इस वजह से बातचीत को मजबूर हुए ट्रंप? ईरान ने दिखा दिया तबाही का वो तहखाना जो अभी खुला भी नहीं

Iran-Us-Israel War Updates: ईरान-अमेरिका जंग अब 26वें दिन में दाखिल हो चुकी है और अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की ईरानी नाकेबंदी तोड़ने के लिए ट्रंप का फॉर्मूला क्या होगा, ईरान के साथ बातचीत या होर्मुज में सैन्य आमना-सामना? ये सवाल ट्रंप की तरफ से साफ नहीं है, इसलिए दुनिया भर के देशों के साथ-साथ अमेरिकी सेना पर भी दबाव है, क्योंकि ये जंग न होती, तो दुनिया में इतना बड़ा तेल संकट खड़ा नहीं होता और जब संकट है, तो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के पास एक संकरा समुद्री रास्ता खुलवाने की ताकत क्यों नहीं?

ऐसा इसलिए है, क्योंकि होर्मुज पार करने से पहले ट्रंप की सेना को ईरान की खतरानक मिसाइलों के साए से गुजरना होगा, जो ईरान ने कई बार वीडियोज जारी कर दिखाया भी है. ईरान ने गुफा के कई वीडियो जारी किए हैं, जिनमें मिसाइलें भरी पड़ी हैं. दिलचस्प बात यह है कि ईरान की तरफ से हाल ही में एक और वीडियो जारी किया गया है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि यह गुफा बिल्कुल होर्मुज के करीब है. यह वीडियो ऐसे वक्त में आया है, जब ट्रंप अपनी तरफ से पांच दिनों के सीजफायर का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन ईरानी सेना कह रही है कि जंग तो अब हमारी शर्तों पर खत्म होगी.

हजारों हमलों के बावजूद खड़ा है ट्रंप

ट्रंप ने जिस ईरान को एक हफ्ते के अंदर रौंद देने का दावा कर हमला शुरू किया था, वो ईरान 8 हजार से ज्यादा अमेरिकी इजरायली हमले झेलने के बाद भी चट्टान की तरह खड़ा है. ट्रंप और दुनिया के सामने अपनी शर्तों को वाजिब बता रहा है. इसकी एक बड़ी वजह है- होर्मुज पर ईरानी सेना का कंट्रोल. ऐसा नहीं, कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रणनीतिक महत्व का अंदाजा इसी जंग के दौरान हुआ, बल्कि ईरानी रणनीतिकार संभावित जंग के लिए तैयारी बरसों पहले ही कर चुके थे.

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'अभी जंग के लिए खुला भी नहीं ईरान का यह तहखाना'

ईरानी नेवी की तरफ से जारी सुरंग का वीडियो होर्मुज के पास किसी अज्ञात लोकेशन का है. इस वीडियो में ईरानी कमांडर दिख रहे हैं, इसके साथ एक ईरानी मीडिया का रिपोर्टर भी दिख रहा है, जो स्थानीय भाषा में इस सुरंग और यहां रखे गए हथियारों के बारे में बता रहा है. इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में हमने एआई चैटबॉट्स से जानने की कोशिश की, तो पता चला कि ईरान का ये वो सीक्रेट मिसाइल तहखाना है, जो अभी जंग के लिए खुला ही नहीं, इसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जंग के लिए बचाकर रखा गया है.

ईरान के पास हैं तबाही मचाने वाले हथियार

ईरान की नौसेना ने अपने सबसे घातक हथियारों, डिस्ट्रॉयर्स और कॉम्बैट शिप की लाइन लगा रखी है. ईरान का दावा है कि इस सुरंग में इतने हथियार हैं, जिससे पूरे समुद्री क्षेत्र में तबाही मचाई जा सकती है. ये वीडियो बताता है कि होर्मुज की सुरक्षा के लिए ईरान ने पहले से ही तैयारी कितने बड़े पैमाने पर कर रखी थी.

ईरान ने बना रखे हैं अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी

होर्मुज के तट पर ईरानी सेना का ये अकेला अंडर ग्राउंड मिसाइल स्टोर नहीं, बल्कि ईरान ने इससे बड़े-बड़े अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बना रखे हैं. ईरानी सेना ने इसके बाकायदा वीडियो भी इसी जंग के दौरान जारी किए. यानी जंग के मैदान में पूरा मुकाबला ताल ठोक कर है.

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इस बात को दो हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, ईरान अपनी मर्जी के मुताबिक होर्मुज से समुद्री जहाजों को रास्ता दे रहा है, बाकी अमेरिका और सहयोगियों के लिए पूरी तरह ताला लगा रखा है. इसके लिए ईरानी नेवी ने कैसी तैयारी की है, पहले इसे समझते हैं.

1. होर्मुज बेहद संकरा इलाका है, जहां जहाज 2 मील के दायरे से गुजरते हैं.

2. ईरान ने माइन्स के साथ होर्मुज में फिदायीन पनडुब्बियां तैनात कर रखी हैं.

3. करीब 500 स्पीड बोट्स हैं, जो क्रूज मिसाइलों से लैस हैं.

4. होर्मुज के पूर्वी तट पर ईरान का भारी तोपखाना है, जो किसी भी जहाज को तबाह कर सकता है.

5. ईरान होर्मुज के अंदर नेवल माइन्स का नेटवर्क बना चुका है, जिसे तोड़ना नामुमकिन है.

6. जमीन पर बारूदी सुरंग की तरह नेवल माइन्स को ढूंढना और निष्क्रिय करना मुश्किल होता है.

होर्मुज के अंदर रहस्यमयी नेवल माइंस की वजह से ही ट्रंप की ताकतवर नेवी बैकफुट पर है. ट्रंप खुद कभी नाटो देशों से, तो कभी पाकिस्तान और कतर जैसे देशों से ईरान से मध्यस्थता की बात करते दिख रहे हैं, ताकि होर्मुज खुल जाए.

होर्मुज के लिए अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है?

ट्रंप होर्मुज को खुलवाने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि वो जानते हैं, इस पर ईरान के कंट्रोल का क्या मतलब है. होर्मुज दो वजहों से उसके लिए अहम है. एक तो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी. इन दोनों ही मुद्दों को ईरान इस जंग में बखूबी इस्तेमाल कर रहा है. तेल की ढुलाई रुकने से जो संकट खड़ा हुआ है, उसके लिये दुनिया के तमाम देश ट्रंप को जिम्मेदार मान रहे हैं. इससे अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है. एक दबाव ईरान के पलटवार का भी है, जिसका अंदाजा शायद ट्रंप ने ठीक-ठीक नहीं लगाया था.