Iranian Musician Ali Ghamsari: अमेरिका- इजरायल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं. ईरान भी इसका जवाब देते हुए खाड़ी देशों को भी निशाना बना रहा है. ये जंग कब खत्म होगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है. इसी बीच ईरानी म्यूजिशियन अली घमसारी ने कहा है कि वह अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ तेहरान के पास दमावंद पावर प्लांट में रहेंगे. यह प्लांट ईरान की आधी बिजली सप्लाई करता है. यहां पर वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को रोकने में मदद के लिए म्यूजिक बनाना चाहते हैं, एक वीडियो में वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए भी नजर आए.

ईरान ने की थी अपील

इससे पहले ईरान ने ईरानियों से अपील की थी कि वो पावर प्लांट, एनर्जी प्लांट के पास जाकर रहें, साथ ही साथ परमाणु स्थलों के आसपास मानव श्रृंखला (Human Chains) बनाने की अपील की है. इससे इजरायल और अमेरिका हमला करने से कतराएगा.

आधी बिजली की सप्लाई

इसी अपील के बाद घमसारी ने दमावंद प्लांट में रहने का विचार बनाया. अली घमसारी एक एक कंपोजर और टार प्लेयर हैं, अब वह कुछ समय के लिए साइट पर रहेंगे. उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं मारा भी जाऊंगा तो भी हटूंगा नहीं. उनका एक वीडियो भी आया है जिसमें वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए दिख रहे हैं. दमावंद पावर प्लांट ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट हैं और जहां पर तेहरान की आधी बिजली सप्लाई होती है. उनके इस कदम को युद्ध के दौरान जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने पर केंद्रित एक कोशिश के तौर पर पेश किया गया है.

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ट्रंप ने दी है धमकी

घमसारी ने यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब युद्ध की वजह से ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस में है. अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट पर मांगों से जुड़े ईरानी पावर प्लांट्स और पुलों पर और हमले करने की धमकी दी है. अगर अमेरिका एनर्जी प्लांट पर हमला करता है तो इससे ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है.

चुकानी होगी बड़ी कीमत

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से बड़ी चेतावनी दी है. ईरान की ओर से सीजफायर प्रस्ताव को ठुकाराए जाने के बाद ट्रंप ने कहा कि तेहरान को इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी होगी. जहां एक ओर ईरान ने व्यापक शर्तों के साथ इस संघर्ष को स्थायी रूप से समाप्त करने पर जोर दिया है तो वहीं ट्रंप ने संकेत दिया कि यदि कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

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