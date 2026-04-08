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Hindi NewsदुनियाDNA: सीजफायर के बाद यूएस में गृहयुद्ध क्यों, अमेरिका के सांसद बना रहे ट्रंप को सत्ताहीन करने का प्लान?

DNA: सीजफायर के बाद यूएस में 'गृहयुद्ध' क्यों, अमेरिका के सांसद बना रहे ट्रंप को सत्ताहीन करने का प्लान?

ईरान के साथ सीजफायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही देश में घिरते नजर आ रहे हैं. अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि ईरान के इस्लामिक शासन की सभ्यता मिटाने का दम भरने वाले ट्रंप अचानक शांति और युद्धविराम की दिशा में क्यों मुड़ गए.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 08, 2026, 11:07 PM IST
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डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति

DNA Analysis: अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों का आधा-अधूरा युद्धविराम हो चुका है. हम इस युद्धविराम को अधूरा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीजफायर के बाद भी हमले रुके नहीं हैं. मिसाइलें दागी जा रही हैं. ड्रोन अटैक अभी भी जारी है. युद्धविराम पर सहमति के बाद खुलासा हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान को दी गई डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 2 घंटे पहले सीजफायर को कबूला था.

इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं कि ईरान के इस्लामिक शासन की सभ्यता मिटाने का दम भरने वाले ट्रंप अचानक शांति और युद्धविराम की दिशा में क्यों मुड़ गए. 2 घंटे पहले अचानक ऐसा क्या हुआ कि 39 दिनों तक युद्ध लड़ने वाले ट्रंप ने अस्थायी शांति समझौते को स्वीकार कर लिया. इन्हीं सवालों की वजह से आज ट्रंप अपने ही घर यानी अमेरिका में घिर गए हैं.

अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ उतरे कई सांसद 

अमेरिका के 70 से ज्यादा सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की सिफारिश की है. इन सांसदों का कहना है कि ट्रंप ने युद्ध शुरु करने से पहले कांग्रेस की अनुमति नहीं ली थी जो नियमों का उल्लंघन करने वाला कदम है. ट्रंप विरोधी खेमे का ये भी कहना है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध में उतारकर ट्रंप ने अमेरिका का आर्थिक और सैन्य नुकसान किया है. इसी वजह से अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के आधार पर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए ताकि ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाया जा सके.

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ट्रंप के खिलाफ लामबंदी का सिलसिला सिर्फ अमेरिकी सियासत तक सीमित नहीं है. जब रात के वक्त ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया था. उसके ठीक बाद ट्रंप के आवास यानी व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हो गए थे. ये प्रदर्शनकारी ट्रंप के इस्तीफे की मांग कर रहे थे . 

ईरानी युद्ध से नाखुश हैं अमेरिकी!

एक सर्वे से पता चला है कि सिर्फ 41 प्रतिशत अमेरिकी ईरान से युद्ध करने का समर्थन कर रहे थे. जबकि बहुमत यानी 59 प्रतिशत ईरान से युद्ध नहीं चाहते थे. ये सर्वे बताता है कि ट्रंप ने अमेरिकी जनता के विरुद्ध जाकर इस युद्ध को शुरु किया. इसी का नतीजा है कि आज ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग की जा रही है.ट्रंप को हटाने के लिए जिस 25वें संशोधन का जिक्र किया जा रहा है. अब हम आपको उसकी जानकारी देते हैं. 

ट्रंप को हटाने की उठ रही मांग? 

25वें संशोधन का आर्टिकल 3 कहता है अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि वो अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर पा रहा है तो वो खुद पद छोड़ने के लिए कह सकता है. अगर राष्ट्रपति पद ना छोड़ना चाहे तो आर्टिकल 4 का इस्तेमाल किया जाता है. इस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति और कैबिनेट अमेरिकी सदन को राष्ट्रपति को हटाने के लिए चिट्ठी लिख सकते हैं. इस कदम के बाद दोनों सदनों में वोटिंग होती है. अगर वोटिंग में राष्ट्रपति को हटाने के लिए दो-तिहाई सांसदों की मंजूरी मिल जाती है तो राष्ट्रपति को हटाकर उप-राष्ट्रपति को पद पर बैठाया जाता है.

