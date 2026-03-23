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ट्रंप से बात करने वाला ईरानी नेता कौन? इजरायल ने बताया नाम; तेहरान को भी नहीं होगा भरोसा

अमेरिका के राष्ट्रपति ने दावा किया कि अमेरिका ईरान के एक बड़े नेता से बात कर रहा है. हालांकि, उन्होंने नाम नहीं बताया, जिसके बाद हलचल बढ़ गई है. इस बीच इजरायल ने तेहरान के नेता का नाम बताने का दावा किया है, जिसने अमेरिका से बातचीत की. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 23, 2026, 11:44 PM IST
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ट्रंप से बात करने वाला ईरानी नेता कौन? इजरायल ने बताया नाम; तेहरान को भी नहीं होगा भरोसा

Middle East War Updates: पश्चिम एशिया में जारी बम बारूद की जंग अब धीरे-धीरे बातचीत के टेबल पर पहुंचती नजर आ रही है. कम से कम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से तो यही स्पष्ट हो रहा है. ट्रंप की ओर से दावा किया गया है कि तेहरान के एक बड़े नेता ने अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत की है. हालांकि, ट्रंप ने यह नहीं बताया कि आखिर वह ईरानी नेता कौन है, जिसने अमेरिका के अधिकारियों से बात की. 

इस बीच इजरायली मीडिया ने एक बड़ा दावा किया और ईरान के उस नेता का नाम बताया जिसने जंग को लेकर अमेरिका के अधिकारियों से पिछले दो दिनों में बात की है. हालांकि, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ट्रंप के बातचीत वाले दावे को तेहरान ने गलत बताया है. 

किस ईरानी नेता ने की अमेरिका से बात 

मिडिल ईस्ट में जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के एक बड़े नेता ने अमेरिकी अधिकारियों से बात की. ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देशों में बातचीत के सकारात्मक परिणाम आते दिख रहे हैं. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि वह उस नेता का नाम नहीं बताएंगे, जिसकी अमेरिकी अधिकारियों से बात हुई. 

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इस पूरे प्रकरण पर इजरायली मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया. इजरायली मीडिया ने कहा कि ईरान के शक्तिशाली संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं. वह उन अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं

इजरायली दावे का गालिबफ ने किया खंडन

इजरायली मीडिया के दावे के बाद हलचल मच गई, जिसके बाद गालिबफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस दावे का खंडन किया. वहीं, कुछ लोगों ने ईरानी नेताओं की पीठ पीछे काम करने के लिए उनकी आलोचना की. एक्स पोस्ट में गालिबफ की ओर से लिखा गया कि ईरानी जनता हमलावरों को पूर्ण और खेदजनक दंड देने की मांग करती है. इस लक्ष्य की प्राप्ति तक सभी ईरानी अधिकारी अपने सर्वोच्च नेता और जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं. 

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और फर्जी खबरों का इस्तेमाल वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने और उस दलदल से बचने के लिए किया जा रहा है जिसमें अमेरिका और इजरायल फंसे हुए हैं.

यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, फायर ट्रक से टकराया विमान; दोनों पायलटों की मौत

ट्रंप ने कहा था- ईरान के बड़े नेता से हुई बात 

गौरतलब है कि सोमवार (17 मार्च) को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के कई नेताओं से बात कर रहा है. उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के एक बड़े नेता से बात कर रहा है, न कि वहां के सर्वोच्च नेता से बातचीत हो रही है.

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए एक समय सीमा तय की थी. ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है, इस कारण अमेरिका ने ईरान के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमले को पांच दिनों के लिए टाल दिया है. 

यह भी पढ़ें: Explain: 24 दिन की जंग में होर्मुज कैसे बना तेहरान का घातक हथियार? अमेरिका बैकफुट पर यूं ही नहीं आया!

 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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