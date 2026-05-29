'मैं अब सिचुएशन रूम में जा रहा हूं, फिर...', ईरान संग शांति वार्ता के बीच ट्रंप ने किया होर्मुज से नाकेबंदी हटाने का ऐलान

US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता पर लगातार चर्चा चल रही है. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नाकेबंदी हटाएगा. इसके अलावा ट्रंप ने ऐलान किया कि वह ईरान के यूरेनियम को खोज निकालेंगे.

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका तेहरान के साथ एक संभावित शांति और सुरक्षा समझौते पर विचार कर रहा है. हालांकि, इन सबके बीच ट्रंप ने ईरान के सामने कई मांगे रखीं हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है, जब दावा किया जाता रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांतिवार्ता पर बात चल रही है. सबसे खास बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान से यूरेनियम खोज निकालेगा.

ट्रंप ने क्या-क्या कहा?

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ट्रंप ने ईरान को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को हर हाल में परमाणु हथियार छोड़ने होंगे. इसके अलावा उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी बाधा के अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए तुरंत खोलना ही होगा. इतना ही नहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा.

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होर्मुज स्ट्रेट पर क्या बोले ट्रंप?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी एक अहम बात कही है. उन्होंने कहा कि ईरान को हर हाल में होर्मुज स्ट्रेट को खोलना ही होगा और किसी प्रकार का कोई टोल नहीं लेना होगा. ट्रंप ने कहा कि दोनों दिशाओं में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जाए.

"Iran must agree that they will never have a Nuclear Weapon or Bomb... I will be meeting now, in the Situation Room, to make a final determination." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/qJTBbkrSr4 — The White House (@WhiteHouse) May 29, 2026

अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाई जाएगी

अपने इस पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि कई समुद्री बारूदी सुरंगों (माइंस) को पहले ही नष्ट किया जा चुका है और बाकी बचे माइंस को तुरंत हटाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अमेरिका सभी समुद्री रास्त से अपनी नेवल नाकेबंदी को हटाने जा रहा है.

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