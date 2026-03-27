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Hindi NewsदुनियाUN में ईरान का लेटर बम, इजरायल और अमेरिका के निशाने पर हैं ये दो नेता, क्या झूठा था US का दावा?

UN में ईरान का लेटर बम, इजरायल और अमेरिका के निशाने पर हैं ये दो नेता, क्या झूठा था US का दावा?

Middle East War: मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ईरान ने कहा है कि इजरायल और अमेरिका मोहम्मद बाकर गालिबाफ और अब्बास अराघची को मारने की योजना बना रहा है. इससे पहले इन दो देशों ने दावा किया था उसने इन दो नेताओं को हिट लिस्ट से हटा दिया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 27, 2026, 10:58 AM IST
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Abbas Araghchi-Baqer Ghalibaf
Abbas Araghchi-Baqer Ghalibaf

Israel US Iran war: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग से भीषण तबाही मची है. इसकी वजह से दुनिया के कई देशों को तेल की किल्लत भी झेलनी पड़ रही है. इसी बीच ईरान ने यूनाइटेड नेशंस को बड़ी जानकारी दी है. ईरान ने UN से कहा है कि इजरायल और अमेरिका विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची और पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ को मारने की योजना बना रहा है. ईरान ने ये जानकारी ऐसे समय पर दी है जब इन दो देशों ने कहा था कि ये नेता उनके हिट लिस्ट में नहीं है.

UN में ईरान के एंबेसडर आमिर सईद इरावानी ने गुरुवार को UN सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटेरेस और सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को लिखे एक ऑफिशियल लेटर में हत्या की कथित साजिशों पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि मैं आपका और सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों का तुरंत ध्यान मीडिया में छपी रिपोर्ट्स की ओर खींचना चाहता हूं. इन रिपोर्ट्स से पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायली सरकार ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बड़े अधिकारियों की पहचान की है और उन्हें हत्या के टारगेट के तौर पर चुना है, जिसमें इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली के स्पीकर, पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ और विदेश मंत्री, मिस्टर सैय्यद अब्बास अराघची शामिल हैं.

इरावानी ने आगे ये भी कहा कि ऐसी पॉलिसी साफ तौर पर इंटरनेशनल कानून के जरूरी नियमों का गंभीर उल्लंघन दिखाती है. उन्होंने इसे  UN चार्टर का खुला उल्लंघन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कानून का उल्लंघन बताया. आगे कहा कि उनकी जान पर कोई भी हमला शांतिपूर्ण इंटरनेशनल रिश्तों की नींव को कमजोर करेगा. इसके अलावा कहा कि ईरान बड़े सरकारी अधिकारियों की हत्या को नॉर्मल बनाने की किसी भी कोशिश की कड़ी निंदा करता है.

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उन्होंने इसे एक नुकसान पहुंचाने वाली और भेदभाव वाली पॉलिसी बताया जो सरकारी आतंकवाद को दिखाती है, एक खतरनाक मिसाल कायम करती है, और इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है. उन्होंने सऊदी अरब, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात से ईरान के खिलाफ अपने इलाके का और इस्तेमाल रोकने को कहा और इस बात पर जोर दिया कि वह इन देशों की सॉवरेनिटी का सम्मान करता है, लेकिन तेहरान अपनी सॉवरेनिटी, इलाके की एकता और राजनीतिक आजादी की रक्षा के लिए सभी जरूरी और सही कदम उठाने का अपना कानूनी अधिकार रखता है जिसमें सेल्फ-डिफेंस का अपना अंदरूनी अधिकार भी शामिल है.

इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ को अमेरिका और इजरायल की 'हिट लिस्ट' (टारगेट लिस्ट) से अस्थायी रूप से हटा दिया गया है. (ANI)

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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