफ US ऑपरेशन में शामिल हो सकता है. बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को आखिरी बार 2022 में तैनात किया गया था. यह अगस्त 2023 में नॉरफॅाक में अपने होमपोर्ट पर लौट आया था.

ट्रंप ने की है मांग

ऐसा तब हुआ जब  US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 15-पॉइंट का शांति प्लान प्रस्ताव दिया है. ट्रंप ने ये भी दावा किया है कि बातचीत लगातार हो रही है. अपने 15-पॉइंट पीस प्लान में ट्रंप ने मांग की है कि ईरान सभी यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करे और नतांज, इस्फहान और फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी बंद करे. हालांकि, तेहरान ने बातचीत के किसी भी दावे को खारिज कर दिया है और गारंटी की मांग करते हुए अपनी शर्तें रखी हैं.

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USS रॉस भी तैनाती

इससे पहले बुधवार को, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को सौंपा गया एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS रॉस, नॉरफॅाक, वर्जीनिया से तैनात किया गया था. गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS डोनाल्ड कुक और USS मेसन भी इस हफ्ते ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल होने के लिए फ्लोरिडा से निकल गए हैं. 

जंग में कहां हुई है तैनाती

फिलहाल, USS गेराल्ड आर फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन की लीडरशिप में दो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से मिडिल ईस्ट में तैनात थे. हालांकि, USS गेराल्ड आर फोर्ड में आग लग गई थी, जिसके कारण इसे रिपेयर के लिए क्रीट में सौडा बे में एक नेवल पोर्ट पर वापस भेज दिया गया था. इससे पहले, फोर्ड को पिछले नवंबर में वेनेज़ुएला के खिलाफ US मिलिट्री ऑपरेशन के लिए कैरिबियन में तैनात किया गया था.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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