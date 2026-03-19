DNA: ऑयल बम फटा...भारत को कितना घाटा? कच्चे तेल में उछाल से शेयर बाजार में भूचाल!

Middle East War: कच्चे तेल की बढ़ती कीमत का असर भले ही अभी तक भारत के आम लोगों पर नहीं पड़ा है, लेकिन इससे सरकार का हिसाब-किताब गड़बड़ाने वाला है. सरकार पर इसका क्या असर होगा, ये जानने से पहले आपको शेयर बाजार पर युद्ध के असर के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये सीधे आपसे जुड़ा विषय है.
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Middle East War: शेयर बाजार में आज 22 महीने की सबसे बड़ी गिरावट रही. सेंसेक्स 2,497 प्वाइंट गिरकर 74,207 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी में 776 प्वाइंट की गिरावट आई और ये 23,002 पर बंद हुआ. कच्चे तेल की बढ़ती कीमत ने सेंसेक्स को एक दिन में ढाई हजार प्वाइंट नीचे ला दिया. युद्ध मिडिल ईस्ट में हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से भारत में शेयर बाजार के निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपये स्वाहा हो गए. भारत का रक्षा बजट 8 लाख करोड़ रुपये के आसपास है. उसका डेढ़ गुना एक दिन में निवेशकों को नुकसान हुआ है. गिरावट सिर्फ शेयर बाजार में नहीं आई है, बल्कि सोने-चांदी ने तो गिरने का रिकॉर्ड बना दिया.
सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत में करीब 7,000 रुपये की कमी आई है और ये 1 लाख 48 हजार रुपये पर आ गई है. कल सोने का दाम 1 लाख 55 हजार रुपये था. सर्राफा बाजार में एक किलो चांदी की कीमत 20 हजार रुपए घटकर 2 लाख 30 हजार रुपए पर आ गई है. इससे पहले कल चांदी की कीमत ढाई लाख रुपए किलो थी. वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में तो सोने-चांदी की कीमत में और भी गिरावट आई है. रात 8 बजे के क़रीब सोना 8,000 रुपये गिरकर 1 लाख 45 हजार के करीब था. वहीं चांदी 20 हज़ार रुपये की गिरावट के साथ 2 लाख 28 हजार के करीब थी.
#DNAमित्रों | ऑयल बम फटा...भारत को कितना घाटा? कच्चे तेल में उछाल... शेयर बाजार में भूचाल !
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— Zee News (@ZeeNews) March 19, 2026
दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक जे पी मॉर्गन की रिसर्च में कहा गया था कि- युद्ध और भू-राजनीतिक उथल-पुथल के समय सोना सवाल नहीं पूछता, वो बस ऊपर उठता है. लेकिन इस युद्ध का आकलन करने में ट्रंप की तरह दुनिया के तमाम विशेषज्ञ भी गलत साबित हो गए. सोना-चांदी लगातार गिर रहे हैं. ये खबर भारत के लोगों के लिए मिली-जुली है, जो लोग वास्तविक खरीदार हैं यानी जिन्हें शादी-ब्याह और दूसरे शुभ अवसरों के लिए सोना खरीदना है. उनके लिए ये अच्छी खबर है. इससे शादी का खर्च कम होगा. महंगी कीमत से जो लोग परेशान थे, उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी. सोने-चांदी की दुकानों में फिर से रौनक आएगी. लेकिन जिन लोगों ने निवेश के मकसद से सोना-चांदी खरीदा था, उनके लिए ये बड़ा झटका है. सोने-चांदी को अच्छा निवेश समझने वाले लोगों के लिए दाम में ये उथल-पुथल एक सबक की तरह है.
तेल का दाम बढ़ने से शेयर बाजार से लेकर सोने-चांदी तक के निवेशकों को जबरदस्त नुकसान हो रहा है. लेकिन इस नुकसान से भारत सरकार भी नहीं बच पाई है. युद्ध से पहले की तुलना में भारत दोगुने से भी ज़्यादा दाम पर कच्चा तेल खरीद रहा है, दोगुने से भी ज्यादा दाम पर. तेल का अंतरराष्ट्रीय दाम भले ही 115 डॉलर पर हो लेकिन भारत 146 डॉलर प्रति बैरल की दर से तेल खरीद रहा है. जबकि फरवरी में भारत का औसत खरीद मूल्य 69 डॉलर प्रति बैरल था. यानी एक महीने में भारत के लिए तेल 112% महंगा हो गया है.
अंतरराष्ट्रीय कीमत की तुलना में भारत का खरीद मूल्य ज्यादा होने का कारण ये है कि भारत किसी एक देश या एक ही तरह का तेल नहीं खरीदता. भारत कई देशों जैसे इराक, सऊदी अरब, रूस, UAE से अलग-अलग वैरायटी का तेल खरीदता है. इन सभी अलग-अलग तरह के तेलों की कीमतों का जो औसत निकाला जाता है, उसे ही इंडियन बास्केट कहते हैं. ज्यादा रेट की एक वजह ये भी है कि हाल के दिनों में जहाज और इंश्योरेंस पर भी खर्च बढ़ गया है. जिस 150 डॉलर तक कच्चे तेल की कीमत पहुंचने की भविष्यवाणी की जा रही थी, भारत उसके करीब पहुंच गया है.
कच्चे तेल के दाम में 1 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारत के सालाना आयात बिल में लगभग 1.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होती है. इस तरह भारत के लिए औसत कीमत 77 डॉलर बढ़ चुकी है. यानी आयात बिल लगभग 115 अरब डॉलर बढ़ जाएगा. इसका मतलब ये है कि भारत को 10 लाख 71 हजार करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे. ये रकम भारत के मौजूदा वित्त वर्ष के बजट के 20% के बराबर है. बजट के 20% के बराबर की रकम महंगे तेल पर खर्च हो जाएगी. हालांकि ये स्थिति तब होगी जब ये कीमत लगातार बनी रहेगी.
खाड़ी देशों पर ईरान के हमले के बाद भारत में सप्लाई की परेशानी और बढ़ सकती है. ईरान से बातचीत करके भारत के 3 जहाज होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते सप्लाई लेकर आए हैं. लेकिन इन हमलों से रास्ता खुला रहने पर भी तेल और गैस की सप्लाई ठप हो जाएगी. भारत अपनी ज़रूरत का 50% से ज्यादा तेल मिडिल ईस्ट के देशों से मंगवाता है. वहीं गैस की बात करें तो भारत के लिए कतर सबसे बड़ा सप्लायर है. 2024-25 में भारत ने 27 मिलियन टन गैस का आयात किया था. इसमें अकेले कतर का हिस्सा 47% के करीब था. यानी लगभग आधा गैस कतर से आयात किया गया था. लेकिन इस युद्ध में कतर के उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो रहा है, जिससे भारत को सप्लाई की जाती थी. इसका असर बिजली उत्पादन से लेकर फर्टिलाइजर, शहरों में गैस की सप्लाई और उद्योगों तक पर पड़ेगा.