हालांकि एक सच ये भी है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास दोनों सदनों में बहुमत है. ऐसे में अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के तहत ट्रंप को हटाना लगभग असंभव है, लेकिन एक सच ये भी है कि ट्रंप ने ना सिर्फ अमेरिका के  राष्ट्रपति के पद की गरिमा को तार-तार किया है, बल्कि ट्रंप के अचानक लिए गए फैसलों से अमेरिका को बड़ा नुकसान भी हुआ है. 7 मार्च को ट्रंप कह रहे थे कि वो ईरान को बर्बाद कर देंगे और 8 मार्च की तड़के सुबह वो युद्धविराम पर राजी हो जाते हैं. ऐसे कदम के बाद आखिर कौन अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्दों पर भरोसा करेगा. ट्रंप ईरान के इस्लामिक शासन की सभ्यता तो खत्म नहीं कर पाए, उल्टा उन्होंने अपने पद की गरिमा और कूटनीति की सभ्यता को खत्म कर दिया.  

ट्रंप की जिद ने सब खराब किया!

एक राष्ट्राध्यक्ष और एक तानाशाह. दोनों ही किसी देश पर शासन चलाते हैं. फर्क इतना होता है कि राष्ट्राध्यक्ष सर्व सम्मति के साथ देश की भलाई में फैसला लेता है और तानाशाह के फैसले उसकी जिद या सनक से पैदा होते हैं. ट्रंप भले ही अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हैं लेकिन ईरान युद्ध में उनका बर्ताव एक तानाशाह जैसा रहा है. ट्रंप की युद्ध वाली जिद ने अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाया है. ये भी आपको ध्यान से देखना चाहिए.

इस युद्ध में ईरान के पलटवार की वजह से 15 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई और 550 से ज्यादा घायल हैं. युद्ध में अमेरिकी सेना के जो विमान और राडार तबाह हुए हैं उनकी कुल लागत 26 हजार 819 करोड़ रुपए है. अगर अमेरिकी अर्थव्यस्था की बात की जाए तो 39 दिनों के युद्ध ने उसे 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है. ट्रंप ना तो ईरान में इस्लामिक शासन को बदल पाए, ना ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद करा पाए. उल्टा अमेरिका का हर तरह से नुकसान करा दिया. उन्होंने अमेरिका की इमेज की धज्जियां उड़ा दीं.

ट्रंप की धमकी पर हो रही जगहंसाई 

पहले ट्रंप युद्ध में उतरे और फिर अचानक ईरान और उसकी सभ्यता को मिटाने की धमकी देते-देते सीजफायर कर बैठे. इससे ट्रंप और अमेरिका की जग-हंसाई हो रही है. ऐसे ही शासकों के लिए आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था जो शासक शास्त्र और ज्ञान को नजरअंदाज करके अपनी मनमर्जी से गलत फैसले लेता है, वो बहुत जल्द अपने राज्य और स्वयं का विनाश कर बैठता है.

खुद की वाहवाही कर रहे ट्रंप

राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप का चुनावी नारा था MAKE AMERICA GREAT AGAIN. ईरान के युद्ध में उतरकर ट्रंप अमेरिका को ग्रेट तो नहीं बना पाए लेकिन अपने गलत फैसलों और नीतियों की वजह से अमेरिका की सैन्य और आर्थिक प्रतिष्ठा को गर्त में जरूर धकेल दिया है. इतना नुकसान करने के बाद भी ट्रंप अपनी वाहवाही में नहीं चूक रहे हैं. अब से कुछ घंटों पहले ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है. 

इस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, "हम ईरान के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि जल्द शासन में बदलाव किया जाए. इतना ही नहीं हम ईरान की यूरेनियम संवर्धन की क्षमता को भी कम कर देंगे. 15 सूत्रीय समझौते के सभी पक्षों पर ईरान और हमारी सहमति तकरीबन बन चुकी है."

गले की फांस बना युद्ध का फैसला 

यहां आपको जानना चाहिए कि ट्रंप ने जो 15 सूत्रीय प्रस्ताव दिया था. ईरान ने उसे ठुकराकर 10 सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर युद्धविराम किया है और तो और ईरान ने इन 10 बिंदुओं में ये भी बता दिया है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम किसी भी कीमत पर नहीं रोकेगा. ट्रंप की ये पोस्ट साफ-साफ बताती है कि उनका मकसद लोगों को भ्रमित करना है. अपनी कमजोरियों से ध्यान बंटाना है. लेकिन जो माहौल अमेरिका में बना हुआ है, वो यही बताता है कि ट्रंप जो चाहे कर लें, लेकिन ईरान के युद्ध में उतरने का फैसला अब उनके लिए गले की फांस बन गया है.

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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