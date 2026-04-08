40 दिन के युद्ध में ईरान ने इस्तेमाल किया परमाणु हथियार? रूस ने किया ऐसा दावा कि चौंक गई दुनिया

Russia on US-Iran Ceasefire: करीब 40 दिन के युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में शांति स्थापित होने का मार्ग खुला है. ईरान और अमेरिका के बीच अस्थायी सीजफायर पर बात बनी है. दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर चर्चा 10 अप्रैल से शुरू होगी. इस बीच इस युद्धविराम पर रूस का अहम बयान सामने आया है.

दरअसल, रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ऐसी बात कही है, जिसने सभी को चौंका दिया. रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने कहा कि ईरान ने इस युद्ध के दौरान अपना न्यूक्लियर विपन यूज कर लिया. इस संबंध रूस ने यहां तक दावा कर दिया कि ईरान ने अपनी असली ताकत भी दिखा दी है. आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा?

रूस ने क्या कहा?

रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने इस सीजफायर को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि अमेरिका और ईरान के बीच यह सीजफायर आगे कैसे चलेगा, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ईरान ने अपनी असली ताकत दिखा दी है.

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उन्होंने सख्त तौर पर कहा कि ईरान का असली हथियार कोई पारंपरिक परमाणु हथियार नहीं है, बल्कि ईरान का नया परमाणु हथियार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है. उन्होंने बताया कि इस समुद्री मार्ग की क्षमता अपार है और यही ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बनकर उभरा है. उनके अनुसार, ईरान ने अपने नए परमाणु हथियार का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है.

It's not clear how the truce between Washington and Tehran will play out. But one thing is certain - Iran has tested its nuclear weapons. It is called the Strait of Hormuz. Its potential is inexhaustible. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 8, 2026

होर्मुज खुलवाने के प्रस्ताव का रूस ने किया था विरोध

गौरतलब है कि मेदवेदेव का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब मंगलवार (07 अप्रैल) को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहरीन के प्रस्ताव पर रूस और चीन ने वीटो कर दिया. बहरीन ने होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था, जिसपर UNSC के सदस्यों ने वोटिंग की थी. इस दौरान पाकिस्तान और कोलंबिया ने अस्थायी सदस्य होने के कारण वोटिंग से दूरी बनाई.

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ईरान ने होर्मुज के पास फंसे जहाजों को दी चेतावनी

जहां सीजफायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से खुल गया है, तो दूसरी ओर ईरान ने कहा कि होर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों को तेहरान से अनुमति लेनी होगी. अगर कोई भी जहाज बिना परमिशन लिए होर्मुज से गुजरता है, तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा.

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