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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनजब तेल के लिए दुनिया प्यासी, फिर भी टेंशन से कोसों दूर है चीन; सालों पहले के इन बड़े फैसलों ने बीजिंग को किया मजबूत

जब तेल के लिए दुनिया 'प्यासी', फिर भी टेंशन से कोसों दूर है चीन; सालों पहले के इन बड़े फैसलों ने बीजिंग को किया मजबूत

ईरानी जंग के कारण दुनिया में कच्चे तेल को चिंता बढ़ गई है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, जिसके कारण दुनिया के अधिकांश देशों में कच्चे तेल की किल्लत हो गई है और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं. इन सबके बीच चीन बिल्कुल शांत है और टेंशन फ्री है. 

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:24 PM IST
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जब तेल के लिए दुनिया 'प्यासी', फिर भी टेंशन से कोसों दूर है चीन; सालों पहले के इन बड़े फैसलों ने बीजिंग को किया मजबूत

Middle East War Impact: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के समाप्त होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं. जहां एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक नए दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर तेहरान की ओर से भी अमेरिका के हर एक एक्शन पर पलटवार किया जा रहा है. 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग का सीधा असर दुनिया पर भी देखने को मिलने लगा है. ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद किए जाने के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की किल्लत होने लगी है.  

युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं. एशिया के कई देश ईरान से सुरक्षित रास्ता बनाने की कोशिश में लगे हैं. पाकिस्तान में तेल की कीमतों में आग लग गई है. मलेशिया जैसे देशों ने सरकारी कर्मचारियों को ईंधन बचाने के लिए घर से काम करने का विकल्प दिया. इन सबके बीच चीन ही एक ऐसा देश है, जिसपर युद्ध के कारण कोई खास असर होता नजर नहीं आ रहा है. आखिर चीन के पास कौन सी ऐसी तैयारी है, जिसकी वजह से वह निश्चिंत है. इस आर्टिकल में हम इसी से जुड़ी जानकारी पर बात करेंगे. 

क्यों जंग में भी टेंशन फ्री है चीन 

रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है. हैरान करने वाली बात है कि चीन के आवश्यकता का आधा से अधिक तेल की आपूर्ति मिडिल ईस्ट से ही होती है. बताया जाता है कि साल 2025 में चीन ने ईरान के निर्यात का 80 प्रतिशत से ज्यादा तेल खरीदा था. मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आयातक होने के कारण भी चीन किसी घबराहट में नहीं है. इसकी खास वजह है बीजिंग की ओर से की गई सालों पहले की प्लानिंग और काम करने का तरीका. 

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चीन की टीपॉट रिफाइनरियों का अहम रोल 

बताया जाता है कि चीन में छोटी-छोटी निजी रिफाइनरियां है, जो काफी तेजी से काम करती हैं. इन निजी रिफाइनरियों को टीपॉट रिफाइनरी कहा जाता है. इनमें अधिकांश रिफाइनरियां मुख्य रूप से शेडोंग प्रांत में स्थित हैं. इनकी बनावट चाय की केतली के जैसे होती है, जिसके कारण इनका नाम टीपॉट पड़ा है. दावा किया जाता है कि देखने में यह रिफाइनरियां काफी छोटी हैं, लेकिन यह चीन में अहम भूमिका निभाती हैं. इनका मुनाफा बेहद कम होता है, लेकिन कीमतों में उतार चढ़ाव से यह प्रभावित जरूर होती हैं. 

चीन की छोटी कंपनियां स्टोर करती हैं तेल 

इन निजी रिफाइनरियों की सबसे अहम खासियत है कि जो बड़ी और सरकारी कंपनियां नहीं कर पाती हैं, वह ये कर लेती हैं. यानी निजी रिफाइनरियां ईरान, वेनेजुएला, रूस जैसे देशों से कम कीमत पर कच्चा तेल खरीदती हैं. कई बार यह उन देशों से भी तेल खरीदती हैं, जिनपर पश्चिमी प्रतिबंध है. इसके बाद उस कच्चे तेल को प्रोसेस करके भविष्य के लिए स्टोर कर लेती हैं. 

चीन ने जमा किया इतना तेल 

दुनिया का सबसे बड़ा आयातक होने के साथ-साथ चीन ने अपनी खास रणनीति के कारण एक बड़ा तेल भंडार तैयार कर लिया है. इसी साल की शुरुआत में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन का सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व करीब 1.2 अरब बैरल पहुंच गया था. बताया जाता है कि यह करीब 109 दिनों के समुद्री आयात के बराबर है. यह तेल कम कीमतों पर खरीदा गया था.  चीन ने यह कदम उस समय उठाया, जब पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण बैरल की कीमतें गिरी हुई थीं. 

चीन के लिए कभी नहीं बजेगी खतरे की घंटी? 

भले ही चीन ने बड़ी मात्रा में तेल को रिजर्व कर लिया है, लेकिन उसके लिए आराम हमेशा नहीं रहने वाला है. जानकार मानते हैं कि चीन का यह बफर अब पतला हो रहा है. मार्च में चीन के समुद्री तेल आयात 10.19 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है, जो फरवरी के 11.51 मिलियन बैरल से कम है. बता दें कि मार्च के अधिकांश आयात युद्ध के शुरू होने से पहले लोड किए गए थे. अब अप्रैल में आयात में तेजी से गिरावट के संकेत मिल सकते हैं. 

(यह भी पढ़ें: 'होर्मुज खोलकर बहाएंगे तेल...,' बौखलाए ट्रंप ने फिर दी ईरान को धमकी, समुद्री मार्ग पर करेंगे कब्जा?)

रूस पर चीन का भरोसा

एक रिपोर्ट में केप्लर की सीनियर एनालिस्ट मुयू जू के हवाले से बताया गया कि ऊंची कीमतों और कम मुनाफे के कारण टीपॉट रिफाइनरी कच्चा तेल नहीं खरीद पाती हैं. जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो छोटी फैक्टरियां तेल खरीद बंद कर देती हैं. वर्तमान स्थिति को देखते हुए चीन का भरोसा सबसे अधिक रूस पर है. साल 2026 के पहले दो महीने में चीन का रूस से तेल आयात 40.9 प्रतिशत बढ़ गया है. 

चीन की दूरदर्शी सोच ने पहुंचाई राहत 

जिस दौरान एशिया के अधिकांश देश कच्चे तेल की किल्लत से जूझ रहे हैं और तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, ऐसे समय में चीन राहत की सांस ले रहा है. चीन के बड़े रणनीतिक भंडार, सस्ते तेल की खरीदारी और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ते कदमों के उसके काफी मजबूत बनाया है. हालांकि, अगर यह युद्ध लंबा खिंचा, तो चीन का बफर भी समाप्त हो सकता है. दुनिया भले तेल के लिए छटपटा रही हो, लेकिन चीन अपनी दूरदर्शी योजना की वजह से अभी शांत बना हुआ है. 

यह भी पढ़ें: Iran Israel War: दुश्मन का दुश्मन दोस्त? फ्रांस के लिए पसीजा ईरान का दिल, होर्मुज से पार कराया जहाज

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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