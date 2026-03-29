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Hindi Newsदुनियातेल ही नहीं पानी के लिए भी मचेगा हाहाकार! US-इजरायल ने दिखाया ट्रेलर, क्या सूखने वाला है खाड़ी देशों का गला?

तेल ही नहीं पानी के लिए भी मचेगा हाहाकार! US-इजरायल ने दिखाया ट्रेलर, क्या सूखने वाला है खाड़ी देशों का गला?

Middle East War: मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अब लड़ाई पानी पर आ गई है. US-इजरायल ने में ईरान के दक्षिण-पश्चिमी खुजेस्तान प्रांत के हफ्तकेल में एक पानी के जलाशय (रिजर्वायर) को निशाना बनाया है. ये एक बड़ी खतरे की घंटी है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 29, 2026, 07:24 AM IST
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Middle East War
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Israel US and Iran war: किसी भी इंसान के जिंदा रहने में पानी अहम भूमिका निभाता है. हम और आप कई विज्ञापनों या फिर दीवारों पर ये पढ़ते आए हैं जल ही जीवन है. पानी को बचाने और उसकी अहमियत समझाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं. हालांकि मिडिल ईस्ट की लड़ाई अब पानी पर आ गई है. US-इजरायल ने ईरान के दक्षिण-पश्चिमी खुजेस्तान प्रांत के हफ्तकेल में एक पानी के जलाशय (रिजर्वायर) को निशाना बनाया है. अगर जल संसाधनों को हमले में निशाना बनाया जाता रहेगा तो ईरान के लिए ये खतरे की घंटी है. 

जलाशय को बनाया निशाना

इस हमले को लेकर डिप्टी गवर्नर वलीउल्लाह हयाती ने बताया कि इस हमले में 10,000 क्यूबिक मीटर पानी के जलाशय को निशाना बनाया है. इन हमलों के बीच तुर्की के नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन, MIT के हेड ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल, US और ईरान के बीच चल रही जंग जारी रही तो यह एक बड़े ग्लोबल संकट में बदल सकती है.  STRATCOM समिट 2026 में बोलते हुए, इब्राहिम कलिन ने कहा कि महामारी के बाद से, हमारी दुनिया कई मुश्किल दौर, संकट और टूट-फूट से गुजर रही है.

पानी के जलाशयों पर निर्भर हैं देश

ईरान मिडिल ईस्ट के कुछ गैस प्लांट पर हमला करके ट्रेलर दे चुका है और अब पानी के प्लांट पर उसने अगर हमला किया तो पूरे खाड़ी देशों में हाहाकर मच जाएगा. क्योंकि गल्फ देशों की जमीन में तेल भरा हुआ है, वहां की जमीनें पानी से खाली हैं, ऐसे में ये प्लांट्स ही इन देशों की लाइफलाइन हैं. ये समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं.  सऊदी अरब अपनी करीब 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांट्स से लेता है. कुवैत 90%, ओमान 86% और यूएई भी बड़ी मात्रा में इन्हीं प्लांट्स पर निर्भर है.

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ईरान ने दी थी कड़ी चेतावनी

इससे पहले ईरान ने अमेरिका-इजरायल को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि अगर उनके एनर्जी प्लांट पर हमला हुआ तो वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के एनर्जी, आईटी और सबसे अहम डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाएगा. ईरान ने बहरीन का अल-जौर जल शुद्धिकरण प्लांट और दुर पावर एंड वाटर प्लांट को ईरान उड़ा सकता है इसके अलावा, ईरान की हिट लिस्ट में सऊदी अरब का रास अल-खैर डीसैलिनेशन प्लांट और अल-शुऐबा बिजली संयंत्र भी है.

एक महीने से चल रही जंग

ये युद्ध एक महीने से हो रहा है और आज भी बेनतीजा है. ईरान अमेरिका-इजरायल को जवाब देते हुए खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है. अब ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया. यह हमला सीधे तौर पर अमेरिका की मौजूदगी वाले ठिकाने पर था, जिससे तनाव और भड़क गया.

(ये भी पढ़ें: क्लासरूम तक पहुंची जंग! तेहरान ने दिया US यूनिवर्सिटियों पर हमले का अल्टीमेटम, ट्रंप के सामने रखी बड़ी शर्त)
 

 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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