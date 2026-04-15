'चीन के लिए होर्मुज स्ट्रेट खोल रहा हूं, जिनपिंग अब मुझे गले लगाएंगे', ड्रैगन पर अचानक ट्रंप क्यों लुटाने लगे प्यार!

Donald Trump New Statement: पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ रहा है. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर नया पोस्ट किया है. अपने पोस्ट में उन्होंने चीन पर विशेष फोकस किया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ट्रंप ने दावा किया कि हम पूरी दुनिया के लिए होर्मुज स्ट्रेट खोल रहा हूं. उन्होंने कहा कि इससे चीन सबसे अधिक खुश होगा. उन्होंने कहा कि अब यह स्थिति दोबारा से नहीं होगी.

दरअसल, हाल में ही अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी सीजफायर के बाद पाकिस्तान में 21 घंटों की शांतिवार्ता हुई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल पाया. जिसके बाद ट्रंप ने दावा किया था कि वह होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी करेंगे औ उन जहाजों को अमेरिकी नेवी निशाना बनाएगी, जो ईरान को टोल दे रहे हैं. अब ट्रंप ने एक नए पोस्ट में कहा कि वह होर्मुज स्ट्रेट को पूरी दुनिया के लिए खोल रहे हैं.

ट्रंप ने क्या कहा?

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ट्रंप ने लिखा कि मैं चीन और दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हमेशा के लिए खोल रहा हूं. मैं यह उनके लिए भी कर रहा हूं और पूरी दुनिया के लिए भी. ऐसी स्थिति दोबारा कभी नहीं आएगी. ट्रंप ने कहा कि चीन ने इस बात की सहमति जताई है कि वह ईरान को कई हथियार नहीं भेजेगा. ट्रंप ने कहा कि जब मैं कुछ हफ़्तों में वहां पहुंचूंगा, तो राष्ट्रपति शी मुझे गले लगाकर बहुत प्यार से मिलेंगे. हम मिलकर बहुत समझदारी से और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं! क्या यह लड़ाई-झगड़े से कहीं बेहतर नहीं है??? लेकिन याद रखना, अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ने में भी बहुत माहिर हैं.

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चीन के दौरे पर जाएंगे ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं. वह अपने पूरे परिवार के साथ चीन की यात्रा करने वाले हैं. उन्होंने कहा कि चीन ने वादा किया है कि वह आगे से ईरान को कोई हथियार नहीं भेजेगा. बता दें कि हाल में ही चीन के विदेश मंत्री ने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया था, जिसमें दावा किया गया था कि बीजिंग आने वाले समय में ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कई बड़े हथियार सप्लाई करने पर काम कर रहा है.

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