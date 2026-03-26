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मिडिल ईस्ट में जंग के बीच इराक ने खेला बड़ा दांव, ईरान संकट के बीच US-इजरायल को दी नई टेंशन

Middle East War: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में अब इराक की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने PMF और दूसरी मिलिट्री-सिक्योरिटी फोर्सेज को किसी भी हमले का जवाब देने का अधिकार दे दिया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 26, 2026, 02:16 PM IST
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मिडिल ईस्ट में जंग के बीच इराक ने खेला बड़ा दांव, ईरान संकट के बीच US-इजरायल को दी नई टेंशन

Iraq: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच अब इराक ने एक बड़ा दांव खेला है. इराक ने बड़ा फैसला लेते हुए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज (PMF) और दूसरी मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेज को किसी भी हमले का जवाब देने का अधिकार दे दिया है. इराक का ये फैसला अमेरिका और इजरायल के लिए नई टेंशन खड़ी कर सकता है. इतना ही नहीं ये औपचारिक रूप से जंग में एंट्री के संकेत देता है. 

PMF और दूसरी मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेज को जवाबी कार्रवाई की इजाजत देने का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला, इराक के सालों के कंट्रोल से साफ तौर पर अलग होने का संकेत देता है. यह कदम सिर्फ हाल के हमलों पर एक टैक्टिकल रिएक्शन नहीं है बल्कि यह इराक के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन (सुरक्षा सिद्धांत) में बदलाव को दिखाता है.

इराक ने अमेरिकी दूतावास के चार्ज डीअफेयर्स को बुलाकर आधिकारिक विरोध पत्र भी सौंपा है. इसमें दो बातें कही हैं. पहला ये कि इराक अपनी संप्रभुता (सॉवरेनिटी) का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा, दूसरा, वह अब सीधे जवाब देने के लिए तैयार है. इस फैसले के पीछे कहीं न कहीं वो प्रदर्शन हैं जो इराक की सरकार के खिलाफ हुए हैं. विदेशी हमलों को लेकर सरकार के खिलाफ कई बड़े प्रदर्शन हुए जिसके बाद सरकार को ये सख्त रुख अपनाना पड़ा. इस फैसले का देश के अंदर मजबूत समर्थन भी मिला है. इस फैसले के साथ इराक अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ टकराव में एक सक्रिय खिलाड़ी बन गया है. 

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रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिन अमेरिकी और इजरायली हमलों में कई PMF कमांडर और कर्मचारी शहीद हो गए थे. जिसमें इसमें साद दुवाई अल-बैजी भी शामिल हैं. इन घटनाओं ने प्रतिरोधी बलों को और एकजुट किया है. साथ ही, इराकी राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने भी इसका खुलकर समर्थन किया. यह सहमति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी गैर-मौजूदगी में कोई भी सैन्य कार्रवाई अंदरूनी फूट पैदा कर सकती थी.

इराक का फैसला इस क्षेत्र में रोकथाम के तरीकों को काफी हद तक बदल सकता है. पहले, इराक में प्रतिरोध बलों पर हमलों का अक्सर सरकार सीधे जवाब नहीं देती थी. हालांकि, अब विदेशी हमलों पर इराक सीधा जवाब दे सकता है. इसके अलावा विक्टोरिया बेस से US और NATO सेनाओं के वापसी के भी संकेत मिले हैं. 

न्यूरो न्यूज के मुताबिक इस घटनाक्रम से विदेशी सैन्य मौजूदगी में कमी आ सकती है या कम से कम सेना की तैनाती में बदलाव हो सकता है. इस फैसले से इस क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए ऑपरेशनल लागत बढ़ने की संभावना है. जैसे-जैसे जवाबों का दायरा बढ़ता है, वैसे-वैसे टेंशन के बढ़ते साइकिल में जाने का चांस भी बढ़ता है, एक ऐसा साइकिल जो पूरे इलाके पर असर डाल सकता है.  इस फैसले की वजह से आपसी हमलों में बढ़ोतरी और टेंशन के और बढ़ने का चांस है. क्योंकि इराक अब खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहाँ उसे अंदरूनी स्टेबिलिटी बनाए रखने और बाहरी प्रेशर का जवाब देने के बीच बैलेंस बनाना होगा.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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