खिलौना निकला अमेरिका का 'ब्रह्मास्त्र', जंग से भागते ही सामने आई सच्चाई; युद्धपोत में काम की नहीं एक भी चीज

USS Gerald R Ford Aircraft Carrier: अमेरिका ने दुनियाभर में फैलाया था कि उसकी नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड फोर्ड सबसे शक्तिशाली है. हालांकि, अब ईरान के साथ जंग के बीच इस युद्धपोत की सच्चाई सामने आई है.
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Middle East War: अमेरिका ने ईरान के साथ जंग के बीच फ्रंटलाइन पर अपना फायरपावर माने जाने वाले सुपरकैरियर USS गेराल्ड फोर्ड को तैनात किया था, हालांकि दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माने जाने वाले इस जहाज को जंग से हटा दिया गया है. इसमें बीते दिनों कपड़े धोने वाले हिस्से में आग लग गई थी, जिसके चलते इसे ग्रीक आइलैंड के पोर्ट पर भेज दिया गया. अब इस विमान को और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
US नेवी के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट कैरियर को रेड सी में हुए अभियानों के बाद रखरखाव और मरम्मत के लिए क्रीट के नवल सपोर्ट एक्टिविटी सूडा खाड़ी में भेज दिया गया. कुछ दिन पहले ही इस वॉरशिप के कपड़े धोने वाले इलाके में आग लग गई थी, जिसके चलते बड़े पैमाने पर इसकी मरम्मत की गई. भले ही अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह आग जंग से संबंधित नहीं थी और इसपर काबू पा लिया गया, लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि इसके चलते 600 से ज्यादा नौसैनिकों को उनके सोने के क्वार्टरों से विस्थापित होना पड़ा.
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'ब्लूमबर्ग' की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के आंकड़ों के अनुसार इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर कई गंभीर चिंताएं हैं, जो अक्टूबर 2022 में युद्ध परीक्षण शुरू होने के बाद सामने आए. रिपोर्ट में बताया गया कि इसमें कुछ सिस्टम्स की जांच के लिए पर्याप्त डाटा नहीं है, जैसे जेट फाइटर्स को उड़ाने और लाने का सिस्टम, रडार सिस्टम, हमले के दौरान भी काम करने की क्षमता और हथियारों और गोला-बारूद को विमान तक पहुंचाने के लिए लिफ्ट. इन सिस्टम्स की जांच के बिना यह कहना मुश्किल है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जंग के लिए तैयार है या नहीं.
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पेंटागन की ओर से हाल ही में किए गए आकलन में पाया गया कि डिलीवरी के तकरीबन एक दशक बाद भी जंग की वास्तविक स्थितियों के बीच इस जहाज की कार्यक्षमता निर्धारित करने के लिए पर्याप्त डाटा मौजूद नहीं है. इसमें सबसे प्रमुख सिस्टम, जिनमें एडवांस एयरक्राफ्ट लॉन्च, रिकवर टेक्नोलॉजी, रडार और हथियार लिफ्ट शामिल हैं अभी भी जांच के दायरे में हैं. ऐसे में जंग के दौरान इसकी तैनाती ने कई सवाल खड़े किए हैं. बता दें कि यह जहाज जून 2025 में तैनात किया गया था और यह समुद्र में 9 महीने बिता चुका है, जो सामान्य 7 महीने की तैनाती से काफी अधिक है.