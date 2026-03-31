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अब होर्मुज पार करने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा ईरान, संसद ने प्लान को दी मंजूरी

Middle East War: मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ईरान की एक पार्लियामेंट्री कमीशन ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने के प्लान को मंजूरी दे दी है. ये मंजूरी ऐसे समय पर आई है जब ईरान ने होर्मुज पर पाबंदी लगाई है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 31, 2026, 07:25 AM IST
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Strait of Hormuz
Strait of Hormuz

Strait of Hormuz: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. इस जंग की वजह से दुनियाभर में गैस-तेल की किल्लत होने लगी है. इसी बीच ईरान की एक पार्लियामेंट्री कमीशन ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने के प्लान को मंजूरी दे दी है. होर्मुज स्ट्रेट तेल और गैस शिपमेंट के लिए एक जरूरी रास्ता है, जिसपर जंग की वजह से ईरान ने पाबंदी लगा दी है.

रियाल में टोल वसूलेगा ईरान

इसमें सुरक्षा व्यवस्था, जहाजों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक प्रबंधन और ईरानी रियाल में टोल वसूलने जैसी बातों पर ध्यान दिया है. इस प्लान में अमेरिकी और इजरायली जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट में आने-जाने से पूरी तरह पाबंदी लगाई है. इसमें ओमान के साथ सहयोग करके कानूनी ढांचा बनाने की भी बात की गई है. इसके अलावा, जो देश ईरान के खिलाफ एकतरफा प्रतिबंधों में शामिल हैं, उनके जहाजों को भी इस रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं होगी. 

होर्मुज को कंट्रोल करने की बात

इससे पहले US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स होर्मुज स्ट्रेट पर फिर से कंट्रोल करने जा रहा है, जिससे आखिरकार नेविगेशन की आजादी होगी. उन्होंने कहा कि ईरान से अन्य देशों ने होर्मुज स्ट्रेट को पार करने के लिए अलग-अलग डील की हैं.  US या तो अमेरिकन एस्कॉर्ट्स या मल्टीनेशनल एस्कॉर्ट इसपर कंट्रोल कर लेगा क्योंकि यह रास्ता काफी अहम और यहां से ज्यादा से ज्यादा जहाज गुजरते हैं. 

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ट्रंप ने दी थी चेतावनी

वहीं US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर तेहरान होर्मुज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोलता है, तो वे ईरान के सिविलियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पावर प्लांट, तेल के कुएं और खार्ग आइलैंड शामिल हैं उसे टारगेट करेंगे. अगर ईरान डील नहीं करता तो हम ईरान में अपने प्यारे 'स्टे' को उनके सभी इलेक्ट्रिक जेनरेटिंग प्लांट, तेल के कुएं और खार्ग आइलैंड को उड़ाकर और पूरी तरह से खत्म करके खत्म कर देंगे.

युद्ध शुरू होने के बाद ईरान की मांग

बता दें कि US-इजरायल ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने कुछ जहाजों से अनौपचारिक रूप से फीस मांगना शुरू कर दिया था. जिसके तहत एक जहाज से 20 लाख डॉलर यानी करीब 17 करोड़ रुपये तक की मांग की गई थी. जिसे कानूनी रूप देने की कोशिश चल रही थी. (ANI)

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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