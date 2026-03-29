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Hindi Newsदुनियाक्लासरूम तक पहुंची जंग! तेहरान ने दिया US यूनिवर्सिटियों पर हमले का अल्टीमेटम, ट्रंप के सामने रखी बड़ी शर्त

क्लासरूम तक पहुंची जंग! तेहरान ने दिया US यूनिवर्सिटियों पर हमले का अल्टीमेटम, ट्रंप के सामने रखी बड़ी शर्त

Middle East war: ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका को कड़ी धमकी दी है. उसने कहा है कि अमेरिका एक बयान जारी करके यूनिवर्सिटी पर बमबारी की निंदा करे वरना ईरान कड़ा जवाब देगा. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 29, 2026, 06:26 AM IST
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Middle East war
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Israel-US Iran War: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग अब खतरनाक मोड़ ले रही है. अब ईरान ने अमेरिका को बड़ा अल्टीमेटम दिया है. ईरान ने कहा है कि वह मिडिल ईस्ट में अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर हमला करेगा. रिवोल्यूशनरी गार्ड ने ये भी कहा कि अगर US सरकार चाहती है कि इस इलाके में उसकी यूनिवर्सिटी बदले की कार्रवाई से बची रहें तो उसे सोमवार, 30 मार्च को दोपहर 12 बजे, तेहरान समय तक एक ऑफिशियल बयान में यूनिवर्सिटी पर बमबारी की निंदा करनी चाहिए.

ईरानी यूनिवर्सिटीज पर हमला

IRGC ने ये भी कहा कि US और इजरायली हमलों में ईरान की दो यूनिवर्सिटीज तबाह हो गई हैं. खाड़ी क्षेत्र में कई अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के कैंपस हैं, जिनमें कतर में टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी और संयुक्त अरब अमीरात में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी शामिल हैं. IRGC की यह चेतावनी उत्तर-पूर्वी तेहरान में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हुए हमले के बाद आई है, जिसमें इमारतों को नुकसान हुआ लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ.

कर्मचारियों को दूर रहने की सलाह

इसके अलावा IRGC ने कहा कि हम इस इलाके में अमेरिकी यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारियों, प्रोफेसरों और छात्रों और उनके आस-पास के इलाकों में रहने वालों को सलाह देते हैं कि वे कैंपस से एक किलोमीटर दूर रहें. 

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एक महीने से चल रही जंग

ये युद्ध एक महीने से हो रहा है और आज भी बेनतीजा है. ईरान अमेरिका-इजरायल को जवाब देते हुए खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है. अब ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया. यह हमला सीधे तौर पर अमेरिका की मौजूदगी वाले ठिकाने पर था, जिससे तनाव और भड़क गया.

हमले के बीच मिस्र ने कही ये बात 

युद्ध के कारण पैदा हुआ आर्थिक संकट पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है. मिस्र ने कहा है कि वह खपत को सही ढंग से नियंत्रित करने के लिए, उन बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स की गति दो महीने के लिए धीमी कर देगा जिनमें ईंधन और डीजल की खपत ज्यादा होती है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इस संघर्ष के कारण ऊर्जा की कीमतें बढ़ गई हैं और सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ गया है.

(ये भी पढ़ें: ईरान-US तनाव चरम पर: मिडिल ईस्ट में 3500+ अमेरिकी सैनिक तैनात, USS Tripoli ऑपरेशन जोन में पहुंचा)

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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