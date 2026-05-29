Advertisement
trendingNow13232671
Hindi Newsदुनियामैं अब सिचुएशन रूम में जा रहा हूं, फिर..., ईरान संग शांति वार्ता के बीच ट्रंप ने किया होर्मुज से नाकेबंदी हटाने का ऐलान

'मैं अब सिचुएशन रूम में जा रहा हूं, फिर...', ईरान संग शांति वार्ता के बीच ट्रंप ने किया होर्मुज से नाकेबंदी हटाने का ऐलान

अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐलान किए हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना के सभी नाकेबंदी हटाए जाएंगे. ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ डील पर लगभग बात बन गई है और जल्द ही इसपर फैसला होगा.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 29, 2026, 09:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मैं अब सिचुएशन रूम में जा रहा हूं, फिर...', ईरान संग शांति वार्ता के बीच ट्रंप ने किया होर्मुज से नाकेबंदी हटाने का ऐलान

US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता पर लगातार चर्चा चल रही है. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नाकेबंदी हटाएगा. इसके अलावा ट्रंप ने ऐलान किया कि वह ईरान के यूरेनियम को खोज निकालेंगे. 

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका तेहरान के साथ एक संभावित शांति और सुरक्षा समझौते पर विचार कर रहा है. हालांकि, इन सबके बीच ट्रंप ने ईरान के सामने कई मांगे रखीं हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है, जब दावा किया जाता रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांतिवार्ता पर बात चल रही है. सबसे खास बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान से यूरेनियम खोज निकालेगा. 

ट्रंप ने क्या-क्या कहा? 

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ट्रंप ने ईरान को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को हर हाल में परमाणु हथियार छोड़ने होंगे. इसके अलावा उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी बाधा के अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए तुरंत खोलना ही होगा. इतना ही नहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अब घर में घुसकर मारता है नया भारत! मॉस्को मंच से NSA डोभाल ने पाकिस्तान को याद दिलाया 'ऑपरेशन सिंदूर'

होर्मुज स्ट्रेट पर क्या बोले ट्रंप? 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी एक अहम बात कही है. उन्होंने कहा कि ईरान को हर हाल में होर्मुज स्ट्रेट को खोलना ही होगा और किसी प्रकार का कोई टोल नहीं लेना होगा. ट्रंप ने कहा कि दोनों दिशाओं में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जाए.

अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाई जाएगी 

अपने इस पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि कई समुद्री बारूदी सुरंगों (माइंस) को पहले ही नष्ट किया जा चुका है और बाकी बचे माइंस को तुरंत हटाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अमेरिका सभी समुद्री रास्त से अपनी नेवल नाकेबंदी को हटाने जा रहा है.

यह भी पढ़ें: ब्रह्मोस का चक्रव्यूह: साइप्रस डील से तुर्किये पस्त, भारतीय Sukhoi की जद में चीन के 6 एयरबेस; ग्लोबल डिफेंस का नया किंग बना भारत!

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpiranUS War

Trending news

पहले तपती गर्मी अब मानसून की मार... पिछले 3 सालों में सबसे कम बरसेंगे इंद्र देवता
weather update
पहले तपती गर्मी अब मानसून की मार... पिछले 3 सालों में सबसे कम बरसेंगे इंद्र देवता
केरलम में वंदे मातरम गीत पर छिड़ी रार, राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को लगाई फटकार
keralam
केरलम में वंदे मातरम गीत पर छिड़ी रार, राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को लगाई फटकार
तो लड़के शादी ही क्यों करते हैं? दहेज लेने वालों के लिए बड़ा सबक है SC की ये टिप्पणी
Supreme Court
तो लड़के शादी ही क्यों करते हैं? दहेज लेने वालों के लिए बड़ा सबक है SC की ये टिप्पणी
सुवेंदु का बंगाल में एक और बड़ा ऐलान, 1 अगस्त से शुरू होगी जनगणना
Census 2027
सुवेंदु का बंगाल में एक और बड़ा ऐलान, 1 अगस्त से शुरू होगी जनगणना
पुणे में जहरीली शराब से 16 मौतों के बाद बोले CM , कहा- जड़ से खत्म होगा इकोसिस्टम
Maharashtra news
पुणे में जहरीली शराब से 16 मौतों के बाद बोले CM , कहा- जड़ से खत्म होगा इकोसिस्टम
ईरान के साथ समझौता या युद्ध! 60 दिन के सीजफायर के क्या मायने हैं? एक्सपर्ट ने बताया
Strait of Hormuz
ईरान के साथ समझौता या युद्ध! 60 दिन के सीजफायर के क्या मायने हैं? एक्सपर्ट ने बताया
भीषण गर्मी से राहत के बीच IMD ने दी एक और गुड न्यूज, वीकेंड पर हो जाएगी मौज
Monsoon
भीषण गर्मी से राहत के बीच IMD ने दी एक और गुड न्यूज, वीकेंड पर हो जाएगी मौज
घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस... भारत-पाक सीमा पर एक्शन में सरकार, गृह मंत्री बड़ा संदेश
amit shah
घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस... भारत-पाक सीमा पर एक्शन में सरकार, गृह मंत्री बड़ा संदेश
मैकेनिक, कुली, कारपेंटर के बाद RAGA का ड्राइवर अवतार, घर के बाहर बने ऑटो वाले भैया
Rahul Gandhi
मैकेनिक, कुली, कारपेंटर के बाद RAGA का ड्राइवर अवतार, घर के बाहर बने ऑटो वाले भैया
हरे-भरे पहाड़ों के बीच का ये शहर है सबसे प्रदूषित, सफेद टीशर्ट हो जाती है काली
Pollution
हरे-भरे पहाड़ों के बीच का ये शहर है सबसे प्रदूषित, सफेद टीशर्ट हो जाती है काली