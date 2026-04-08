Advertisement
trendingNow13171262
Hindi Newsदुनिया40 दिन के युद्ध में ईरान ने इस्तेमाल किया परमाणु हथियार? रूस ने किया ऐसा दावा कि चौंक गई दुनिया

40 दिन के युद्ध में ईरान ने इस्तेमाल किया परमाणु हथियार? रूस ने किया ऐसा दावा कि चौंक गई दुनिया

रूस ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए अस्थायी सीजफायर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष  दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि इस 40 दिन के युद्ध में ईरान ने अपना नया परमाणु हथियार इस्तेमाल कर लिया. रूस ने कहा कि ईरान ने कोई पारंपरिक हथियार नहीं बल्कि, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 08, 2026, 08:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

40 दिन के युद्ध में ईरान ने इस्तेमाल किया परमाणु हथियार? रूस ने किया ऐसा दावा कि चौंक गई दुनिया

Russia on US-Iran Ceasefire: करीब 40 दिन के युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में शांति स्थापित होने का मार्ग खुला है. ईरान और अमेरिका के बीच अस्थायी सीजफायर पर बात बनी है. दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर चर्चा 10 अप्रैल से शुरू होगी. इस बीच इस युद्धविराम पर रूस का अहम बयान सामने आया है. 

दरअसल, रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ऐसी बात कही है, जिसने सभी को चौंका दिया. रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने कहा कि ईरान ने इस युद्ध के दौरान अपना न्यूक्लियर विपन यूज कर लिया. इस संबंध रूस ने यहां तक दावा कर दिया कि ईरान ने अपनी असली ताकत भी दिखा दी है. आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा? 

रूस ने क्या कहा? 

रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने इस सीजफायर को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि अमेरिका और ईरान के बीच यह सीजफायर आगे कैसे चलेगा, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ईरान ने अपनी असली ताकत दिखा दी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने सख्त तौर पर कहा कि ईरान का असली हथियार कोई पारंपरिक परमाणु हथियार नहीं है, बल्कि ईरान का नया परमाणु हथियार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है. उन्होंने बताया कि इस समुद्री मार्ग की क्षमता अपार है और यही ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बनकर उभरा है. उनके अनुसार, ईरान ने अपने नए परमाणु हथियार का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है. 

होर्मुज खुलवाने के प्रस्ताव का रूस ने किया था विरोध 

गौरतलब है कि मेदवेदेव का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब मंगलवार (07 अप्रैल) को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहरीन के प्रस्ताव पर रूस और चीन ने वीटो कर दिया. बहरीन ने होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था, जिसपर UNSC के सदस्यों ने वोटिंग की थी. इस दौरान पाकिस्तान और कोलंबिया ने अस्थायी सदस्य होने के कारण वोटिंग से दूरी बनाई. 

(यह भी पढ़ें: US-Iran Ceasefire: सीजफायर है या मजाक? ईरान ने UAE-कुवैत पर दागीं मिसाइलें, इजरायल-होर्मुज को लेकर दी ये धमकी)

ईरान ने होर्मुज के पास फंसे जहाजों को दी चेतावनी 

जहां सीजफायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से खुल गया है, तो दूसरी ओर ईरान ने कहा कि होर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों को तेहरान से अनुमति लेनी होगी. अगर कोई भी जहाज बिना परमिशन लिए होर्मुज से गुजरता है, तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा.  

(यह भी पढ़ें: 'बिना परमिशन निकले, तो उड़ा देंगे', सीजफायर के बाद भी ईरान के तेवर तल्ख; होर्मुज में फंसे जहाजों को अल्टीमेटम)

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

US Iran CeasefireRussia

Trending news

मुंबई में 'योगी स्टाइल' एक्शन, 1200 अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर
Maharashtra news
मुंबई में 'योगी स्टाइल' एक्शन, 1200 अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर
1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, पति लॉटरी किंग, कौन हैं TN की सबसे अमीर प्रत्याशी
Assembly Election 2026
1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, पति लॉटरी किंग, कौन हैं TN की सबसे अमीर प्रत्याशी
6000 का अंडा और 1 लाख में बिका सेब... अब पता चला ईरान ने क्यों कहा था थैंक्यू इंडिया
Middle East War
6000 का अंडा और 1 लाख में बिका सेब... अब पता चला ईरान ने क्यों कहा था थैंक्यू इंडिया
पहाड़ों में बारिश से बुरा हाल-बेहाल, बर्फबारी से ढकी चोटियां; लुढ़का तापमान
weather update
पहाड़ों में बारिश से बुरा हाल-बेहाल, बर्फबारी से ढकी चोटियां; लुढ़का तापमान
केरलम की इस सीट पर कांग्रेस के नेता की पूर्व मेयर से होगी टक्कर; BJP का किस पर भरोसा
Kerala Assembly Election 2026
केरलम की इस सीट पर कांग्रेस के नेता की पूर्व मेयर से होगी टक्कर; BJP का किस पर भरोसा
'जो काम भारत को करना था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क...', मोदी सरकार पर ओवैसी का हमला
Asaduddin Owaisi
'जो काम भारत को करना था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क...', मोदी सरकार पर ओवैसी का हमला
घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
Jammu-kashmir
घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
तेज डिलीवरी, धीमा न्याय: उपभोक्ता क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती
Consumer Justice Report
तेज डिलीवरी, धीमा न्याय: उपभोक्ता क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा
Rampal
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा
Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग
US-Iran War
Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग