DNA: पड़ोसियों को कंगाल कर अपनी जेब भरने में जुटा ईरान, जंग के बीच कैसे किया सामान्य से ज्यादा तेल एक्सपोर्ट?

Iran-Israel War: आज फिर कच्चे तेल की कीमत में बड़ा उछाल आया है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव एक बार फिर 100 डॉलर के पार चला गया. एक ही दिन में लगभग 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. ये स्थिति उस समय है जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने तेल के दाम को स्थिर करने के लिए रिकॉर्ड तेल जारी करने का फ़ैसला लिया है. एजेंसी अपने इमरजेंसी भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करेगी. इस निर्णय के बाद तेल की कीमत घटनी चाहिए थी लेकिन दाम बढ़ गए. ईरान बार-बार कह रहा है कि तेल की कीमत 200 डॉलर प्रति बैरल तक जाएगी. अपनी इसी धमकी को सच बनाने के लिए वो तेल के समुद्री रास्तों को ठप करने के साथ-साथ तेल के केंद्रों को भी निशाना बना रहा है. ईरान ने इससे पहले भी सऊदी अरब, कतर, कुवैत और UAE में तेल केंद्रों को निशाना बनाया था. पिछले हफ्ते ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी रास तनुरा को 2 बार ड्रोन से निशाना बनाया. इसकी वजह से रिफाइनरी बंद करनी पड़ी. साथ ही अधिकतर तेल का निर्यात भी बंद करना पड़ा.

ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में जुटा ईरान

कतर में गैस उत्पादन के सबसे बड़े प्लांट रास लफान पर भी ड्रोन हमला हुआ. इसके बाद LNG प्लांट को अनिश्चितकाल के लिए बंद करना पड़ा. इस प्लांट से पूरी दुनिया में गैस की डिमांड का पांचवां हिस्सा सप्लाई किया जाता था. ईरान का तीसरा सबसे बड़ा हमला UAE में फुजैरा ऑयल फील्ड पर हुआ. ये मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा कमर्शियल स्टोरेज हब है जहां कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और जहाज़ों के लिए ईंधन स्टोर किया जाता है. इसके बाद कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक पर भी हमला किया गया. सऊदी अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है. कुल उत्पादन में इसका हिस्सा 12% के आसपास है. इराक में लगभग 5% तेल का उत्पादन होता है जबकि UAE में लगभग 4%. कुवैत में 3% जबकि कतर में 2% तेल का उत्पादन होता है. हालांकि गैस के उत्पादन में कतर दुनिया के टॉप 5 देशों में से है. इस तरह ये पांचों देश मिलकर लगभग 26% तेल का उत्पादन करते हैं. इसमें ओमान को जोड़ने पर आंकड़ा 28% के करीब पहुंच जाएगा. यानी दुनिया के कुल उत्पादन का एक-चौथाई से भी अधिक हिस्सा इन देशों से आता है और ईरान इन्हीं देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में लगा है. इसके कारण इन देशों से 14 करोड़ बैरल तेल का निर्यात रुक गया है.

तेल का निर्यात बढ़ा रहा ईरान

ईरान ने अपने पड़ोसी देशों का तेल निर्यात ठप करने की स्थिति बना दी है. लेकिन युद्ध के बावजूद वो अपना निर्यात बढ़ा रहा है. वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, युद्ध से पहले की तुलना में ईरान फिलहाल ज्यादा तेल का निर्यात कर रहा है और ये निर्यात होर्मुज स्ट्रेट के जरिए हो रहा है, जिसे उसने बाकी देशों के लिए बंद कर रखा है. रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के बाद ईरान ने 6 दिनों में औसतन 21 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का निर्यात किया है जो सामान्य से ज्यादा है. इसका लगभग 90% हिस्सा चीन को निर्यात किया जाता है. यानी ईरान अपना खजाना तो भर रहा है लेकिन अपने पड़ोसी देशों को कंगाल बनाने में जुटा है.

एक तरफ मिडिल ईस्ट के बड़े तेल निर्यातक देशों का कारोबार पूरी तरह ठप नजर आ रहा है. ईरान स्ट्रेट आफ होर्मुज पर मिसाइलें तानकर खड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने देश अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इस क्षेत्र की अलग तस्वीर दिखा रहे हैं. ट्रंप दुनिया की तेल कंपनियों को समझा रहे हैं कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया है. स्ट्रेट आफ होर्मुज सुरक्षित है और दुनिया को अब बेझिझक इसका इस्तेमाल करना चाहिए. जो देश ट्रंप के दावों पर यकीन करने के बारे में सोच रहे थे, उनको ईरान ने फौरन अपनी ताकत का ट्रेलर भी दिखा दिया. जिस वक्त ट्रंप स्ट्रेट आफ होर्मुज और मिडिल ईस्ट के समुद्री रूट को सुरक्षित बता रहे थे, उसी दौरान अमेरिकी कंपनी के एक ऑयल टैंकर में जोरदार हमला हुआ और जब ये हमला हुआ तब ये अमेरिकी टैंकर पर्शियन गल्फ में मौजूद था. ये वो जगह है, जिसे ट्रंप सुरक्षित बता रहे थे और दुनिया की तेल कंपनियों से अपील कर रहे थे कि उनको इस रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए.

कब तक बंद रहेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज?

ट्रंप का आश्वासन तो झूठा निकला, लेकिन ईरानी सेना के प्रवक्ता ने जो धमकी दी थी. वो बिल्कुल सही साबित हुई. सिर्फ एक दिन पहले ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जोलफकारी ने चेतावनी दी थी. हम अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगियों के फायदे के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एक लीटर तेल भी नहीं गुजरने देंगे. कोई भी जहाज या तेल का कार्गो जो इन देशों के लिए जा रहा हो, उसे वैध निशाना माना जाएगा और ईरान उस पर हमला करेगा. ये चेतावनी 24 घंटे पहले दी गई थी, जिसके बाद सीधे अमेरिकी तेल टैंकर पर हमला किया गया, लेकिन अब ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता मोजतबा खामेनेई ने साफ साफ कह दिया है. होर्मुज स्ट्रेट बंद रहना चाहिए यानी अब ईरान इस रास्ते में किसी भी टैंकर की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा. ईरान ने जहाजों का रास्ता रोकने के लिए समुद्र में हजारों समुद्री सुरंगें बिछा रखी हैं, जिनमें कभी भी धमाका किया जा सकता है और इनको पूरी तरह हटाने में कई महीने का वक्त लगेगा.

ईरान ने इस इलाके में Khalij Fars और Hormuz-2 जैसी एंटी-शिप मिसाइलें तैनात की हैं जो जहाजों को दूर से निशाना बना सकती हैं. अमेरिका की सेना ने स्ट्रेट आफ होर्मुज में युद्धपोत भेजने को खतरनाक बताया है. वहीं अमेरिकी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि स्ट्रेट आफ होर्मुज को पूरी तरह सुरक्षित खोलने के लिए ईरान के तटीय इलाकों पर जमीन से सैन्य कार्रवाई करनी पड़ सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए ईरान के समुद्री तट पर कब्जा करना होगा ताकि वहां से होने वाले हमले रोके जा सकें. अमेरिका के उर्जा मंत्री क्रिस राइट ने भी माना है. इस वक्त होर्मुज से जहाजों का गुजरना सुरक्षित नहीं है और मार्च के अंत तक तेल टैंकरों को युद्धपोतों की सुरक्षा में होर्मुज से गुजारने की कोशिश की जाएगी.