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Hindi Newsदुनिया20 घंटे का काउंटडाउन! ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद ईरान का वार, कहा- आपको और आपके दोस्‍तों को पुरा पाषाण काल में भेज देंगे

20 घंटे का काउंटडाउन! ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद ईरान का वार, कहा- आपको और आपके दोस्‍तों को पुरा पाषाण काल में भेज देंगे

Middle East war: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है. जिसपर पलटवार करते हुए ईरान ने कहा है कि अमेरिका के पास  ईरान के सामने सरेंडर करने के लिए लगभग 20 घंटे हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 07, 2026, 10:15 AM IST
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20 घंटे का काउंटडाउन! ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद ईरान का वार, कहा- आपको और आपके दोस्‍तों को पुरा पाषाण काल में भेज देंगे

Middle East War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा कि आज रात में समयसीमा पूरी हो जाएगी. इसके बाद ईरान पर अमेरिका का कहर टूट सकता है. उनके अल्टीमेटम के बाद ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर गालिबाफ के सलाहकार ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप के पास ईरान के सामने सरेंडर करने के लिए लगभग 20 घंटे हैं, अगर अमेरिका पीछे नहीं हटा तो उनके साथी पुरा पाषाण काल में भेज दिए जाएंगे. 

पुरा पाषाण काल भेज दिए जाएंगे साथी

ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर के सलाहकार ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि कहा कि तेहरान पीछे नहीं हटेगा और चेतावनी दी कि अगर वॉशिंगटन पीछे नहीं हटा तो और उसके अमेरिकी साथी 'स्टोन एज (पुरा पाषाण काल) में भेज दिए जाएंगे'. ट्रंप के पास ईरान के सामने सरेंडर करने के लिए लगभग 20 घंटे हैं या उनके साथी स्टोन एज में लौट जाएंगे. इस बात से साफ हो गया कि ईरान की चुनी हुई लीडरशिप का ट्रंप की डेडलाइन से पहले झुकने का कोई इरादा नहीं था.

नहीं बचेगा कोई भी पावर प्लांट

यह अल्टीमेटम तब आया जब ट्रंप की अपनी डेडलाइन पास आ रही है. ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था अगर ईरान बात नहीं मानता है तो पूरे देश पर एक रात में कब्जा किया जा सकता है और वह रात आज की रात हो सकती है. एक बार डेडलाइन खत्म हो जाने के बाद, ईरान के पास “कोई पुल” और “कोई पावर प्लांट” नहीं बचेगा. 

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ईरान देगा कड़ा जवाब

ट्रंप की इन धमकियों को देखते हुए डिफेंस एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि यूएस अपने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, F-35 और F-15E जैसे विमानों के जरिए ईरान के प्रमुख पावर प्लांट्स, पुलों और दूसरे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को 4-6 घंटे के भीतर भारी बमबारी करके नष्ट कर सकता है. हालांकि ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वह धमकियों से डरने वाला नहीं है और वह इजरायल-अमेरिका को कड़ा जवाब देगा.

जारी है भीषण जंग

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के तेहरान में कई तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं. अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष अपने 39वें दिन में प्रवेश कर चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल के दिनों में ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं. वहीं अमेरिकी सेना ने अपने सैन्य अभियान को लेकर बड़ा दावा किया है. US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में अब तक 13000 से अधिक टारगेट पर हमले किए जा चुके हैं. 

ये भी पढ़ें: जो पावर प्‍लांट आधे ईरान को देता है बिजली, वहां जाकर अचानक धुनें पिरोने लगा ये संगीतकार; ट्रंप ने दी है उड़ाने की धमकी

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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