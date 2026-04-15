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Hindi Newsदुनियाचीन के लिए होर्मुज स्ट्रेट खोल रहा हूं, जिनपिंग अब मुझे गले लगाएंगे, ड्रैगन पर अचानक ट्रंप क्यों लुटाने लगे प्यार!

'चीन के लिए होर्मुज स्ट्रेट खोल रहा हूं, जिनपिंग अब मुझे गले लगाएंगे', ड्रैगन पर अचानक ट्रंप क्यों लुटाने लगे प्यार!

अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुधवार (15 अप्रैल) को एक बड़ा ऐलान किया. ट्रंप ने कहा कि वह चीन और बाकी दुनिया के लिए हमेशा के लिए होर्मुज स्ट्रेट खोलने जा रहे हैं. पिछले दिनों ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था कि अमेरिकी नौसेना होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी केरेगी. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 15, 2026, 06:43 PM IST
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डोनाल्ड ट्रंप एवं शी जिनपिंग
डोनाल्ड ट्रंप एवं शी जिनपिंग

Donald Trump New Statement: पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ रहा है. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर नया पोस्ट किया है. अपने पोस्ट में उन्होंने चीन पर विशेष फोकस किया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ट्रंप ने दावा किया कि हम पूरी दुनिया के लिए होर्मुज स्ट्रेट खोल रहा हूं. उन्होंने कहा कि इससे चीन सबसे अधिक खुश होगा. उन्होंने कहा कि अब यह स्थिति दोबारा से नहीं होगी. 

दरअसल, हाल में ही अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी सीजफायर के बाद पाकिस्तान में 21 घंटों की शांतिवार्ता हुई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल पाया. जिसके बाद ट्रंप ने दावा किया था कि वह होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी करेंगे औ उन जहाजों को अमेरिकी नेवी निशाना बनाएगी, जो ईरान को टोल दे रहे हैं. अब ट्रंप ने एक नए पोस्ट में कहा कि वह होर्मुज स्ट्रेट को पूरी दुनिया के लिए खोल रहे हैं. 

ट्रंप ने क्या कहा? 

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ट्रंप ने लिखा कि मैं चीन और दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हमेशा के लिए खोल रहा हूं. मैं यह उनके लिए भी कर रहा हूं और पूरी दुनिया के लिए भी. ऐसी स्थिति दोबारा कभी नहीं आएगी. ट्रंप ने कहा कि चीन ने इस बात की सहमति जताई है कि वह ईरान को कई हथियार नहीं भेजेगा. ट्रंप ने कहा कि जब मैं कुछ हफ़्तों में वहां पहुंचूंगा, तो राष्ट्रपति शी मुझे गले लगाकर बहुत प्यार से मिलेंगे.  हम मिलकर बहुत समझदारी से और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं! क्या यह लड़ाई-झगड़े से कहीं बेहतर नहीं है??? लेकिन याद रखना, अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ने में भी बहुत माहिर हैं. 

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यह भी पढ़ें: 45 दिन बाद महायुद्ध के खात्मे पर बड़ा इशारा, ट्रंप ने कहा- War is over

चीन के दौरे पर जाएंगे ट्रंप 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं. वह अपने पूरे परिवार के साथ चीन की यात्रा करने वाले हैं. उन्होंने कहा कि चीन ने वादा किया है कि वह आगे से ईरान को कोई हथियार नहीं भेजेगा. बता दें कि हाल में ही चीन के विदेश मंत्री ने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया था, जिसमें दावा किया गया था कि बीजिंग आने वाले समय में ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कई बड़े हथियार सप्लाई करने पर काम कर रहा है. 

(यह भी पढ़ें: होर्मुज में चीन का जहाज अमेरिका के 10,000 सैनिकों को कैसे चकमा दे गया? पता चला पूरा खेल)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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