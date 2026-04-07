'ईरान को नैतिकता का पाठ न पढ़ाए... ,' ट्रंप की धमकी नहीं तेहरान के एक्शन पर उठे सवाल, क्यों अहंकार की आग में झुलसा पश्चिम एशिया?

West Asia War: पश्चिम एशिया में पिछले एक महीने से जारी जंग लगातार और भी ज्यादा हिंसक होती जा रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को बड़े हमले की धमकी दे रहे हैं तो वहीं ईरान भी लड़ने के लिए पूरी तरह डटा हुआ है. बमों की बौछार के साथ इंटरनेट पर भी दोनों देशों की बौखलाहट देखने को मिली है. इस बीच कई एक्सपर्ट्स ने जंग को लेकर 'ZEE NEWS' के साथ बातचीत की. इस दौरान ईरान से लाइव मौलाना नजर अब्बास रिजवी ने कहा कि दुनिया को कोई अधिकार नहीं है कि वह ईरान को नैतिकता का पाठ पढ़ाए. उन्होंने कहा कि भले ही आज तेल-गैस को लेकर दुनियाभर में समस्या खड़ी है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कई बार ईरान को ऑयल-गैस की रिफाइनरी पर अटैक करने की धमकी दी है.

'ईरान को नैतिकता का पाठ न पढ़ाए दुनिया...'

रिजवी ने कहा कि कोई भी दुनिया का मुल्क ईरान को नैतिकता का पाठ न पढ़ाए कि तेल-गैस महंगी हो गई, होर्मुज स्ट्रेट- बाब अल मंडेब बंद कर दिया क्योंकि ट्रंप ने ही वॉर क्राइम्स की धमकी दी है. इसको लेकर दुनिया के किसी भी देश और युनाइटेड नेशंस ने न तो ट्रंप को रोकने की कोशिश की और न ही कहा कि यह गलत हो रहा है. उन्होंने कहा कि ईरान ने ट्रंप की हर धमकियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है.

ये भी पढ़ें- 'इस बार दोगुना करेंगे हमला...,' ईरानी कमांडर की खुली चुनौती, US-इजरायल पर डबल अटैक

Add Zee News as a Preferred Source

'दुनिया ईरान को को पावरफुल नहीं मानता...'

रिजवी से जब पूछा गया कि माना जा रहा है कि रूस और चीन जैसे देश इस जंग में ईरान की मदद कर रहे हैं. वे खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं. इसको लेकर उन्होंने कहा कि दुनिया यह मान ही नहीं पा रही है कि ईरान इतना पावरफुल हो गया है कि उसने अमेरिका जैसे सुपरपावर कंट्री को घुटने पर ला दिया है. इसलिए बार-बार कहा जाता है कि जंग में रूस-चीन भी ईरान के साथ है. उन्होंने कहा कि इस जंग में सबसे ज्यादा अमेरिका का नुकसान होने वाला है और पश्चिम एशिया में उसके मिलिट्री बेस खत्म होने वाले हैं.

ये भी पढ़ें- 'मैंने प्रदर्शनकारियों के लिए बंदूकें भेजीं....,' जंग से पहले ईरान को इस तरह तोड़ना चाह रहे थे ट्रंप, खुद किया विस्फोटक खुलासा

खर्ग पर ट्रंप का हमला

इस दौरान अमेरिका से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार यशवंत राज ने बताया कि अमेरिका ने भले ही ईरान को होर्मुज स्ट्रेट न खोलने पर उसके उसके इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स उड़ाने की धमकी दी है, लेकिन उसकी ईरान के साथ बातचीत भी चल रही है. दोनों देश जंग को लेकर आपस में लगातार बातचीत कर रहे हैं. दोनों देशों ने एक-दूसरे के सामने अपने प्रस्ताव भी रखे हैं. इस पर डिफेंस एक्सपर्ट श्याम कुमार ने ट्रंप के र्घ द्वीप पर किए हमले को लेकर कहा कि खर्ग पर अमेरिका की कंपनी थी. वह IRGC का अड्डा अच्छे से पहचानते हैं और इसको लेकर उन्होंने सर्वे भी किया था. ऐसे में ट्रंप का हमला कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी.