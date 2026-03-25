होर्मुज में वही होगा, जो हम तय करेंगे... जंग से जितना बचोगे, हम उतना मारेंगे; ईरान की अमेरिका को सीधी धमकी

Middle East War: पश्चिम एशिया में जारी जंग लगातार 26 दिन बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. जंग रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के आगे 15 शर्तें रखी थीं, हालांकि ईरान ने इन्हें साफतौर पर खारिज कर दिया है. तेहरान ने बदले में अपनी 5 डिमांड रखी हैं. उसका कहना है कि अगर इन शर्तों को मान लिया जाता है तो वह जंग रोकने के लिए तैयार है. इधर ईरानी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जोल्फकारी लगातार अमेरिका को लेकर बयान दे रहे हैं.

जलडमरूमध्य को लेकर ईरान करेगा फैसला

लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जोल्फकारी ने जलडमरूमध्य को लेकर कहा कि इसकी स्थिति भी उनके फैसले पर ही निर्भर करेगा. उन्होंने कहा,' जलडमरूमध्य की स्थिति पहले जैसी नहीं होगी. जो होगा, वो हमारे फैसले पर निर्भर करेगा. हमने ट्रांजिट रूल्स को वापस लिखा है. दुश्मन और उससे संबंधित किसी को भी यहां से गुजरने का अधिकार नहीं है. ट्रांजिट परमिट जारी करने का फैसला हमारा है.' प्रवक्ता ने जंग को लेकर आगे कहा,' आप युद्ध को जितना लंबा खींचने से बचने की कोशिश करेंगे, हमारे मुल्क का प्रतिरोध और हमारी सशस्त्र सेनाओं की ताकत उतनी ही बढ़ेगी.'

भाग गए अमेरिकी सैनिक

जोल्फकारी ने जंग में अमेरिका को हुए नुकसान को लेकर कहा,' चूंकि इस क्षेत्र में अमेरिका के सभी ठिकाने नष्ट हो चुके हैं इसलिए अमेरिकी कमांडर और सैनिक भागकर ठिकानों के बाहर बने सीक्रेट जगहों में छिप गए हैं और हम उनका पीछा कर रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा,' हम इस क्षेत्र के देशों की जनता से अपील करते हैं कि वे उनके छिपने के स्थानों की जानकारी दें और साथ ही अपनी खुद की सुरक्षा के लिए इस इलाके से अमेरिकियों को बाहर निकालने की मांग करें.'