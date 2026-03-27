मिडिल ईस्ट में जंग में कितने लोगों की गई जान, सामने आया डेटा; ईरान में सबसे अधिक मौतें

Iran-Israel War: पश्चिम एशिया की जंग ने अबतक काफी विध्वंस मचा चुका है. इस संघर्ष में अबतक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर हाल ही में आंकड़ा सामने आया है.
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Middle East War: पश्चिम एशिया में लगातार जंग जारी है. 28 फरवरी 2026 को इजरायल-अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हवाई हमले के बाद ताबड़तोड़ अटैक जारी है. ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के कई मिलिट्री बेस पर हमला किया तो वहीं इजरायल पर भी खूब मिसाइलों की बौछार की. इस संघर्ष का कहीं अंत तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें लगातार लोगों की मौतों में इजाफा हो रहा है. इसको लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है.
ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 28 फरवरी 2026 से अब तक अमेरिका-इजरायल के हमलों में कम से कम 1,937 लोग मारे गए हैं. शुक्रवार ( 27 फरवरी 2026) को 'इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज' की अधिकारी मारिया मार्टिनेज ने बताया कि 'ईरानी रेड क्रिसेंट' की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका और इजरायल के हमलों की शुरुआत से ईरान में अबतक 1,900 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कम से कम 20,000 लोग घायल हुए हैं.
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ईरान ने इजरायल-अमेरिका की ओर से किए गए हवाई हमले की जवाबी कार्रवाई में कई खाड़ी देशों पर भी हमला किया था. इस हमले से बहरीन में 3, इराक में 96 और कुवैत में 6 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए. वहीं लेबनान में 1,116 की मौत हुई और 3,229 घायल हुए, ओमान में 3 की मौत और 15 घायल हुए और सऊदी अरब में 2 की मौत हुई और 20 लोग घायल हुए. इजरायल की बात करें तो ईरान के हमले से इधर 19 लोग मारे गए और 5,492 घायल हुए. इसके अलावा जंग में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 200 घायल हुए.
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बता दें कि पश्चिम एशिया की जंग ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है. ईरान ने अमेरिकी-इजरायली हमले के बाद से होर्मुज जलडमरूमध्य को ब्लॉक कर दिया है, जिसके चलते वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है. तेल-गैस की कीमतों में बड़ा उछाल आया है. कई देशों ने इस स्थिति को देखते हुए इमरजेंसी भी घोषित कर दी है. बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20 प्रतिशत तेल गुजरता है. ऐसे में जंग न रुकने से स्थिति और खराब हो सकती है.